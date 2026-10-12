МВД перечислило признаки мошеннического перевода денег

МВД: Просьбы вернуть деньги и угрозы полицией указывают на мошенничество

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Вам не знаком данный человек и вы не ждали от него перевода денежных средств. Сразу после поступления денежных средств к вам поступают странные смс-сообщения или звонок, где незнакомец говорит, что случайно перевел денежные средства», – заявили в пресс-службе МВД на запрос РИА «Новости».

В ведомстве советуют обратить внимание на то, что незнакомец просит вернуть деньги на другие реквизиты, а не на счет, с которого они поступили.

Также мошенник может оказывать психологическое давление, пугая полицией, судом или обвиняя в краже. Честный человек так поступать не будет, подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, злоумышленники могут предложить оставить часть поступивших средств себе, а другую перевести по указанным реквизитам. На мошенничество также может указывать поддельное сообщение с подменного номера, имитирующее уведомление от банка, при этом фактически средства на счет не поступают.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник мошенники придумали схему обмана с детскими пособиями. В воскресенье злоумышленники начали красть пароли от «Госуслуг» под видом выдачи загранпаспортов. В тот же день мошенники придумали схему обмана россиян со скидками на ЖКХ.