Мерц сообщил о планах ЕС обсудить дополнительные способы давления на Россию

Мерц сообщил о планах обсудить на саммите ЕС новые меры давления на Россию

Tекст: Вера Басилая

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в Бундестаге, что на ближайшем саммите ