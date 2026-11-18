Tекст: Антон Антонов

Лавров заявил об этом в видеообращении к участникам церемонии вручения премии фонда «Русский мир» «За вклад в мировую русистику имени Виталия Костомарова», передает РИА «Новости».

«Укрепление позиций русского языка представляет собой, без преувеличения, залог сохранения культурно-цивилизационного многообразия мира как необходимого условия формирующейся справедливой и устойчивой многополярной архитектуры», – сказал он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр также предупредил о неминуемом провале попыток Запада отменить русскую культуру.

В марте глава внешнеполитического ведомства отметил второе место русского языка по распространенности в интернете.

Президент России Владимир Путин назвал русский язык важным фактором культурного и экономического взаимодействия стран СНГ.