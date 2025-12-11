  • Новость часаЭксперт назвал цель захвата нефтетанкера у берегов Венесуэлы военными США
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Настоящие лидеры Европы находятся в России и США
    Польша задержала российского археолога по запросу Украины
    Эксперт объяснил, от чего зависит число украинских дронов для ударов по России
    Оценен ущерб СССР от разрушений в Великую Отечественную войну
    Лавров заявил о взаимопонимании с США о послевоенном статусе Украины
    Москва назвала европейских «миротворцев» на Украине законной военной целью
    Российские войска освободили Лиман возле Волчанска
    Киев представил Вашингтону ответ на мирный план Трампа
    Лондон признал присутствие британских военных на Украине
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Цинизм США может сработать на благо России

    Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Западные сказочники оказались в плену придуманного мира

    История с российскими активами – это пример магического подхода к реальности: Россия побеждает на поле боя и добивается успеха в развитии, но Запад раскручивает тему, что Москва терпит поражение, а значит, должна платить – и ожидает, что реальность подстроится под его хотелки.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Евросоюз должен быть разрушен

    Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.

    18 комментариев
    11 декабря 2025, 12:36 • Новости дня

    Лавров заявил о взаимопонимании с США о послевоенном статусе Украины

    Лавров заявил о взаимопонимании с США о послевоенном статусе Украины
    @ Пресс-служба Совета Федерации РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что ключевым условием урегулирования на Украине является возвращение страны к нейтральному, безъядерному и внеблоковому статусу, закреплённому еще в 1990 году.

    Москва и Вашингтон пришли к взаимопониманию по Украине, согласно которому страна должна вернуться к нейтралитету, безъядерному и внеблоковому статусу, передает ТАСС. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что предложения Вашингтона были включены в соглашения, обсуждавшиеся в Анкоридже.

    «Смысл этих пониманий заключается в том, что Украина должна вернуться к внеблоковым, нейтральным, безъядерным основам своей государственности», – заявил Лавров. Он добавил, что такие принципы уже были зафиксированы в Декларации о государственном суверенитете Украины от 16 июля 1990 года.

    По словам министра, к подготовке предложений по Украине были привлечены представители США, включая спецпосланника президента Стивена Уиткоффа, который перед посещением Аляски также встречался в Москве. Лавров подчеркнул, что именно возвращение к этим государственным основам стало центром обсуждаемых договоренностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Лавров заявил, что план Запада по антироссийскому «блицкригу» с использованием Украины провалился.

    Между тем СМИ сообщили о том, что обсуждается возможность быстрой интеграции Украины в Европейский союз уже к 2027 году при условии международных гарантий безопасности.

    Москва договорилась с Вашингтоном о продолжении дипломатической работы по разрешению кризиса на Украине.

    10 декабря 2025, 18:07 • Новости дня
    Коломойский сообщил о покушении на Миндича

    Коломойский: На Миндича в Израиле было совершено покушение

    Коломойский сообщил о покушении на Миндича
    @ Сазончик Константин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский бизнесмен Игорь Коломойский (внесен в России в перечень экстремистов и террористов) заявил о покушении на своего близкого друга и «кошелька» Владимира Зеленского Тимура Миндича.

    Преступление, по словам Коломойского, произошло 28 ноября в Израиле, где в этот момент находился Миндич, передает ТАСС.

    «На Миндича в Израиле было покушение 28 ноября. Это была попытка покушения, преступники были арестованы. Ранили домработницу», – сказал он на заседании суда.

    В результате покушения пострадала домработница Миндича, сам бизнесмен остался невредим. По словам Коломойского, преступники арестованы.

    Ранее Коломойский заявил в суде, что Владимира Зеленского «скоро не будет», сравнив его с Наполеоном IV.

    В начале декабря суд на Украине заочно определил меру пресечения для Миндича по делу о коррупции в энергетике.

    Комментарии (6)
    10 декабря 2025, 21:24 • Новости дня
    Украинские морские дроны атаковали танкер Dashan в Черном море
    Украинские морские дроны атаковали танкер Dashan в Черном море
    @ Burak Oruc/marinetraffic

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские морские дроны Sea Baby атаковали танкер Dashan под флагом Коморских Островов в Черном море и повредили его, сообщило украинское издание «Страна.uа».

