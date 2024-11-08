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    Андрей Перла Андрей Перла Виктор Пелевин уехал из русской литературы во внутреннюю эмиграцию

    Виктор Пелевин очень старается сделать каждый свой роман предельно актуальным. Тем интереснее, что в последних его книжках можно найти намеки на множество сиюминутных вещей, кроме самой важной. Кроме СВО. Это умолчание говорит о писателе больше, чем все, что он сам имеет сказать.

    13 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Газ – это новая нефть

    Страны с большими запасами природного газа неизбежно будут находиться в ближайшие десятилетия под сильнейшим давлением со стороны Запада. Ситуация к этому просто вынуждает. Потому что любые резкие перемены в энергобалансе всегда приводят и к изменению баланса сил в геополитике.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Символы ушедших эпох попьют еще кровушки Трампу

    Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.

    23 комментария
    8 ноября 2024, 16:20 • Новости дня

    МВД России возбудило более 4 тыс. дел в рамках операции «Нелегал»

    МВД России возбудило более 4 тыс. дел по незаконной миграции в ходе операции «Нелегал»

    МВД России возбудило более 4 тыс. дел в рамках операции «Нелегал»
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе операции «Нелегал» МВД России возбудило более 4 тыс. уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции, а также 684 дела по другим преступлениям, включая незаконное пересечение границы и оборот оружия.

    Как уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк, это стало результатом совместных мероприятий органов внутренних дел и органов государственной безопасности, сообщает ТАСС.

    Кроме того, было возбуждено 684 уголовных дела по другим преступлениям. Среди них дела, касающиеся незаконного пересечения государственной границы, а также незаконного оборота оружия, наркотических средств и психотропных веществ. Операция «Нелегал» направлена на борьбу с организованной незаконной миграцией и связанными с ней преступлениями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев на совещании заявил о необходимости исключить пребывание в России мигрантов, представляющих угрозу нацбезопасности, а Владимир Колокольцев подчеркнул, что недостаток полицейских кадров в регионах затрудняет проверку мигрантов.

    8 ноября 2024, 09:22 • Новости дня
    Стало известно о мощном ударе по складам в Одессе

    Подполье: Склады с боекомплектами в Одессе детонировали более двух часов после удара

    Стало известно о мощном ударе по складам в Одессе
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Мария Иванова

    В Одессе вследствие удара произошла детонация складов с боекомплектами, которая продолжалась более двух часов, сообщил координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    Удар в Одессе привел к детонации складов с боекомплектами, передает РИА «Новости». Согласно информации, предоставленной координатором николаевского пророссийского сопротивления Сергеем Лебедевым, ночной удар 8 ноября поразил железнодорожные склады в городе.

    Лебедев также сообщил, что есть версия о том, что удар мог быть нанесен по месту дислокации иностранных военных.

    Эта версия подтверждается тем, что после третьего удара в сторону Аркадии поехало много скорых», – отметил он.

    По словам координатора, местные жители сообщали, что над городом были замечены вертолеты, направлявшиеся в сторону границы с Румынией.

    Ранее в пригороде Киева Вышгороде произошла серия взрывов, которые поразили места временной дислокации ВСУ, где происходило перераспределение теробороны из разных городов перед отправкой на фронт.

    В пригороде Сум в ночь на 2 ноября были нанесены удары по местам дислокации украинских военных, прибывающих для ротации и усиления на Курском направлении.

    До этого в Одессе был нанесен удар по объекту, где производились беспилотники, причем на производстве использовался недавно привезенный суперсовременный станок.

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    7 ноября 2024, 21:09 • Новости дня
    Зеленский назвал украинскими замороженные российские активы
    Зеленский назвал украинскими замороженные российские активы
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Замороженные на Западе российские активы должны быть переданы Украине, заявил украинский президент Владимир Зеленский в четверг.

    «Откровенно говоря, это украинские деньги», – цитирует Зеленского РИА «Новости».

    В конце октября лидеры стран G7 и главы минфинов договорились о выделении киевскому режиму кредитов на 50 млрд долларов, они будут погашаться за счет доходов от замороженных российских активов.

