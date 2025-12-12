В Амстердаме прошел новогодний концерт с Дедом Морозом из России

Новогодний концерт в Амстердаме прошел с участием Деда Мороза из Великого Устюга

Tекст: Денис Тельманов

Новогоднее мероприятие состоялось в одном из театров Амстердама, передает ТАСС. Главным событием вечера стал приезд Деда Мороза из Великого Устюга, который стал центральной фигурой праздничной программы.

Многочисленные семейные гости пришли пообщаться с главным российским новогодним волшебником.

Вечер включал исполнение песен на английском и русском языках, а также рождественские и классические музыкальные произведения, среди которых звучали этюды М. Ф. Гнесина.

Юные участники мероприятия вышли на сцену в ярких костюмах и исполнили праздничные вокальные номера, которые зрители тепло поддерживали аплодисментами.

Как ранее сообщалось, в этом году Дед Мороз планирует посетить порядка 20 зарубежных городов во время новогоднего путешествия. Впервые в его маршруте появились Братислава, Марсель, Мумбаи и другие города.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов отмечал, что зарубежное путешествие в этом году охватывает 13 государств, включая Китай, Индию, Словакию, Австрию, Италию, Германию, Данию, Бельгию, Францию, Люксембург, Нидерланды, Армению и Белоруссию. Завершится поездка 24 декабря в Минске.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дед Мороз заявил, что его вдохновляет искренняя радость в глазах детей и взрослых.

Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга рассказал о необычных и добрых подарках, которые он вручал за последние десять лет во время новогодних путешествий.