    Источники украинского издания сообщили, что танкер Dashan, входящий в так называемый российский «теневой флот», подвергся атаке морских дронов Sea Baby, передает «Газета.Ru». Сообщается, что судно шло по Черному морю в исключительной экономической зоне Украины в сторону Новороссийска. Ранее другие ресурсы указывали, что Dashan шел под флагом Гамбии и находится под санкциями.

    По словам украинских источников, операция проводилась совместно 13-м Главным управлением военной контрразведки СБУ и украинскими ВМС.

    В результате атаки танкер получил критические повреждения, судно выведено из строя, следует из сообщения в Telegram–канале «Военкоры Русской Весны».

    Военкоры уточняют, что это уже четвертая атака на суда, относящиеся к так называемому российскому «теневому флоту», за последние две недели, сообщили украинские источники.

    Ранее утром 2 декабря возле берегов Турции на российское судно Midvolga 2 совершили атаку с помощью воздушного беспилотника.

    Напомним, два судна Kairos и Virat получили серьезные повреждения из-за ударов в районе Черного моря. Украинские спецслужбы признали нападение катеров на танкеры в Черном море.

    Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что нападения на танкеры у турецкого побережья говорят об опасном обострении ситуации и не могут быть оправданы.

    Президент России Владимир Путин назвал такие нападения пиратством и предупредил о готовности перекрыть Украине выход к морю, если атаки не прекратятся.

    Комментарии (20)
    10 декабря 2025, 11:56 • Видео
    США все-таки подкинули Зеленскому денег

    В оборонном бюджете США на 2026 год, который утвердила Палата представителей, все-таки предусмотрены ассигнования на Украину, хотя ранее президент Дональд Трамп заявлял, что с финансированием Киева покончено. Как это понимать?

    Комментарии (2)
    10 декабря 2025, 14:29 • Новости дня
    WP: Вашингтон предложил создать демилитаризованную зону на Украине
    WP: Вашингтон предложил создать демилитаризованную зону на Украине
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Валерия Городецкая

    США предложили создание демилитаризованной зоны на Украине в качестве возможного варианта регулирования вопроса о границах, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

    По данным WP, ожидается, что эта зона может пройти вдоль всей будущей линии прекращения огня и иметь ширину, достаточную для запрета размещения тяжелого вооружения, передает ТАСС.

    Собеседники издания отметили, что подобная зона должна быть строго контролируемой и напоминать по принципу действия так называемую «корейскую модель». Такая инициатива изложена американской стороной в трех документах, направленных Киеву в рамках мирного плана, пишет издание.

    В январе советники Трампа поддержали создание демилитаризованной зоны на Украине.

    Комментарии (25)
    11 декабря 2025, 02:45 • Новости дня
    Трамп сообщил о резком разговоре с «евротройкой» о ситуации на Украине
    Трамп сообщил о резком разговоре с «евротройкой» о ситуации на Украине
    @ Aaron Schwartz - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил о жесткой беседе с лидерами так называемой евротройки – Великобритании, Германии и Франции – по теме урегулирования украинского конфликта.

    «Мы говорили с лидерами Франции, Германии и Соединенного Королевства. Мы обсуждали Украину в довольно жестких формулировках. Ну, посмотрим, что будет. Мы ждем ответов перед тем, как сможем двигаться вперед», – сказал Трамп на встрече с журналистами в Белом доме.

    Он уточнил, что стороны имели некоторые спорные мнения о людях, но в дальнейшем будет ясно, к чему приведут все эти разговоры.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил о переносе передачи обновленного мирного плана Вашингтону на один день, на 10 декабря. Президент США Трамп дал киевскому режиму всего несколько дней на ответ по мирному соглашению.

    Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил о готовности Украины провести выборы президента, но отметил важность участия иностранных наблюдателей и гарантий безопасности.

    Комментарии (4)
    11 декабря 2025, 10:59 • Новости дня
    Жительница Одессы рассказала о хамстве приезжих с западной Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Одессу при новом главе Сергее Лысаке приехало очень много людей с западной Украины, они ведут себя нагло, оскорбляют жителей города на украинском языке, рассказала местная жительница.

