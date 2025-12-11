Лавров заявил о взаимопонимании с США о послевоенном статусе Украины

Tекст: Елизавета Шишкова

Москва и Вашингтон пришли к взаимопониманию по Украине, согласно которому страна должна вернуться к нейтралитету, безъядерному и внеблоковому статусу, передает ТАСС. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что предложения Вашингтона были включены в соглашения, обсуждавшиеся в Анкоридже.

«Смысл этих пониманий заключается в том, что Украина должна вернуться к внеблоковым, нейтральным, безъядерным основам своей государственности», – заявил Лавров. Он добавил, что такие принципы уже были зафиксированы в Декларации о государственном суверенитете Украины от 16 июля 1990 года.

По словам министра, к подготовке предложений по Украине были привлечены представители США, включая спецпосланника президента Стивена Уиткоффа, который перед посещением Аляски также встречался в Москве. Лавров подчеркнул, что именно возвращение к этим государственным основам стало центром обсуждаемых договоренностей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Лавров заявил, что план Запада по антироссийскому «блицкригу» с использованием Украины провалился.

Между тем СМИ сообщили о том, что обсуждается возможность быстрой интеграции Украины в Европейский союз уже к 2027 году при условии международных гарантий безопасности.

Москва договорилась с Вашингтоном о продолжении дипломатической работы по разрешению кризиса на Украине.