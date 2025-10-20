  • Новость часаКаллас сообщила о провале согласования кредита Киеву под активы России
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Туннель из России в США окончательно изолирует Европу

    Гипотетическая прямая наземная, хоть и под водой, связь между Евразией и Америкой решительным образом повлияет на геополитику – страны и континенты останутся на своих местах, но значение их положения на карте радикально изменится.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Ждет ли Британию «революция здравого смысла»

    Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.

    Борис Акимов Борис Акимов Как России поднять рождаемость до уровня Израиля

    Вопреки распространенному мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.

    20 октября 2025, 09:01

    Каллас сообщила о провале согласования кредита Киеву под активы России

    Каллас сообщила о провале согласования кредита Киеву под активы России
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вопрос о предоставлении Киеву нового кредита под замороженные российские активы остается открытым, несмотря на достигнутый прогресс в переговорах между странами ЕС, сообщила глава дипломатии союза Кая Каллас перед началом в Люксембурге заседания министров иностранных дел стран Евросоюза.

    По ее словам, страны Евросоюза пока не смогли договориться о выделении нового кредита Украине, который должен быть обеспечен замороженными российскими активами, передает РИА «Новости».

    Каллас добавила, что обсуждение идет активно, но участникам переговоров еще предстоит достичь единого мнения.

    Она отметила: «Мы достигли большого прогресса, но мы еще не договорились… Это серьезный процесс, мы должны получить общее решение».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Европейского центрального банка указывала на риски использования замороженных российских активов. Бельгия согласилась использовать российские активы при предоставлении гарантий со стороны Евросоюза. Премьер-министр Бельгии вызвал раздражение в Евросоюзе из-за своей позиции по вопросу о замороженных российских активах.

    19 октября 2025, 14:51
    Сийярто заявил о попытках ЕС сорвать встречу Путина и Трампа в Венгрии

    Сийярто: Политики ЕС попытаются сорвать саммит России и США в Венгрии

    Сийярто заявил о попытках ЕС сорвать встречу Путина и Трампа в Венгрии
    @ Natalia Shatokhina/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что большинство политиков Евросоюза сделают все возможное, чтобы сорвать намеченный саммит лидеров России и США в Будапеште.

    По словам Сийярто, большинство политиков Евросоюза попытаются помешать проведению саммита между Россией и США в Будапеште, передает РИА «Новости».

    Глава МИД Венгрии уверен, что европейские лидеры не заинтересованы в мире, а заинтересованы в продолжении войны, поэтому сделают все возможное в ближайшие недели или дни, чтобы саммит не состоялся.

    Он отметил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан остается единственным политиком в Европе, который смог наладить отношения на основе взаимного уважения с президентами России и США, что и стало причиной выбора Будапешта площадкой для встречи.

    Сийярто также подчеркнул, что почти все страны Евросоюза, кроме Словакии и Венгрии, придерживаются провоенной политики, рассматривают конфликт на Украине как свой собственный, готовятся к военному режиму, вооружают Украину и финансируют ее за счет европейских граждан. Венгрия же, по его словам, организует саммит ради поиска мира.

    Ранее президент США Дональд Трамп назвал Венгрию безопасной площадкой для переговоров с Россией.

    Газета El Pais расценила возможный саммит Путина и Трампа в Будапеште как «политический кошмар» для Брюсселя.

    Венгрия заявила о готовности обеспечить безопасность переговоров между Путиным и Трампом.

    Вопрос о логистике полета Владимира Путина в Венгрию для встречи с Дональдом Трампом остается открытым.

    18 октября 2025, 10:49
    Эррол Маск назвал ЕС «гнусной организацией»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейский союз представляет собой «гнусную организацию», заявил отец миллиардера Илона Маска Эррол Маск, по его мнению, такой организации не должно быть.

    «Европейский союз, на мой взгляд, является гнусной организацией. Его не должно быть, и это ошибка с самого начала», – сказал Маск РИА «Новости».

    Он добавил, что у Евросоюза нет «реальной власти».

    Ранее Маск-старший заявлял, что российская столица значительно превосходит Вашингтон и Лондон по уровню безопасности.

    Также он счел россиянок самыми красивыми женщинами мира.

