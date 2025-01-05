Вместо гадания на кофейной гуще о конкретных событиях рассмотрим «большие» вопросы, которые будут определять мировую политику в 2025 году.0 комментариев
Эксперты: Лепить из русских националистов агентов британской разведки – предательство или слабоумие
Антоновский и Ухов поспорили с Матвейчевом и Федоровым на тему мигрантов
СВО запустила механизмы пробуждения русского гражданского общества, отмечают эксперты. При этом активизация сторонников ужесточения миграционной политики со стороны русских националистов вызывает ошибочную критику со стороны некоторых российских политиков, указали политолог Илья Ухов и писатель Роман Антоновский. Ранее депутат Госдумы Олег Матвейчев раскритиковал общественные настроения по отношению к мигрантам.
«В последнее время в нашем медиапространстве пошел накат на русские горизонтальные сообщества и на политиков, качающих русскую повестку. Причем на своих оппонентов: заслуженных военкоров, крупных блогеров-патриотов они вешают ярлыки западных агентов и «пробританской сеточки», – заявил писатель Антоновский в своем Telegram-канале.
В свою очередь, политолог Ухов в Telegram заметил, что в последнее время «активизировались говорящие головы, рассказывающие про угрозу якобы исходящую от русских – от противников нелегальной миграции, от тех людей, которые бьются с украинскими нацистами».
«Слышу подобную странную риторику от вроде бы уважаемых людей, депутатов Госдумы – в частности Евгения Федорова и Олега Матвейчева», – подчеркнул он.
Напомним, Матвейчев призвал прекратить ужесточение политики и общественных настроений по отношению к мигрантам. По его мнению, в обратном случае начнутся теракты. Парламентарий призвал не поддаваться «популистам», продвигающим идеи «гонений мигрантов».
«Просто теракты будут делать, и у нас будут «Крокусы», грубо говоря, каждый месяц, потом каждую неделю, потом каждый день. Мы этого хотим?», – спросил он.
По мнению Антоновского, специальная военная операция провела к пробуждению общероссийского патриотизма и русофилии у малых народов страны. «Они понимают – не будет русских – не будет их. А мигранты – наша общая проблема», – подчеркнул писатель.
Он указал на примеры того, как представители малых народов взаимодействуют и помогают проведению СВО.
«Даргинец Мага Шальняк возит гуманитарку для националистов из ДШРГ «Русич». Якут Андрей Григорьев после схватки с украинцем говорит: «Нас, якутов и русских, учили оставаться людьми», – пояснил Антоновский.
Политолог Ухов также напомнил, что нарушение межнационального согласия является одним из рисков для страны, «и тот, кто сеет раздор между коренными народами, занимается сепаратизмом, национализмом, особенно антирусским национализмом – враг нашей страны».
«Реальная дружба народов идет через сплочение общей целью и борьбой против врагов Родины. Вот прямо как подвиг якутского штурмовика Андрея Григорьева, вступившего с укронацистом в смертельную схватку на ножах и победившего в ней. Таких примеров, когда представители всех исторически коренных народов России проливают кровь за Родину на полях СВО, не счесть. Именно там куется истинное межнациональное согласие», – пояснил эксперт.
По его мнению, государствообразующий народ России с началом спецоперации воспрял духом и осознал свое истинное предназначение.
«Понял и начал воплощать в жизнь свою великую миссию, спаял, и ведет вперед к победе другие народы, населяющие Россию и живущие с русскими бок о бок сотни лет. И лепить из русских агентов британской разведки... либо предательство, либо слабоумие», – заключил Ухов.