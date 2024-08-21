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В Госдуме выступили против ограничения въезда семей мигрантов
Депутат Васильев: Россия не может запретить въезд семьям мигрантов
Россия нуждается в рабочей силе и не может запрещать въезд семьям мигрантов, с которыми страна уже заключила договоренности, заявил глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, он выступил против законопроекта, предлагающего ограничить въезд в Россию семей трудовых мигрантов без гражданства.
По его мнению, Россия в настоящее время испытывает дефицит рабочей силы и не может позволить себе отказываться от привлечения иностранных работников. Кроме того, Васильев в ходе панельной дискуссии «Вызовы, стоящие перед политиками будущего» на форуме «Территория смыслов» отметил, что страна уже заключила договоренности с некоторыми государствами о трудовой миграции, и ограничение на въезд семей мигрантов может нарушить эти соглашения, передает РИА «Новости».
«Нам не хватает людей сегодня», – заключил он.
Ранее зампредседателя комиссии ОП РФ по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Маргарита Лянге сказала газете ВЗГЛЯД, что России невыгодно содержать семьи трудовых мигрантов.
Напомним, депутаты Госдумы разработали законопроект, согласно которому трудовые мигранты больше не смогут привозить в Россию свои семьи. По мнению авторов инициативы, сейчас дети и неработающие супруги мигрантов могут беспрепятственно переезжать в Россию, это приводит к бесконтрольному миграционному притоку и к формированию общественной напряженности.