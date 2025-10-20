Каллас сообщила о провале согласования кредита Киеву под активы России

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, страны Евросоюза пока не смогли договориться о выделении нового кредита Украине, который должен быть обеспечен замороженными российскими активами, передает РИА «Новости».

Каллас добавила, что обсуждение идет активно, но участникам переговоров еще предстоит достичь единого мнения.

Она отметила: «Мы достигли большого прогресса, но мы еще не договорились… Это серьезный процесс, мы должны получить общее решение».

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Европейского центрального банка указывала на риски использования замороженных российских активов. Бельгия согласилась использовать российские активы при предоставлении гарантий со стороны Евросоюза. Премьер-министр Бельгии вызвал раздражение в Евросоюзе из-за своей позиции по вопросу о замороженных российских активах.