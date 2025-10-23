Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.0 комментариев
Оценен ущерб Германии от возможного использования замороженных активов России
Ущерб Германии от использования замороженных активов России оценили в 100 млрд евро
Возможное использование замороженных российских активов на территории Европы для финансирования поставок вооружения Украине может привести к крупным убыткам для Германии, считают в германо-российской внешнеторговой палате.
«Такой шаг дорого бы обошелся именно для Германии», – заявил председатель правления палаты Маттиас Шепп, его цитирует агентство DPA, передает ТАСС.
По его словам, Германия как никакая другая страна инвестировала в Россию, поэтому она понесет наибольшие потери, если средства Центробанка России будут направлены на закупку оружия для Украины.
Шепп оценил возможный ущерб для ФРГ в сумму свыше 100 млрд евро. Он напомнил, что на счетах в России размещены значительные средства германских заводов, торговых сетей, а также компаний, работающих в энергетике, фармацевтике и производстве бытовой техники. Эксперт подчеркнул, что Германия рискует больше других европейских стран, учитывая масштаб инвестиций в российскую экономику.
Ранее спикер МИД России Мария Захарова пообещала жесткий ответ на использование активов России Евросоюзом.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила о провале согласования кредита Киеву под активы России.