    Средства планируют передавать в виде двусторонних кредитов, которые вступят в силу до 30 июня 2025 года. Кредиты будут полностью выплачены в пользу Украины с 1 декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года.

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    7 ноября 2024, 11:36 • Видео
    Как Трамп поступит с Украиной

    Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

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    8 ноября 2024, 04:13 • Новости дня
    Путин сообщил о завершении испытаний новых оборонных систем

    Россия завершает испытания новейших оборонных систем для вооружения армии

    Путин сообщил о завершении испытаний новых оборонных систем
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Россия заканчивает испытания современных оборонных систем для перевооружения армии, сообщил президент Владимир Путин в ходе работы дискуссионного форума «Валдай».

    «Мы сейчас уже подходим к тому, чтобы ставить на вооружение новейшие наши разработки, о которых я еще лет пять назад говорил. Мы сейчас завершаем испытания постепенно», – приводит РБК слова российского лидера.

    Как известно, в ходе послания Федеральному собранию в 2018 году Путин  рассказал о беспилотном подводном аппарате «Посейдон». В 2019-м он анонсировал новую гиперзвуковую ракету «Циркон» со скоростью девять махов и дальностью полета более 1 тыс. км.

    Напомним, в первый день работы дискуссионного клуба «Валдай» Путин также заявил, что Россия и Индия продолжают развивать отношения в области безопасности и военно-технического сотрудничества, занимаясь совместными разработками.

    Коментарии (3)
    7 ноября 2024, 20:39 • Новости дня
    Путин допустил применение ядерного оружия Западом

    Путин: Никто не гарантирует, что Запад не использует ядерное оружие

    Путин допустил применение ядерного оружия Западом
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    В случае нарастания угроз международной безопасности никто не может гарантировать, что ядерное оружие не будет применено, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Международные конфликты и столкновения чреваты взаимным уничтожением. Ведь оружие, способное это делать, существует и постоянно совершенствуется, приобретает новые формы по мере развития технологий. А клуб обладателей такого оружия расширяется. И никто не гарантирует, что в случае лавинообразного нарастания угроз и окончательного разрушения правовых и моральных норм оно не будет задействовано», – отметил российский лидер, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что старое мировое устройство уходит, а мир вступает в фазу серьезной борьбы за формирование новых принципов отношений между странами.

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    8 ноября 2024, 01:06 • Новости дня
    Путин объявил о готовности начать мирные переговоры без «хотелок» Украины

    Путин заявил о готовности России к переговорам с Украиной на реальных условиях

    Путин объявил о готовности начать мирные переговоры без «хотелок» Украины
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Москва готова начать мирные переговоры с Киевом, но только не на основе «хотелок» украинской стороны, а исходя из реалий, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай».

    «Мы готовы к мирным переговорам, но только не на базе каких-то «хотелок», названия которых меняются от месяца к месяцу, а на базе реалий, которые складываются, и на основе договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле  – на базе, но исходя из реалий сегодняшнего дня»,  – приводит ТАСС слова президента.

    По мнению Путина, между соседними Россией и Украиной нужны мир, спокойствие и сотрудничество на длительную историческую перспективу. «Именно к этому мы и должны стремиться, именно к этому и стремится Россия»,  – отметил он.

    «Только речь должна идти не о перемирии на полчаса или на полгода для того, чтобы там снаряды подкатили, а для того, чтобы создать благоприятные условия для восстановления отношений и сотрудничества будущего в интересах двух народов, которые, безусловно, являются братскими, как бы это ни осложнялось риторикой, сегодняшними трагическими событиями во взаимоотношениях России и Украины»,  – предостерег Путин.

    Напомним, до этого российский лидер заявил о стремлении к долгосрочному урегулированию конфликта на Украине. Также он подчеркнул право жителей Донбасса и Новороссии на суверенитет.


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    8 ноября 2024, 03:38 • Новости дня
    Путин заявил о росте влияния США из-за конфликта на Украине

    Путин отметил, что конфликт на Украине усилил ведущую роль США в мире

    Путин заявил о росте влияния США из-за конфликта на Украине
    @ Mikhail Metzel/ Kremlin Pool/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Конфликт на Украине позволил США укрепить свою ведущую роль, влияя на европейские страны в ущерб их интересам, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».

