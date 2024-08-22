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В Госдуме предложили лишать мигрантов гражданства за сексуальные преступления
Депутаты Госдумы предложили лишать мигрантов гражданства за сексуальные преступления
Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия – За правду» внесли законопроект, предусматривающий лишение российского гражданства для мигрантов, осужденных за насильственные действия сексуального характера.
Как сообщил лидер партии Сергей Миронов, законопроект предлагает расширить перечень оснований для лишения российского гражданства, в него планируется включить совершение любых насильственных действий сексуального характера, передает РИА «Новости».
«Из-за боязни перед мигрантами в некоторых российских городах и населенных пунктах женщины все больше стали бояться по вечерам выходить на улицу. Проблема острая, и мы считаем, что одной из мер ее решения станет лишение мигрантов российского гражданства за любые преступления сексуального характера», – заявил политик.
Помимо этого, депутаты предлагают лишать гражданства России за посягательство на жизнь и применение насилия в отношении представителей власти.
В данный момент иностранные граждане могут быть лишены российского гражданства за совершение тяжких преступлений против государства, таких как терроризм, экстремизм, шпионаж и госизмена.
Ранее в Госдуме выступили против ограничения въезда семей мигрантов.