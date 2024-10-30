Колокольцев заявил о нехватке полицейских для проверки мигрантов

Tекст: Алексей Дегтярев

Существует проблема с проверкой мигрантов в российских регионах из-за некомплекта полиции, сказал глава ведомства, передает ТАСС.

Въезд граждан из стран СНГ осуществляется свободно и безвизово, однако контролировать их пребывание некому, поскольку не хватает сотрудников правоохранительных органов. Во многих регионах отсутствует даже патрульно-постовая служба. В некоторых регионах некомплект личного состава органов внутренних дел достигает критической черты.

При этом с начала года число нелегальных мигрантов увеличилось на 40%. По состоянию на 1 октября в России находилось более 6,5 млн иностранных граждан, из которых свыше 740 тыс. не имели законных оснований для пребывания в стране.

Ранее в ходе заседания министр заявлял, что число нелегальных мигрантов в России с 2015 года сократилось в четыре раза.