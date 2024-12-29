Хочется надеяться, что военным преступникам и отдающим преступные приказы главарям киевского режима, включая самых высокопоставленных, уготована та же участь, что и Дудаеву, Масхадову, Басаеву и Радуеву.7 комментариев
Политолог: Государство осознало угрозу от неконтролируемых миграционных потоков
Политолог Ухов: Обновленная Стратегия противодействия экстремизму направлена на сбережение русского народа
В подписанной президентом России стратегии противодействия экстремизму уделяется внимание рискам, связанным с использованием мигрантов в качестве фактора распространения экстремизма, отмечает политолог Илья Ухов. Накануне Владимиром Путиным был подписан указ об обновленной стратегии противодействия экстремизму.
«Государство, очевидно, всерьез осознало угрозу, исходящую от неконтролируемых миграционных потоков, посредством которых на территорию России завозятся массы совершенно неадаптированных и подверженных радикализации толп граждан, про которых, мы даже в сущности ничего и не знаем. Кто они, откуда, каким идеям привержены? От ответов на эти вопросы будет в немалой степени зависеть стабильность и выживаемость нашего социума и государства ближайшие десятилетия», – написал политолог в своем Telegram-канале.
Эксперт назвал правильным, что в обновленной стратегии вопросы межнациональной и миграционной политики разведены. «Одно дело, когда зарубежные центры влияния пытаются радикализовать граждан России. И совсем другое – когда через миграционные потоки к нам радикализованные персонажи завозятся», – указал Ухов. – «Ключевое положение именно миграционного трека – государство берет обязательства по повышению уровня требований к кандидатам на получение вида на жительство и гражданства России. Давно назревшая история, о которой говорят все эксперты».
«Обновленная Стратегия существенно усиливает нарративы сбережения российского культурно-исторического пространства и русского народа, как его базовой несущей цивилизационной конструкции», – считает эксперт.
Политолог отметил, что в обновленной стратегии уделяется внимание актуальным рискам и угрозам. Среди них русофобия, которая определяется как «неприязненное, предвзятое, враждебное отношение к гражданам России, русскому языку и культуре, традициям и истории России, выражающееся в том числе в агрессивных настроениях и действиях политических сил и их отдельных представителей, а также в дискриминационных действиях властей недружественных государств в отношении России».
Среди угроз также упомянуты расширение миграционных потоков, распространение исламизма, формирование замкнутых религиозных и этнических анклавов. Помимо этого указаны риски экстремизма в спортивной среде – «это явная отсылка к феномену подпольных «поп-ММА» клубов и агрессивных салафитов-«борцух», которые становятся передовыми отрядами радикальных исламистов, рекрутируют мигрантскую молодежь, сколачивают из нее банды и накачивают ненавистью к России», пояснил Ухов.
Эксперт подчеркнул, что существенную опасность представляют приверженцы радикальных течений ислама, в частности, не относящиеся к представителям народов, традиционно исповедующих ислам, но отличающиеся религиозным фанатизмом, вследствие чего их легко склонить к совершению терактов, в том числе в качестве смертников.
Важным он считает и признание опасности насаждения идеологии «деколонизации» России, которая прямо обозначена как угроза территориальной целостности и суверенитету.
Напомним, накануне президент Владимир Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму в России, которая включает 72 пункта и заменяет документ 2020 года.