    Одессу заполнили жители западной части Украины при новом главе Сергее Лысаке, передает РИА «Новости».

    Местная жительница пояснила, что новые приезжие ведут себя вызывающе, часто переходят на оскорбления и конфликты с местными жителями.

    По ее словам, чаще всего конфликты происходят в общественном транспорте: «Могут с какими-то претензиями к водителю пристать, начать водителя унижать, оскорблять на своей мове, на своем западно-украинском акценте», – заявила она.

    Собеседница агентства подчеркнула, что подобное поведение сходит приезжим с рук, а большинство одесситов предпочитают оставаться в стороне из-за страха.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, одесситы жаловались на резкий рост цен на продукты.

    Жители города также рассказывали о протестах против политики Зеленского в социальных сетях.

    Между тем в Одессе местные жители начали переодеваться в евреев, чтобы избежать мобилизации.

    Комментарии (5)
    10 декабря 2025, 18:59 • Новости дня
    Суд в ДНР приговорил бойца ВСУ к пожизненному сроку за расстрел пленных

    Суд в ДНР приговорил бойца ВСУ к пожизненному сроку за расстрел двух пленных ВС России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Донецкой Народной Республике суд приговорил украинского военного к пожизненному заключению за расстрел двух российских солдат в июне 2025 года.

    Верховный суд Донецкой Народной Республики признал украинского военнослужащего 41-летнего Игоря Скубака виновным в особо тяжких преступлениях. Скубаку были предъявлены обвинения по статьям о жестоком обращении с военнопленными и убийстве, что повлекло за собой пожизненный срок, сообщили в Генпрокуратуре РФ.

    В ходе разбирательства было установлено, что ранним утром10 июня 2025 года Скубак находился на позициях в лесопосадке между населенными пунктами Отрадное и Комар ДНР, где расстрелял двух российских военнопленных.

    Ранее солдата ВСУ Владимира Парафило приговорили к пожизненному заключению за изнасилование и убийство женщины, а также расправу над мужчиной в курском селе.

    До этого украинский старший солдат Александр Зажиренко получил 28 лет колонии строгого режима за пытки и убийство российского пленного.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Донецке будет определять ключевых военных преступников Украины, и Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении политического и военного руководства страны.

    Комментарии (2)
    11 декабря 2025, 10:57 • Новости дня
    Axios: Киев представил Вашингтону ответ на мирный план Трампа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинское руководство подготовило официальный ответ по последнему варианту мирного плана США и согласовало свой подход с представителями Франции, Германии и Британии, пишет Axios.

    Украина официально передала администрации Дональда Трампа свой поэтапный ответ на последний вариант американского мирного плана, сообщает Axios со ссылкой на украинских и американских чиновников.

    Подчеркивается, что президент Украины Владимир Зеленский испытывает растущее давление со стороны США – от него требуют оперативно принять мирный план Трампа, подразумевающий значительные территориальные уступки и прочие компромиссы.

    Дональд Трамп уточнил, что ожидает украинский ответ, и заявил: «Некоторые говорят, что сейчас ближе, чем когда-либо».

    Согласно данным Axios, заявление с комментариями и предложениями Украины лично направил советник по нацбезопасности и главный переговорщик Рустем Умеров – документ был адресован зятю Трампа и его советнику Джареду Кушнеру. Представитель Украины отметил, что страна добавила свои замечания и поправки, «чтобы всё это было реализуемо».

    Перед отправкой официальный Киев вёл консультации со своими европейскими союзниками, в первую очередь с Францией, Германией и Британией. Украине удалось предложить новые идеи по наиболее спорным вопросам – в частности, по территориальным вопросам и контролю над Запорожской АЭС.

    Как сообщил Трамп, он обсудил ситуации вокруг мира на Украине в достаточно резкой форме с лидерами Евросоюза, которые предложили провести очную встречу с Зеленским на выходных в Европе. «Посмотрим, – сказал Трамп, – мы не хотим тратить время зря». На четверг назначена виртуальная встреча военных представителей США и Украины для дальнейшего обсуждения деталей мирного плана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп рассказал о своем резком разговоре с лидерами Франции, Германии и Италии по вопросу спецоперации на Украине.