    17 октября 2025, 20:20
    Зеленский прилетел в США за «топором войны»

    В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    17 октября 2025, 14:08
    Еврокомиссия заявила об отсутствии запрета на визит Путина в ЕС
    Еврокомиссия заявила об отсутствии запрета на визит Путина в ЕС
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские санкции не содержат ограничения, запрещающего президенту России Владимиру Путину и главе МИД России Сергею Лаврову посещать страны Евросоюза, сообщила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.

    «Санкции ЕС включают решение о заморозке активов президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова, однако они не включают запрета на их поездки на территорию ЕС, поэтому с этой точки зрения препятствий [для проведения саммита в Венгрии] нет», – сказала она, передает ТАСС.

    В то же время представитель ЕК Олоф Джилл отметил, что вопрос о разрешении пролета самолета президента России в воздушном пространстве стран Евросоюза по пути в Венгрию находится в компетенции правительств этих государств.

    Напомним, после телефонных переговоров с Путиным президент США Дональд Трамп заявил о планах встретиться с российским лидером в Будапеште.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Будапешт лучшим местом для встречи Путина и Трампа.

    Политолог Марат Баширов в беседе с газетой ВЗГЛЯД сравнил два маршрута для полета Путина в Венгрию.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Путин и Трамп неспроста выбрали Будапешт для саммита по Украине.

    17 октября 2025, 18:15
    Вырос спрос россиян на новогодние поездки в Европу

    Спрос россиян на новогодние поездки в Европу вырос на 41%

    Вырос спрос россиян на новогодние поездки в Европу
    @ Rudiger Wolk/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Объем бронирований отелей и апартаментов в странах Европы на новогодние праздники вырос на 41% по сравнению с прошлым годом, следует из данных сервиса онлайн-бронирования отелей «Островок».

    Доля европейских направлений среди всех зарубежных продаж увеличилась с 8% до 9%, передает «Коммерсант». Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин сообщил, что за январь–август спрос на поездки в Европу через туроператоров вырос на 30%. Сервис «Туту» отметил рост спроса на новогодние поездки в Европу на 16% год к году.

    CEO сервиса Anywayanyday Никифор Гайдученко рассказал, что доля Италии в продажах за зимний период увеличилась с 3% до 4%, а Испании – с 2% до 3%. Одновременно Турция перестала входить в число самых востребованных направлений. Представитель «Интуриста» Дарья Домостроева отметила удвоение спроса на зимние поездки в Италию, Францию и на альпийские курорты.

    По мнению экспертов, динамика спроса связана с реализацией отложенного спроса и появлением новых авиамаршрутов из постсоветских стран, что упростило планирование поездок. В качестве примера приводятся рейсы SCAT из Казахстана в Мюнхен и Будапешт, а также увеличение маршрутов Wizz Air из Армении. Турецкие лоукостеры и Georgian Airways также предложили новые возможности для перелетов.

    Стоимость авиабилетов из России в Европу снизилась: если два года назад средний чек достигал 90–150 тыс. руб., сейчас можно найти билеты от 40 тыс. руб., хотя на новогодние праздники цены выше. Средняя стоимость перелета во Францию и обратно составляет 83 тыс. руб., в Испанию – 86,3 тыс. руб.

    По данным «Островка», средняя цена номера в отеле Италии на Новый год – 11,8 тыс. руб. за ночь, во Франции – 16,9 тыс. руб., в Испании – 8,5 тыс. руб. Продолжительность бронирования обычно составляет пять дней. Главными сдерживающими факторами остаются сложности с оформлением виз, сроки получения которых редко бывают короче 45 дней. Однако за прошлый год количество выданных шенгенских виз россиянам увеличилось.

    Напомним, Евросоюз в новом пакете санкций планировал ужесточить выдачу туристических виз россиянам. Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия заблокировали введение новых визовых ограничений для граждан России.

    В сентябре Еврокомиссия сообщила о резком падении выдачи шенгенских виз россиянам.

