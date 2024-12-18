Популярную поговорку «правительства приходят и уходят, народы остаются» мы не раз слышали от наших новых армянских друзей. На самом деле она не очень утешительна; достаточно вспомнить болгар, которые одновременно называют нас «братушками» и голосуют за антироссийских политиков. Не хотелось бы, чтобы так получилось с армянами.0 комментариев
В МВД сообщили, где задержали подозреваемого в убийстве генерала Кириллова
МВД сообщило о задержании иностранца по подозрению в убийстве генерала Кириллова в деревне Черное Балашихинского района
Подозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ, которым оказался уроженец Узбекистана 1995 года рождения, задержан в подмосковной деревне Черное, сообщили в МВД.
Как сообщается в Telegram-канале официального представителя МВД Ирины Волк, в деревне Черное Балашихинского района Московской области был задержан подозреваемый в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).
Подозреваемым оказался иностранный гражданин 1995 года рождения, уроженец Узбекистана.
Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД, московской полиции, ФСБ и Следственного комитета оперативно установили личность подозреваемого. Это произошло менее чем за сутки после совершения террористического акта на Рязанском проспекте 17 декабря, отметила она.
После задержания иностранец был передан в следственные органы для дальнейшего разбирательства.
Задержание стало возможным благодаря скоординированным действиям всех силовых ведомств, участвовавших в оперативно-разыскных мероприятиях.
Ранее в ФСБ сообщили о задержании исполнителя теракта, убившего начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.
Задержанный – гражданин Узбекистана.
Ранее в среду сообщалось, что двое подозреваемых в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова и его помощника задержаны, на их след удалось выйти благодаря камерам наблюдения, отмечали СМИ.