Летевший из Каира самолет сел в Манчестере после подачи аварийного сигнала

Tекст: Валерия Городецкая

Согласно полетным данным, самолет с позывным MSR781 передал над Британией аварийный сигнал с кодом 7700. В 15:19 по московскому времени борт успешно приземлился в аэропорту Манчестера, сообщает РИА «Новости».

Код 7700 используется пилотами для информирования об общей чрезвычайной ситуации на борту, что не обязательно означает непосредственную угрозу катастрофы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе самолет Air France, летевший из Парижа в Абиджан, развернулся в аэропорт вылета после подачи сигнала чрезвычайной ситуации.

В начале месяца борт LATAM Airlines передал аварийный сигнал над Карибским морем по пути в Майами.

В конце октября летевший в Эдинбург самолет EasyJet развернулся в сторону Манчестера после подачи аналогичного сигнала.