    По словам Путина, европейские страны, входящие в НАТО, совершают действия в интересах США, что наносит ущерб их собственным экономическим интересам, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что в некоторых штатах США энергоносители стоят в несколько раз дешевле, чем в странах Евросоюза. Он отметил, что американская сторона улучшает условия для европейских компаний на своей территории, сознательно снижая налоги, что привлекает бизнес из Европы.

    Российский лидер также добавил, что это затронуло компании, связанные не только с энергетикой, но и с металлургией и автомобильной промышленностью. «Этот конфликт позволил США укрепить свою ведущую роль, поставив страны в полуколониальную зависимость», – заявил Путин.

    Напомним, выступая на площадке клуба «Валдай» Путин заявил об активном сотрудничестве России и КНР в сфере энергетики. Также президент рассказал о сотрудничестве России и Индии в сфере ВТС.

    Коментарии (8)
    7 ноября 2024, 21:57 • Новости дня
    Путин поздравил Трампа с победой на выборах в США
    Путин поздравил Трампа с победой на выборах в США
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии «Валдая», заявил, что поздравляет Дональда Трампа с его победой на президентских выборах в США.

    «Я, пользуясь случаем, хочу поздравить его (Трампа – прим. ВЗГЛЯД) с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки», – сказал он, пишет РИА «Новости».

    Путин отметил, что готов к контактам с Трампом. По его словам, в первый президентский срок Трампа затравили, что «он боялся шаг сделать», передает ТАСС.

    Российский лидер уточнил, что Россия готова работать с любым президентом США, которому окажет доверие американский народ.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах в США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    38 комментариев

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил возможности общения Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом до его инаугурации, которая запланирована на 20 января 2025 года.

    Коментарии (24)
    8 ноября 2024, 10:54 • Новости дня
    Армия обороны Израиля объявила об экстренной спасательной операции в Амстердаме
    Армия обороны Израиля объявила об экстренной спасательной операции в Амстердаме
    @ JEROEN JUMELET/EPA/ТАСС

    Израильская армия готовит спасательную миссию в Амстердам после нападений на израильских футбольных болельщиков, сотрудничая с нидерландским правительством.

    Как сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), после серьезных и жестоких инцидентов против израильтян в Амстердаме, было решено подготовить и немедленно направить спасательную миссию. Эта инициатива осуществляется по указанию политического руководства страны и в соответствии с оценкой текущей обстановки.

    Миссия будет развернута с использованием грузовых самолетов и включать медицинские и спасательные команды. Руководить операцией будет командование тыла ЦАХАЛ при сотрудничестве с различными директоратами и подразделениями израильской армии, а также с другими израильскими силовыми структурами.

    Операция проводится в тесном взаимодействии с правительством Нидерландов, что позволяет обеспечить скоординированное реагирование на кризисную ситуацию. Представители ЦАХАЛ подчеркивают, что готовность к подобным миссиям является важным элементом их подготовки и взаимодействия с международными партнерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что нападение на израильских болельщиков в Амстердаме произошло после матча Лиги Европы между «Аяксом» и «Маккаби», при этом не менее десяти израильтян получили травмы. Совет национальной безопасности Израиля призвал израильтян, находящихся в Амстердаме, оставаться в отелях и, если возможно, вернуться на родину.

    Коментарии (6)
    7 ноября 2024, 21:54 • Новости дня
    Польша объяснила отказ передавать Украине истребители МиГ-29

    Вице-премьер Польши заявил о невозможности передачи МиГ-29 Украине

    Польша объяснила отказ передавать Украине истребители МиГ-29
    @ Adam Warzawa/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Польский вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что истребители МиГ-29 продолжают патрулировать польское небо и обслуживать польских летчиков, поэтому их передача Украине невозможна, об этом он заявил Radio Zet.

    Он подчеркнул, что эти самолеты патрулируют польское небо и обслуживают польских летчиков. «Я не могу сказать, что согласен на передачу самолетов. Я с этим не согласен», – отметил министр, сообщило издание «Страна».

