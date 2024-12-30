Заключивших контракт с ВС России нелегалов решили не депортировать

Путин подписал указ о приостановке депортации нелегалов, служащих в ВС России по контракту

Tекст: Дарья Григоренко

Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на портале правовой информации. В указе говорится, что иностранцы, находящиеся в России нелегально и заключившие контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ, не будут депортированы. Основной целью данного указа является освобождение таких лиц от исполнения ранее принятых решений о депортации и других ограничений на пребывание в России, передает РИА «Новости».

В документе отмечается, что прекращение действия этих мер касается лишь тех иностранцев, которые заключили контракт на службу в армии. При этом положения указа не распространяются на иностранцев, представляющих угрозу национальной безопасности, таких как лица, пропагандирующие насильственное изменение конституционного строя или участвующие в террористической деятельности. Также исключены те, кто участвует в несанкционированных митингах или шествиях.

Ранее сообщалось, что в 2024 году из российской столицы выдворены более 16 тыс. нелегалов, это на 37% больше, чем в предыдущем году.

В начале ноября МВД подвело итоги операции «Нелегал», в ходе которой возбудили более 4 тыс. уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции, а также 684 дела по другим преступлениям, включая незаконное пересечение границы и оборот оружия.