Новые регионы превращаются в витрину, показывающую, как может выглядеть жизнь территорий, которые некогда входили в состав Украины. Дороги, школы, больницы строятся, разрушенные дома восстанавливаются, промышленность оживает, бизнес развивается. Это все очень контрастирует с тем, что происходит на Украине. И этого боится Зеленский.0 комментариев
Нелегальных мигрантов обязали покинуть Россию до конца апреля 2025 года
Иностранцы, незаконно пребывающие на территории России, должны до конца апреля 2025 года урегулировать свой статус или покинуть страну, за исключением тех, кто заключил контракт на военную службу.
Иностранные граждане, находящиеся на территории России незаконно, должны до 30 апреля 2025 года урегулировать свое правовое положение либо покинуть страну. Как передает РИА «Новости», это следует из указа президента России Владимира Путина, опубликованного на официальном портале правовой информации. В документе уточняется, что право на добровольный выезд или легализацию предоставляется в период с 1 января по 30 апреля 2025 года.
Особое внимание уделяется тому, что депортация не будет применяться к тем иностранцам, которые заключили контракт на прохождение военной службы в Вооруженных силах России. Однако данная мера не распространяется на иностранных граждан, которые представляют угрозу национальной безопасности страны. Таким образом, для таких лиц предусмотрены особые условия, и они не смогут воспользоваться возможностью легализации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает зачисление детей мигрантов в российские школы без сдачи теста на знание русского языка, который можно будет бесплатно пройти в государственных учреждениях.