    19 октября 2025, 06:25
    Кнайсль указала на утрату нейтралитета Швейцарией и Австрией де-факто

    Tекст: Ирма Каплан

    Австрия и Швейцария больше не следуют политике нейтралитета, что связано с транзитом вооружений НАТО через австрийскую территорию для украинской армии, отметила бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

    «И Швейцария, и Австрия де-факто отказались от своего нейтралитета», – прокомментировала она выбор Венгрии как площадки для саммита России и США.

    Она подчеркнула в беседе с РИА «Новости», что причиной тому – транзит оружия НАТО в интересах украинской армии через территорию Австрии, которая прежде как юридически нейтральное государство никогда не позволяла подобного при иных военных конфликтах.

    Напомним, в четверг, 16 октября, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп анонсировал встречу с российским коллегой в Будапеште. В Кремле заявили, что встреча может пройти в ближайшие две недели. Трамп пояснил, что Венгрия – это безопасная площадка для переговоров политиков, а премьер-министр страны Виктор Орбан отметил, что Будапешт – единственная точка в Европе, где возможен прогресс по Украине.

    18 октября 2025, 11:39
    В Грузии резко ответили ЕС на обвинения в «российской пропаганде»

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили подверг резкой критике ЕС после того, как накануне пресс-спикер сообщества Анита Хиппер обвинила «Грузинскую мечту» в использовании пропаганды «российского стиля», сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Безголовый активизм, к сожалению, стал сегодня лицом внешней политики Брюсселя», – заявил Папуашвили.

    Глава высшего законодательного органа Грузии напомнил, что Хиппер в своих заявлениях поддерживала радикалов, которые 4 октября, в день местных выборов, попытались свергнуть власть.

    «На этот час за это уже задержано 62 человека. А пресс-спикер продолжает укрываться за своими пропагандистскими заявлениями, пряча ответственность за стертыми формулировками», – заявил председатель парламента.

    Хиппер обвинила власти Грузии в «репрессиях», которые «навеяны пропагандистской машиной России».

    При этом Брюссель до сих пор не осудил действия бунтовщиков, в результате которых пострадало 35 полицейских.

    Ранее экс-главу управления оперативного планирования департамента по особым поручениям МВД Грузии Ираклия Шаишмелашвили обвинили в призывах к свержению власти и насильственной смене конституционного строя.

    До этого МВД страны задержало еще 16 человек по делу о попытке штурма президентского дворца в Тбилиси.

    17 октября 2025, 13:41
    Еврокомиссия поддержала саммит России и США в Будапеште
    Еврокомиссия поддержала саммит России и США в Будапеште
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Представитель Еврокомиссии Олоф Джилл заявил, что организация поддержит встречу лидеров России и США в Будапеште при условии достижения мира на Украине.

    По его словам, Еврокомиссия поддержит проведение нового саммита между Россией и США в Будапеште, если его итогом станет прекращение конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Джилл отметил: «По поводу этой неподтвержденной встречи я могу сказать только то, что любая встреча, которая может привести к долгосрочному и справедливому миру на Украине, Еврокомиссия будет считать ее позитивной».

    При этом Джилл подчеркнул, что поддержка возможного саммита не станет препятствием для Еврокомиссии в вопросе введения новых санкций против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия заявила о готовности обеспечить безопасность переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто провел переговоры с помощником президента России Юрием Ушаковым по подготовке возможной встречи в Будапеште.

    Китай выразил поддержку проведению переговоров Путина и Трампа в столице Венгрии.

    19 октября 2025, 23:10
    Пушков изумился призывам министра обороны Швеции жить в «режиме войны»

    Tекст: Ирма Каплан

    Сенатор Алексей Пушков обратил внимание на реплику шведского министра обороны Пола Йонсона, который заявил, что ради сохранения мира Европе следует переходить в «режим войны» и изумился смелости его заявлений в своем Telegram-канале.

    «Шведский министр обороны, который призывает европейцев «перейти в режим войны», понятие не имеет о том, что такое война. Швеция не знала войны более двухсот лет, а этот подросток видел войну только на экранах телевизоров и выдуманную, в своем компе. Для него война – это натовские бомбежки дальних стран – Югославии, Ирака, Ливии, Сирии, откуда для стран НАТО ничего не прилетает», – раскритиковал сенатор иностранного министра.

    Пушков добавил, что в случае «режима войны», о котором он болтает, пороха не нюхав, все будет не так».

