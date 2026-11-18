Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?12 комментариев
Лавров назвал русский язык залогом культурного многообразия мира
Укрепление позиций русского языка является необходимым условием для сохранения культурно-цивилизационного многообразия в мире, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров заявил об этом в видеообращении к участникам церемонии вручения премии фонда «Русский мир» «За вклад в мировую русистику имени Виталия Костомарова», передает РИА «Новости».
«Укрепление позиций русского языка представляет собой, без преувеличения, залог сохранения культурно-цивилизационного многообразия мира как необходимого условия формирующейся справедливой и устойчивой многополярной архитектуры», – сказал он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр также предупредил о неминуемом провале попыток Запада отменить русскую культуру.
В марте глава внешнеполитического ведомства отметил второе место русского языка по распространенности в интернете.
Президент России Владимир Путин назвал русский язык важным фактором культурного и экономического взаимодействия стран СНГ.