    Telegraph сообщила, что Киев готов рассмотреть уступки только при определенных условиях. Владимир Зеленский заявил о предстоящих новых переговорах с США.

    Комментарии (0)
    10 декабря 2025, 18:52 • Новости дня
    Зеленский анонсировал новые переговоры с США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал переговоры с американской стороной, посвященные обсуждению документа о послевоенном восстановлении и экономическом развитии страны.

    Зеленский сообщил, что 10 декабря состоятся переговоры между Киевом и Вашингтоном по вопросам восстановления страны после завершения конфликта, передает Газета.ru. Он уточнил, что стороны обсудят специальный документ, в котором будут подробно описаны планы по восстановлению и экономическому развитию на Украине.

    «Сегодня в графике – разговор с американской стороной относительно документа, который будет детализировать процесс восстановления и экономического развития Украины после войны», – заявил Зеленский. Он также сообщил, что украинская сторона по-прежнему нацелена на поиск «работоспособных и реалистичных шагов» для достижения окончания вооруженного противостояния.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель правительства Франции Мод Брежон сообщила о проведении очередного совещания коалиции желающих по оказанию помощи Киеву 11 декабря.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о переносе передачи обновленного мирного плана Вашингтону на один день, на 10 декабря.

    Президент США Дональд Трамп дал киевскому режиму всего несколько дней на ответ по мирному соглашению.

    Комментарии (2)
    11 декабря 2025, 05:20 • Новости дня
    Лондон признал присутствие британских военных на Украине
    Лондон признал присутствие британских военных на Украине
    @ Udo Gottschalk/imago-images/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Во вторник, 9 декабря, в британских СМИ сообщили о британском солдате, погибшем на Украине, его назвали рядовым Джорджем Хули из парашютно-десантного полка, а премьер-министр Кир Стармер сообщил Палате общин, что Хули погиб в результате «трагического несчастного случая» вдали от линии фронта.

    «Великобритания неохотно признает присутствие своих военнослужащих на Украине, число которых, как считается, ненамного превышает 100 человек, отчасти потому, что она не хочет, чтобы Россия использовала их присутствие в своих целях», пишет Guardian.

    В частности, Стармер в Палате общин заявил, что рядовой Хули погиб, наблюдая за испытаниями новой оборонительной системы» с участием украинских военных.

    «Его жизнь была полна мужества и решимости. Он с честью и отличием служил нашей стране по всему миру во имя свободы и демократии, в том числе в составе небольшого британского контингента на Украине», – заявил британский премьер.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, бывший офицер британской гвардии Эдвард Харрис, лишившийся ноги на Украине и участвовавший в боях под Артемовском, совершил самоубийство в Лондоне.

    Захваченный украинский разведчик Владимир Ли рассказал о подготовке нескольких сотен новобранцев и иностранных наемников к боевым действиям на Яворовском полигоне. Наемники из Мадагаскара, Британии, Франции и США пополнили ряды украинского подразделения беспилотных систем «Флэш».

    Комментарии (9)
    11 декабря 2025, 11:54 • Новости дня
    Эксперт объяснил, от чего зависит число украинских дронов для ударов по России

    Военный эксперт Кнутов: Украина запускает сотни дронов по России, когда получает детальные разведданные от США

    Эксперт объяснил, от чего зависит число украинских дронов для ударов по России
    @ Evgeniy Maloletka/AP/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Противник запускает более сотни дронов, как правило, тогда, когда обладает полнотой информации о значимых российских объектах и зонах, свободных от контроля ПВО. Эти сведения Украина получает, в том числе, от США, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. По информации Минобороны, в ночь на четверг средства ПВО сбили 287 БПЛА.

    «Масштаб украинских атак БПЛА по российским объектам постоянно меняется. Вариация зависит от нескольких критериев. Во-первых, это объем накопленных противников дронов. Во-вторых, стоит учитывать количество поступившего вооружения из-за рубежа. В-третьих, большую роль играет то, сколько оппоненты успели собрать аппаратов из уже готовых комплектов. В конечном счете, масштаб попытки удара зависит от погодных условий», – перечисляет Юрий Кнутов, военный эксперт, историк войск ПВО.