    «Это ему не виртуальные военные игры, в которые он до сих пор играет, сидя в теплом туалете у себя в Стокгольме, который не бомбили никогда в истории. Все будет иначе», – дважды предупредил шведа российский сенатор.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Швеция выразила намерение присоединиться к инициативе НАТО «Восточный страж» по усилению обороны на восточном фланге.

    Президент России Владимир Путин заявил, что желающие бросить вызов России в военной сфере могут попробовать свои силы.

    Министр обороны Швеции Пол Йонсон призвал Запад морально и в военном отношении перейти в «режим войны», чтобы сохранить мир.

    17 октября 2025, 13:07
    Украина не получила 5 млрд евро из-за невыполнения условий МВФ и Ukraine Facility

    Tекст: Вера Басилая

    Украина недополучила 5 млрд евро вследствие того, что не выполнила или не успела выполнить обязательства перед Международным валютным фондом и по программе Ukraine Facility.

    Украина недополучила 5 млрд евро вследствие того, что не выполнила или не успела выполнить обязательства перед Международным валютным фондом и по программе Ukraine Facility, передает ТАСС.

    Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что задержка с выполнением этих условий привела к потере миллиардов евро, а причиной этого он назвал коррупцию и саботаж реформ со стороны властей страны.

    Он уточнил, что данные о недополученных средствах были предоставлены Счетной палатой Украины. По его словам, исполнение условий МВФ и международных партнеров напрямую влияет на поступление финансовой поддержки в бюджет страны.

    В марте 2023 года Международный валютный фонд утвердил для Украины четырехлетнюю программу финансирования на сумму 15,6 млрд долларов. Для получения этих средств Киев обязан исполнять определенные условия, которые включают проведение реформ, выполнение бюджета и поддержание международных резервов. Средства перечисляются траншами после проверки выполнения этих условий экспертами фонда.

    Еврокомиссия и страны ЕС предупредили главу киевского режима Владимира Зеленского о прекращении финансовой поддержки в случае давления на антикоррупционные органы.

    В прошлом году Еврокомиссия приняла «план реформ» Украины, который станет основанием для поэтапного выделения ей 50 млрд евро помощи до 2027 года.

    20 октября 2025, 05:37
    Захарова указала, как Зеленский дергается «на приводном ремне» у «партии войны»
    Захарова указала, как Зеленский дергается «на приводном ремне» у «партии войны»
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава киевского режима Владимир Зеленский после переговоров с Дональдом Трампом связался с лидерами Евросоюза, чтобы доложить о результатах встречи, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, предвосхитив вопрос журналиста о том, приходилось ли Зеленскому отчитываться перед евроспонсорами.

    «На самом деле он действительно абсолютно не то что несамостоятелен, он на приводном ремне, на дистанционном управлении у этой партии войны. Они придумывают разные формулы, они придумывают разные ухищрения, то какие-то форматы, то какие-то конференции. Но все только для того, чтобы замаскировать эту самую эскалацию», – отметила она в беседе с

    ТАСС.

    По мнению Захаровой, ставка на эскалацию делается определенными силами в мире, которые не способны конкурировать честно или стремятся заработать на конфликте, а также решить собственные задачи за счет кризиса.

    Дипломат добавила, что партия войны состоит из тех, кто не способен принимать самостоятельные решения, а позиция Зеленского в этом вопросе очевидна.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский   призвал западные страны к решительным шагам и заявил, что ничего не будет дарить России.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что призвал стороны конфликта на Украине прекратить боевые действия и остановить войска на нынешней линии соприкосновения. Financial Times сообщила, что Трамп призвал Зеленского принять условия Путина.

    20 октября 2025, 09:09
    Politico: Страны ЕС договорились о полном отказе от российского газа
    Politico: Страны ЕС договорились о полном отказе от российского газа
    @ Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министры энергетики стран Евросоюза 20 октября могут одобрить законопроект о полном запрете импорта российского газа, даже несмотря на возражения Венгрии и Словакии, сообщает Politico.

    По данным издания Politico, министры энергетики стран ЕС 20 октября могут утвердить законопроект о полном запрете импорта российского газа в сообщество, несмотря на протесты Венгрии и Словакии, передает ТАСС.