    Косиняк-Камыш также прокомментировал претензии президента Украины Владимира Зеленского относительно помощи. Он отметил, что Зеленскому было бы легче, если бы в конфликте участвовали другие страны, но Польша не является стороной конфликта.

    «Польша оказывает наибольшую гуманитарную и военную помощь. Мне грустно, что об этом часто забывают», – добавил вице-премьер.

    Ранее Косиняк-Камыш заявил, что Польша не будет перехватывать ракеты над Украиной без единогласного решения НАТО, поскольку это требует согласия всего альянса.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский отметил, что возможности Варшавы ограничены, подчеркнув, что Польша уже передала Украине значительное количество военной техники, включая танки и самолеты.

    Коментарии (5)
    7 ноября 2024, 17:12 • Новости дня
    Трамп не раскрыл Зеленскому план завершения конфликта на Украине

    Зеленский заявил, что Трамп не раскрыл план завершения конфликта на Украине

    Трамп не раскрыл Зеленскому план завершения конфликта на Украине
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что во время недавнего разговора с победившим на выборах лидером США республиканцем Дональдом Трампом, последний не озвучил свое видение завершения конфликта на Украине.

    В Telegram-канале «Политика страны» говорится, что разговор состоялся накануне саммита Европейского политического сообщества в Будапеште. «Вчера я говорил с президентом Трампом, как и многие из вас. Это был хороший, продуктивный разговор. Конечно, мы еще не можем знать, какими будут его конкретные действия. Но надеемся, что Америка станет сильнее», – сказал Зеленский, выступая на саммите.

    В своем выступлении Зеленский вновь подчеркнул, что мир не может быть достигнут за счет уступки Украиной своих территорий. Он также отметил необходимость увеличения поставок оружия Западом, усиления санкций и передачи Киеву российских активов. Президент Украины считает важным придерживаться формата дипломатии, реализуемого в рамках «саммита мира».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, The Wall Street Journal сообщала, что советники Трампа начали обсуждать план урегулирования на Украине, предлагающий создание демилитаризованной зоны протяженностью 1,3 тыс. км по линии фронта и исключение участия США в миротворческих миссиях, в то время как в Совфеде заявили, что Россия не обязана следовать американским инициативам и навязывание условий неприемлемо, а позже советник Зеленского Дмитрий Литвин опроверг статью WSJ о планах Трампа по созданию демилитаризованной зоны на Украине.

    Коментарии (20)
    8 ноября 2024, 15:14 • Новости дня
    Установлены личности летчиков F-16 в Харьковской области

    УВД ВГА установило личности украинских летчиков F-16 в Харьковской области

    Установлены личности летчиков F-16 в Харьковской области
    @ U.S. Air National Guard/Senior Master Sgt. Vincent De Groot

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Управление внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области установило личности украинских летчиков F-16, выполняющих задачи над Харьковской областью.

    Как сообщает ТАСС, Управление внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области установило личности украинских военнослужащих, участвующих в боевых операциях на истребителях F-16. Экипажи выполняют задания как над Харьковской областью, так и в приграничной зоне с Россией.

    Согласно информации пресс-службы, личные данные были получены в результате контактов с высокопоставленным военнослужащим Вооруженных сил Украины. В списке числятся подполковник Олег Климов из Харькова, командир авиационного звена 831-й бригады тактической авиации, и капитан Максим Коляда из города Валки, командир авиационного звена 39-й отдельной авиационной эскадрильи.

    Кроме того, в список включен Андрей Белокаменский, старший техник по обслуживанию авиационного вооружения 204-й бригады тактической авиации, проживающий в Харькове.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская авиация проявляет активность в Харьковской области, не входя в зону поражения российских систем ПВО, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Истребитель F-16 заметили над Ивано-Франковской областью.

