Российское гражданство скрепляют воинской обязанностью

МВД занялось поиском уклонистов среди натурализованных россиян

Tекст: Андрей Резчиков

На этой неделе МВД России запросило у военкоматов информацию о натурализованных гражданах, не вставших на воинский учет. Как пояснила официальный представитель ведомства Ирина Волк, за уклонение от службы могут лишить гражданства.

Таким образом, МВД взялось за исполнение новых положений закона «О внесении изменений в ст. 4 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» и ст. 22 ФЗ «О гражданстве РФ», которые предусматривают прекращение гражданства у натурализованных граждан, не исполнивших обязанность по первоначальной постановке на воинский учет.

Волк сообщила также, что с начала года гражданства лишились более 1,1 тыс. человек за совершенные противоправные действия.

Инициаторами поправок в закон «О воинской обязанности и военной службе» выступили депутаты «Единой России» во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным. Как отмечали авторы инициативы, ряд уроженцев иностранных государств, получивших российское гражданство, зачастую избегают постановки на воинский учет, забывая про свои обязанности.

Документ был принят Госдумой в конце июля и одобрен в Совфеде 2 августа, а затем его подписал президент Владимир Путин. Глава государства ранее отмечал, что в России пока не выстроена осмысленная миграционная политика, поэтому необходимо создавать комфортные условия для мигрантов, но при этом миграция не должна становиться проблемой для россиян как в быту, так и на рынке труда.

В экспертной среде сходятся во мнении, что лишение гражданства за отказ становиться на воинский учет – одна из необходимых мер по совершенствованию миграционной политики, но в дальнейшем эту процедуру надо упрощать.

«Выполнение своего священного долга является необходимым условием для гражданина России. Понятно, что кто-то уходит от этого», – считает Кирилл Кабанов, член СПЧ, председатель Национального антикоррупционного комитета.

По мнению эксперта, сейчас процедура лишения российского гражданства трудоемкая – и «ее надо упростить». «Если человек отказывается выполнять свой конституционный долг, то он должен лишаться гражданства. Эта инициатива соответствует принципу справедливости, равенству всех перед законом», – отметил член СПЧ.

Кабанов напомнил, что в 2022 году, как только в России было заявлено об идее лишать гражданства за отказ служить в армии, произошел «массовый отток новых граждан из стран Средней Азии и Закавказья». «Поэтому им надо делать осознанный моральный выбор – хватит лишь получать, пора и отдавать», – считает спикер.

По его словам, эта и другие меры помогают постепенно выстраивать систему миграционного законодательства. «В Россию должны приезжать те, кто разделяет наши ценности, законы и правила поведения. Нам не нужны нахлебники, люди, которые не платят налоги», – рассуждает Кабанов. Также правозащитник согласился с мнением о том, что

немалое число мигрантов получают материнский капитал, пенсии и другие выгоды, но при этом живут вне России.

«Значительная часть пенсионеров из Средней Азии, получив российское гражданство, возвращаются на родину, где живут на эти деньги намного богаче, а в РФ приезжают только для медицинского обслуживания и прочего. При этом они ничего не вкладывали в российский Пенсионный фонд, как не вкладывают и их дети, большинство которых не платит налоги», – пояснил Кабанов.

Вставать на воинский учет прежде всего не хотят выходцы из стран Средней Азии, добавляет Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ). «Они в основном многодетные и получают социальные пособия, отдают детей в бесплатные школы и детские сады. Они также пользуются бесплатной российской медициной и получают больше благ, чем все остальные», – отметила собеседник.

С другой стороны, именно у этой категории граждан «нет чувства патриотизма и долга перед страной, осознания того, что они обязаны своей новой родине». «В результате возникает определенный разрыв между тем, что человек получает от страны, и тем, что человек должен отдать стране», – считает спикер.

Она рассказала также, что среди не желающих служить встречаются и выходцы с Украины. К ней иногда обращаются матери с вопросом о том, «есть ли возможность не поставить сына на воинский учет».

«Существует определенная группа людей, которые становятся гражданами России, но не хотят отдавать воинский долг. Такие нарушители есть среди как бывших граждан Украины, так и среди выходцев из Средней Азии. Но те же жители Донбасса хорошо понимают свой гражданский и общественный долг перед страной и поэтому встают на воинский учет, как полагается гражданину РФ», – рассказала Шеслер. По ее данным,

в ЛНР и ДНР постановка на воинский учет происходила в рамках мобилизации в 2022 году, в Херсонской и Запорожской областях тоже ставят на учет, «но призыва как такового еще не было».

«Новый гражданин России должен обязательно встать на воинский учет. Это его гражданский долг. Если этого не сделать, то можно потерять российское гражданство за нарушение закона. Под призыв попадает очень небольшая часть лиц призывного возраста. Из 1-1,5 млн человек призывают 100 с небольшим тысяч человек», – пояснила председатель СППУ.

Шеслер также подчеркнула, что перед призывниками не стоит вопрос участия в специальной военной операции (СВО). «В России не отправляют солдат срочной службы в зону военных действий. Поэтому не нужно думать, что перед человеком стоит выбор: либо получить гражданство и участвовать в военных действиях, либо не получать гражданство. Однако перед человеком стоит выбор: выполнить свои обязательства перед Россией или лишиться гражданства и всех социальных благ», – добавила спикер.