    По информации источников Politico, в ЕС указывают, что Венгрия и Словакия, по их мнению, недостаточно диверсифицировали свои поставки газа и препятствовали введению санкций, поэтому теперь их принуждают поддержать общий запрет.

    Эксперты нефтегазовой отрасли считают, что введение полного эмбарго на российский газ приведет к росту цен на энергоносители на 5–10% в среднесрочной перспективе. Власти Венгрии и Словакии уже заявляли, что этот законопроект ставит под угрозу их энергетическую безопасность. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в частности отмечал, что считает подобное решение «прямой атакой на энергетическую безопасность» своей страны.

    Несмотря на сопротивление ряда стран, законопроект будет утвержден квалифицированным большинством, поскольку его рассматривают как торговую инициативу Евросоюза. Это означает, что право вето на этот вопрос у государств-членов отсутствует, в отличие от внешнеполитических решений и санкций, которые требуют единогласия.

    Еврокомиссия подчеркивает, что запрет на импорт российского газа вводится бессрочно, на него не распространяются временные ограничения, так как он не входит в пакет односторонних санкций.

    СМИ писали, что Венгрия согласилась на полный запрет поставок российского сжиженного природного газа в Европу.

    Евросоюз не сможет отказаться от российских энергоносителей до 2027 года, несмотря на давление со стороны Дональда Трампа.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что давление на Евросоюз усиливается с целью лишить его энергетического суверенитета.

    19 октября 2025, 23:48
    Сийярто рассказал, как поборется в Люксембурге против военной помощи Киеву

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто поделился вечером воскресенья о планах на непростой понедельник в Люксембурге, где ради защиты интересов страны ему придется побороться с теми, кто жаждет накачивать Украину оружием.

    «Завтра будет тяжелый день: Совет министров иностранных дел ЕС и Энергетический совет ЕС заседают одновременно в Люксембурге. К счастью, две палаты рядом друг с другом, потому что надо защищать венгерские интересы в обоих местах: в совете по иностранным делам хотят еще больше подогреть военную атмосферу, накачивая украинцев все большим числом денег и оружия, а в Энергетическом совете хотят разрушить безопасность нашего энергоснабжения и запретить закупку природного газа и нефти у России. Это будет нелегко», – поделился Сийярто в Facebook (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

    В понедельник в Люксембурге министры стран ЕС рассмотрят военную помощь Украине, антироссийские санкции против и план ЕК по отказу от нефти и газа из России с 2028 года.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ЕС с 2022 года сократил зависимость от России примерно на 90%, однако за первые восемь месяцев 2025 года Россия импортировала энергоносителей на сумму более 11 млрд евро.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев указал на деиндустриализацию ЕС из-за отказа от российских энергоносителей.

    Венгрия согласилась на полный запрет поставок российского сжиженного природного газа в Европу.

    20 октября 2025, 09:30
    Каллас сообщила о планах утвердить новые санкции против России

    Каллас заявила о планах ЕК принять 19-й пакет санкций против России на саммите

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссия намерена одобрить очередной, 19-й пакет антироссийских санкций на саммите Европейского союза, который пройдет 23–24 октября в Брюсселе, сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

    По словам Каллас, Еврокомиссия рассчитывает утвердить 19-й пакет антироссийских санкций до конца текущей недели, передает ТАСС. Ожидается, что решение будет принято на саммите ЕС в Брюсселе, запланированном на 23–24 октября.

    Каллас отметила, что между странами-членами сохраняются разногласия, из-за которых утверждение новых ограничительных мер на уровне министров невозможно.

    Каллас добавила, что окончательное решение ожидается на встрече глав государств в четверг. По ее словам, министры также обсудят инициативы по борьбе с танкерами, которые, по данным ЕС, могут использоваться для транспортировки российской нефти в обход санкций.

    Еврокомиссия заявляла, что 19-й пакет антироссийских ограничений будет быстро принят еще в сентябре, однако процесс затянулся из-за разногласий внутри объединения.

    Австрия заявила о готовности одобрить 19-й пакет антироссийских санкций.