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    8 ноября 2024, 11:07 • Новости дня
    Ковальчук: Россиянам предложили вернуться в ЦЕРН под нейтральным флагом

    Ковальчук заявил о предложении Запада россиянам работать в ЦЕРН с международным статусом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Западные страны предложили российским ученым вернуться к работе в Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) через международную аффилиацию с Объединенным институтом ядерных исследований в Дубне, однако Россия отвергает такие условия, заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

    По его словам, западные страны предложили российским ученым возвращение в проекты Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) под новым нейтральным статусом, сообщает РИА «Новости». Ковальчук отметил, что Россия отвергает такие двойные стандарты и не согласна на участие в работе ЦЕРН на предложенных условиях.

    Ковальчук пояснил, что после начала специальной военной операции на Украине западные партнеры начали ограничивать доступ российских ученых к международным проектам, в том числе в ЦЕРН. Новая схема, предложенная западными коллегами, подразумевает, что российские ученые могут вернуться в свои институты в России и зачислиться по совместительству в Объединенный институт ядерных исследований в Дубне. С этой международной аффилиацией они могли бы продолжить работу в ЦЕРН.

    Объединенный институт ядерных исследований в Дубне (ОИЯИ) является международной межправительственной научной организацией, в которую входят 16 стран. В этом институте проводятся исследования в области физики частиц, ядерной физики, а также физики конденсированных сред и высоких энергий. Однако Ковальчук заявил, что Россия не намерена соглашаться на такие условия и подчеркнул, что «кто хочет, пусть туда едут, там живут».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Михаил Ковальчук заявил, что Россия станет лидером в области научной инфраструктуры через восемь лет, что будет способствовать развитию отечественных научных проектов. Российские ученые вернулись из ЦЕРН с целью осуществления прорывных исследований в области физики, что подчеркивает их стремление к международному научному сотрудничеству. В марте ЦЕРН отказала члену российской делегации в участии в экскурсии в составе группы МПС, что вызвало неоднозначные реакции в научном сообществе.

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    7 ноября 2024, 17:36 • Новости дня
    Певец Данко вступил в добровольческое подразделение «Барс-Крым»
    Певец Данко вступил в добровольческое подразделение «Барс-Крым»
    @ Джавахадзе Зураб/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российский певец Александр Фадеев, более известный под псевдонимом Данко, решил присоединиться к добровольческому подразделению «Барс-Крым», сообщила глава Ялты Янина Павленко.

    Павленко в своем Telegram-канале написала, что «ряды добровольческого подразделения сегодня пополнил наш большой друг, настоящий патриот – певец Данко». По ее словам, шесть лет назад артист переехал в Ялту, где живет и занимается творчеством. Теперь Данко, как настоящий мужчина, решил защитить город, добавила она.

    Подразделение «Барс-Крым» формируется в прибрежных городах по инициативе руководства республики. Основной задачей этих отрядов является предотвращение проникновения на полуостров диверсантов, чтобы обеспечить безопасность региона.

    Ранее в Минобороны сообщили, что добровольческий отряд «Барс-Курск» приступил к выполнению задач по защите объектов в Курской области после подготовки в тыловой зоне.

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    8 ноября 2024, 12:20 • Новости дня
    Политолог назвал два условия для разговора Путина и Трампа

    Политолог Асафов: Урегулирование конфликта на Украине невозможно без разговора Путина и Трампа

    Политолог назвал два условия для разговора Путина и Трампа
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Москва открыта к диалогу с Вашингтоном. Однако для того, чтобы телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся, должна быть, во-первых, готовность со стороны США, а во-вторых, обсуждаемая повестка, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Ранее Путин поздравил Трампа с победой на выборах и выразил готовность к контактам с Трампом.

    «Валдай» – это площадка высокого уровня, где собираются политологи и международные эксперты. Дискуссионный клуб определяет смыслы и задает контекст обсуждения на перспективу», – считает Александр Асафов, политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов. На этом фоне он назвал площадку «достаточно уместной для того, чтобы поздравить Дональда Трампа с победой на выборах в США».

    Спикер не исключает, что телефонный разговор Путина и Трампа может произойти в ближайшее время. «Но для этого должна быть, во-первых, готовность со стороны США, Москва открыта к таким переговорам, а во-вторых, обсуждаемая повестка», – уточнил собеседник. Более того, по прогнозам аналитика, «на средней дистанции после середины января» речь может идти не только о звонке, но и о двусторонней встрече.

