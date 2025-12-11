Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.0 комментариев
Лавров заявил о взаимопонимании с США о послевоенном статусе Украины
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что ключевым условием урегулирования на Украине является возвращение страны к нейтральному, безъядерному и внеблоковому статусу, закреплённому еще в 1990 году.
Москва и Вашингтон пришли к взаимопониманию по Украине, согласно которому страна должна вернуться к нейтралитету, безъядерному и внеблоковому статусу, передает ТАСС. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что предложения Вашингтона были включены в соглашения, обсуждавшиеся в Анкоридже.
«Смысл этих пониманий заключается в том, что Украина должна вернуться к внеблоковым, нейтральным, безъядерным основам своей государственности», – заявил Лавров. Он добавил, что такие принципы уже были зафиксированы в Декларации о государственном суверенитете Украины от 16 июля 1990 года.
По словам министра, к подготовке предложений по Украине были привлечены представители США, включая спецпосланника президента Стивена Уиткоффа, который перед посещением Аляски также встречался в Москве. Лавров подчеркнул, что именно возвращение к этим государственным основам стало центром обсуждаемых договоренностей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Лавров заявил, что план Запада по антироссийскому «блицкригу» с использованием Украины провалился.
Между тем СМИ сообщили о том, что обсуждается возможность быстрой интеграции Украины в Европейский союз уже к 2027 году при условии международных гарантий безопасности.
Москва договорилась с Вашингтоном о продолжении дипломатической работы по разрешению кризиса на Украине.