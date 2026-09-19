Пауэрбанк экс-министра Нидерландов взорвался в самолете

Tекст: Вера Басилая

Самолет авиакомпании KLM, летевший из Нидерландов в Карибский бассейн, развернулся над Атлантикой из-за загоревшегося пауэрбанка, передает Ura.ru.

«Внезапно раздался громкий хлопок. Сразу после этого начался пожар, над креслом поднялось сильное пламя», – рассказала одна из пассажирок.

Владельцем устройства оказался бывший руководитель KLM Камиль Эйрлингс, который в момент инцидента находился рядом с аккумулятором. Бортпроводники оперативно потушили огонь. По предварительным данным, пауэрбанк находился на зарядке. Эрлингс получил легкие травмы. Авиакомпания начала расследование инцидента, хотя официально личность владельца не подтвердила из-за конфиденциальности.

Правила KLM допускают провоз внешних аккумуляторов в самолете. Однако использовать их для зарядки гаджетов или заряжать сами пауэрбанки во время полета категорически запрещено.

В мае 2026 года Минтранс России запретил пассажирам заряжать внешние аккумуляторы на борту самолетов.

Ранее «Аэрофлот» ограничил провоз пауэрбанков в ручной клади двумя штуками на человека.

В октябре 2025 года самолет Air China экстренно сел в Шанхае из-за воспламенения литиевой батареи в багажной полке.