    По его словам, важное значение имеет получение украинской армией разведданных от США. «Эта информация, очевидно, поступает противнику, причем все время в разном объеме. ВСУ запускают более сотни дронов только тогда, когда обладают полнотой информации о значимых российских объектах и зонах, свободных от контроля ПВО», – продолжил он.

    «В противном случае ВСУ бьют не более, чем несколькими десятками БПЛА для создания постоянства давления на нашу противовоздушную оборону и другие силы. При таком сценарии атаки проводятся по известным противнику объектам топливно-энергетического комплекса, социальной инфраструктуры и просто жилым домам», – считает спикер.

    Напомним, в ночь на четверг российские силы ПВО уничтожили 287 украинских беспилотников, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале. 118 было сбито над Брянской областью, по 40 – над Калужской и Московской, в том числе 32 БПЛА, летевших на столицу.

    Также до нескольких десятков БПЛА сбили над Тульской, Новгородской, Ярославской, Липецкой, Смоленской областью, Курской, Орловской, Воронежской и Рязанской областями. В московских аэропортах вводились временные ограничения на прием воздушных судов. Свыше 40 рейсов перенаправили из Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковского в другие города.

    По информации СМИ, ВСУ пытались атаковать Москву самыми дальнобойными беспилотниками «Лютый». Аппарат весом 200 килограммов способен доставить 75-килограммовую боевую часть на расстояние до 1000 километров, передает «Лента.ру».

    Отметим, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что российским регионам нанесен значительный материальный ущерб из-за украинских атак, который оценивается примерно в 600 млрд рублей. По его словам, современные вооружения, используемые ВСУ, позволяют поражать цели на значительном расстоянии.

    Комментарии (2)
    11 декабря 2025, 09:52 • Новости дня
    Бастрыкин оценил ущерб регионов России от обстрелов с Украины

    Бастрыкин: Удары Украины причинили России ущерба на 600 млрд рублей

    Бастрыкин оценил ущерб регионов России от обстрелов с Украины
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российским регионам нанесен значительный материальный ущерб из-за обстрелов с территории Украины, он оценивается примерно в 600 млрд рублей, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

    Серьезный ущерб на сумму порядка 600 млрд рублей нанесен 41 региону в результате обстрелов со стороны Украины, сказал Бастрыкин, передает ТАСС.

    Под удары попадают как новые территории, где продолжается специальная военная операция, так и регионы в глубине России.

    Бастрыкин отметил, что современные вооружения, используемые украинскими нацистами, позволяют поражать цели на значительном расстоянии, что приводит к разрушениям инфраструктуры и имущества в 41 российском регионе.

    Россия намерена добиваться возмещения ущерба от украинских националистов.

    Напомним, только в последнюю ночь дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 287 украинских БПЛА самолетного типа.

    Комментарии (5)
    10 декабря 2025, 17:36 • Новости дня
    Три медика убиты ударом ВСУ по Алешкинской больнице в Херсонской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате обстрела медицинского учреждения в Алешках в Херсонской области погибли три сотрудника больницы и еще два получили ранения, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

    ВСУ обстреляли Алешкинскую районную больницу, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Телеграм-канале. По его словам, в результате атаки погибли три человека, еще двое получили ранения, среди них женщина. Все пострадавшие и погибшие являлись сотрудниками медучреждения.

    Губернатор отметил, что одно из зданий больницы получило серьезные повреждения. Сейчас на месте трагедии работают экстренные службы региона. Тяжелораненый мужчина находится в реанимации, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на улице Алешек в результате атаки дрона ВСУ погиб мужчина.

    До этого Сальдо сообщал, что украинские военные подразделения по заказу бизнесменов наносят удары по коммерческим объектам конкурентов на правобережье Днепра в Херсонской области.

    При этом, двумя неделями ранее российские военные уничтожили плавсредство с десантом Вооруженных сил Украины в районе Херсона.


    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 06:20 • Новости дня
    Стало известно о плане США по разблокированию активов России

    Tекст: Катерина Туманова

    План США по перестройке экономики Украины провоцирует столкновение с Европой, пишет WSJ, ссылаясь на нераскрытые приложения плана администрации США.