    Ранее дипломаты Евросоюза на встрече в Брюсселе не смогли договориться о введении нового пакета ограничительных мер против России.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз планирует отказаться от поэтапного ужесточения и перейти к более суровым санкциям.

    20 октября 2025, 09:38
    Politico: В ЕС задумались о приеме новых членов без права голоса

    Tекст: Вера Басилая

    В Евросоюзе обсуждают возможность принимать в союз новые страны без предоставления им полного права голоса, чтобы ускорить процесс расширения и снизить влияние вето, сообщает издание Politico.

    Издание Politico пишет, что обсуждается идея, при которой новые страны смогут вступить в Евросоюз, но временно будут лишены возможности накладывать вето на решения блока, передает ТАСС.

    Предполагается, что полноценное право голоса новым членам будет предоставлено лишь после реформы процесса принятия решений в ЕС, которая потребует пересмотра основополагающих документов союза.

    По словам депутата Бундестага Антона Хофрайтера, будущие страны-члены должны будут отказаться от права вето до внедрения квалифицированного большинства при голосовании по большинству вопросов.

    Собеседники издания уточнили, что эти обсуждения пока проходят неформально и находятся на ранней стадии, а для внедрения подобной схемы потребуется согласие всех нынешних стран-членов. Идею поддерживают такие страны, как Австрия и Швеция, выступающие за расширение блока.

    В настоящее время для принятия решений по наиболее чувствительным вопросам в Евросоюзе требуется консенсус, что нередко приводит к затягиванию процессов из-за права вето отдельных стран. В связи с этим в Европе опасаются, что дальнейшее расширение без реформ может только усложнить ситуацию. Франция и Нидерланды выступают против подобного ограничения права вето.

    Ранее премьер-министр Венгрии осудил высказывания Владимира Зеленского о возможности обойти венгерское вето на вступление Украины в Европейский союз.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Словакия и Венгрия своим правом вето препятствуют милитаризации Евросоюза.

    20 октября 2025, 09:50
    Politico: Зеленский захотел встретиться с лидерами ЕС после визита в США

    Politico: Зеленский решил заручиться поддержкой ЕС после провала в Вашингтоне

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский рассматривает возможность обсудить поддержку Украины с европейскими лидерами в Брюсселе после неудачных переговоров с президентом США Дональдом Трампом, сообщает издание Politico.

    Издание Politico пишет, что Владимир Зеленский может принять участие во встрече на высоком уровне с лидерами Евросоюза в Брюсселе после неудачных переговоров с президентом США Дональдом Трампом, передает РИА «Новости».

    По данным источников издания, Зеленский будет пытаться заручиться поддержкой у европейских партнеров после разочарования от встречи с Трампом в Вашингтоне.

    Ожидается, что встреча может пройти уже в ближайший четверг, 23 октября, в рамках очередного саммита ЕС. После того как визит Зеленского в США завершился без ожидаемых результатов, лидеры стран Евросоюза поспешили публично выразить поддержку Киеву в соцсетях и заявлениях.

    Однако, как отмечает Politico, эта поддержка будет выражаться, главным образом, в «теплых словах» и обсуждении возможности использования российских активов, а не в виде новых вооружений или гарантий поддержки территориальных претензий Киева. Более того, в заявлениях европейских лидеров не прозвучало возражений против возможного отказа Киева от претензий на спорные территории.

    Один из европейских дипломатов признал, что у ЕС нет иного выбора, кроме как поддержать те условия мирного урегулирования, которые будут согласованы с США. В то же время, в Европе растет тревога в преддверии возможной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште.

    Ранее CNN сообщал, что во время встречи с Зеленским в Белом доме Дональд Трамп прямо заявил, что Украина не получит дальнобойные ракеты, а портал Axios уточнял, что США, по словам Трампа, не планируют поставлять ракеты Tomahawk Украине «по крайней мере, сейчас».

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что визит Владимира Зеленского в Белый дом прошел не так, как тому хотелось.

    Президент США Дональд Трамп призвал Зеленского принять условия Путина.

    Зеленский после встречи с Трампом призвал западные страны к решительным шагам и заявил, что ничего не будет дарить России.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Зеленский после переговоров с Трампом отчитался перед евроспонсорами о результатах встречи.