    Однако, как оговаривается Асафов, «если не наступит каких-то серьезных новых обстоятельств». «Основная повестка возможных переговоров Путина и Трампа будет включать вопросы международной безопасности, договоренностей по конвенциональному и неконвенциональному вооружению, космосу, а также экономике», – полагает спикер.

    Еще одна из ключевых тем для разговора – украинский конфликт. «Этот вопрос достаточно принципиальный для сторон, потому что есть несогласованность позиций. Администрацией Джо Байдена было сделано и сказано многое, это требуется обсудить», – добавил политолог. Он напомнил, что США стали говорить о готовности поддержать решение Зеленского о переговорах. Однако, как считает Асафов, урегулирование украинского конфликта невозможно без разговора Путина и Трампа и до официального вступления республиканца в должность.

    Ранее Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента США. «Пользуясь случаем, хочу поздравить его с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки. Уже говорил, что мы будем работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ. Так будет действительно и на практике», – заявил Путин.

    Он добавил, что не считает зазорным позвонить Трампу самому. «Не делаю этого, потому что руководители западных государств с какого-то этапа чуть ли не каждую неделю мне звонили, а потом вдруг прекратили. Не хотят – ну и не надо», – пояснил свою позицию президент.

    При этом, по данным Time, Владимир Путин отказался сразу поздравить Дональда Трампа с победой на выборах, дав понять, что если США хотят мирного соглашения, обещанного Трампом, то цена для Украины будет особенно высокой, включая контроль над ее территориями.

    В свою очередь Трамп сообщил в интервью NBC, что планирует поговорить с Владимиром Путиным в будущем, чтобы обсудить международные отношения. Напомним, республиканец в речи перед сторонниками после победы на выборах заявил: «Я не собираюсь развязывать войны, я намерен их остановить». По данным The Wall Street Journal, в качестве одного из вариантов завершения украинского конфликта команда Трампа видит создание демилитаризованной зоны и обязательство Киева не вступать в НАТО как минимум 20 лет.

    Владимир Путин, комментируя эти сообщения, сказал, что на Украине необходимо создать условия для устойчивого урегулирования, а не пытаться предлагать перемирие «на полчаса или полгода». «Мы настроены как раз на то, чтобы создать условия для долгосрочного урегулирования и чтобы Украина, в конце концов, стала независимым, суверенным государством, а не была бы инструментом в руках третьих стран», – подчеркнул глава государства на «Валдае».

    Путин подтвердил, что Москва готова начать мирные переговоры с Киевом, но только не на основе «хотелок» украинской стороны, а исходя из сложившихся на земле реалий и достигнутых ранее в Стамбуле договоренностей.

    На этом фоне любопытно, что Госдеп подал Владимиру Зеленскому сигнал начать переговоры. «Если Зеленский решит, что он хочет начать переговоры, мы бы, конечно, поддержали это. Наша политика в течение продолжительного времени состояла в том, что Зеленскому решать, когда время для переговоров», – сказал руководитель пресс-службы ведомства Мэттью Миллер.

    Однако газета ВЗГЛЯД не исключала, что киевский режим воспримет политические потрясения за океаном как сигнал к новым «контрнаступам» и террористическим атакам по российским тылам.

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    8 ноября 2024, 00:46 • Новости дня
    Путин заявил о приказе Киеву держаться в Курске до выборов в США

    Путин заявил о приказе Киеву держаться в Курске до президентских выборов в США

    Tекст: Максим Попов

    Киев получил указание держаться в Курской области до выборов в США, несмотря на значительные потери ВСУ, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба Валдай.

    «А почему они там сидят, неся такие потери? Потому что приказано, приказано из-за океана любой ценой, именно любой ценой держаться хотя бы до выборов, чтобы показать, что все усилия администрации демпартии на украинском направлении были ненапрасными», – приводит ТАСС слова российского лидера.

    Путин подчеркнул, что за три месяца боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 30 тыс. человек. 

    Напомним, до этого российский президент раскрыл политические мотивы нападения ВСУ на Курскую область

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