    «В нераскрытых приложениях подробно описывается план администрации Трампа по разблокированию замороженных российских средств, хранящихся в Европе, и выводу Москвы из «холодной войны», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Газета напомнила, что администрация Трампа в последние недели передала европейским коллегам ряд документов, каждый объемом в одну страницу, в которых излагается ее видение восстановления Украины и возвращения России в мировую экономику.

    «Эти предложения вызвали ожесточенную борьбу за столом переговоров между Америкой и ее традиционными союзниками в Европе. Их результат может коренным образом изменить экономическую карту континента», – сказано в материале.

    Вероятно, на брифинге в Белом доме Дональд Трамп говорил именно об этом «жестком разговоре» с «евротройкой», результатов которого он ожидает в действиях европейских коллег.

    Напомним, на предстоящем саммите 18–19 декабря члены ЕС обсудят вопрос российских активов, однако среди стран отмечаются разногласия. Еврокомиссия стремится к принятию общеевропейского решения, чтобы пустить средства на поддержку киевских властей и оборону Евросоюза.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отказался передать замороженные российские активы Еврокомиссии без разделения рисков и расходов между всеми странами ЕС. Фон дер Ляйен назвала изъятие активов России «ключевым актом для обороны ЕС». WSJ узнала, как в ЕС опасаются раскола из-за денег для Украины.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 11:04 • Новости дня
    Посла Украины вызвали в МИД Израиля из-за критики слов Нетаньяху о Путине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Посол Украины в Израиле Евгений Корничук был вызван в министерство иностранных дел Израиля. Причиной стали публичные замечания Корничука по поводу реплик премьер-министра Биньямина Нетаньяху о его отношениях с президентом России Владимиром Путиным.

    В МИД Израиля сообщили, что украинский посол встретился с заместителем генерального директора по вопросам Европы и Азии Ювалем Фуксом. В ходе переговоров Корничуку высказали официальное недовольство: «Его заявления неприемлемы и нарушают дипломатический протокол», – пишет Anadolu со ссылкой на официальное заявление ведомства.

    Тель-Авив подчеркнул, что слова украинского дипломата игнорируют позицию Израиля по конфликту на Украине и недавний визит министра иностранных дел Гидеона Саара в Киев. Это, по мнению израильской стороны, противоречит ранее заявленной линии диалога между странами.

    Причиной дипломатического инцидента стало выступление Нетаньяху в парламенте, где он подчеркнул важность регулярных контактов с Путиным для национальной безопасности Израиля на северной границе. Корничук, в свою очередь, дал израильской прессе интервью, в котором негативно оценил позицию Нетаньяху и выразил недоумение по поводу его слов.

    Ранее Haaretz сообщила о возможной депортации из Израиля десятков тысяч украинцев.

    Комментарии (3)
    11 декабря 2025, 07:12 • Новости дня
    Трамп задал вопрос о выборах президента на Украине
    Трамп задал вопрос о выборах президента на Украине
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Владимиру Зеленскому необходимо реалистично оценивать возможности урегулирования украинского кризиса, заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, отметив, что на Украине давно не было выборов президента.

    «Я думаю, он должен быть реалистичным. И я действительно задаюсь вопросом, сколько времени еще пройдет до того, как у них состоятся выборы», – цитирует Трампа ТАСС.

    Он констатировал, что на Украине давно не проходили выборы.

    Кроме того, американский лидер сослался на некий опрос, согласно которому 82% украинцев требуют урегулирования кризиса.

    Ранее сообщалось, что Трамп якобы заявил Зеленскому, что у него есть время до Рождества, чтобы принять соглашение о прекращении войны с Россией.

    Глава минобороны Украины Денис Шмыгаль указывал на готовность Украины провести выборы президента, но отмечал важность участия иностранных наблюдателей и гарантий безопасности.

    Комментарии (0)
    Главное
    Пашинян не смог прилететь в Москву из-за атаки украинских дронов
    Лавров назвал Джонсона «непричесанным политическим деятелем»
    Казахстан сообщил о серьезных повреждениях устройства КТК украинским дроном
    Россия вошла в тройку стран G20 с самыми высокими доходами от торговли
    Жительница Одессы рассказала о хамстве приезжих с западной Украины
    Портал «Грамота.ру» назвал слово года
    В Госдуме предложили создать единый механизм записи школьника на продленку

    Запад видит заговор в ослаблении юаня

    Европейская Торговая палата и американские МВФ захейтили китайский юань после того, как положительный торговый баланс Китая впервые превысил 1 трлн долларов. Запад видит целую теорию заговора в ослаблении китайской валюты. Более того, не стесняется указывать Пекину, что он должен делать, если не хочет усиления торговой войны. Однако экономисты показывают то, о чем западные страны умалчивают. Подробности

    Перейти в раздел

    В Европе появился новый лидер конфронтации с Россией

    Газета ВЗГЛЯД представляет ноябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». По сравнению с октябрем в первой десятке произошли серьезные изменения: Британия уступила лидерство Германии, показатели враждебности северных стран Европы резко выросли, а США и Чехия опустились на шестое и седьмое места соответственно. Какие еще тенденции показывает обновленный рейтинг? Подробности

    Перейти в раздел

    Как устранить минную угрозу для ВМФ России

    Для ВМФ России будут построены десятки новых тральщиков, обещают в руководстве Военно-морского флота. Почему корабли данного типа принципиально важны для обороны России, чем отличаются тральщики строящегося проекта 12700 и что еще можно сделать для наиболее эффективного противодействия минной угрозе? Подробности

    Перейти в раздел

    Настоящие лидеры Европы находятся в России и США

    Ведущие политики Европы на самом деле не являются главными игроками европейского континента. По крайней мере, такой парадоксальный вывод делают сами европейские СМИ, вынужденные признать, что на ЕС влияют прежде всего с Запада и Востока. В итоге рейтинг самых влиятельных людей Европы доказывает правоту и силу Москвы. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США все-таки подкинули Зеленскому денег

      В оборонном бюджете США на 2026 год, который утвердила Палата представителей, все-таки предусмотрены ассигнования на Украину, хотя ранее президент Дональд Трамп заявлял, что с финансированием Киева покончено. Как это понимать?

    • Лариса Долина «участвовала в спецоперации»

      Лариса Долина считала, что, продавая свою квартиру, участвовала в спецоперации по поимке преступников. В итоге ее дело стало определяющим для всей страны, поэтому вердикт Верховного суда по жалобе Полины Лурье стал важен для миллионов.

    • Маск обещает России армию для войны с ЕС

      «Если Россия сделает это, если начнет большую войну за освобождение Европы, она получит наших Optimus. Миллионы Optimus будут в распоряжении Владимира Путина», – заявил самый богатый человек мира Илон Маск. Что это с ним?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Замена водительского удостоверения по истечении срока в 2025 году: документы, порядок, стоимость

      Водительское удостоверение в России выдается сроком на 10 лет. По истечении этого периода документ подлежит обязательной замене. В 2025 году действуют особые правила автоматического продления прав, однако для части водителей процедура замены становится актуальной именно сейчас.

    • Бесплатные и платные катки Москвы и Подмосковья зимой 2025-2026: цены и адреса

      Зима в Москве – это не только мороз и короткий световой день, но и волшебное время для активного отдыха. Катание на коньках под открытым небом стало неотъемлемой частью городской культуры, идеальным вариантом для свидания, семейного выходного или дружеских встреч в преддверии праздников. Актуальный гид на сезон 2025-2026 подскажет, как спланировать зимний отдых: топ самых популярных катков с ценами и расписанием, обзор бесплатных городских площадок, подборка вариантов в Подмосковье и практические советы для идеального катания.

    • Крещенский сочельник 2026: дата и суть дня, церковные традиции, народные приметы

      Крещенский сочельник, или навечерие Богоявления – это особый день приготовления к одному из главных православных праздников – Крещению Господню. В отличие от самого Крещения 19 января, которое отмечается торжественно, сочельник носит характер строгого воздержания и молитвенной сосредоточенности. Этот день важен для православных христиан как завершающий этап духовной подготовки, когда верующие вспоминают евангельские события, предшествовавшие выходу Христа на общественное служение.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации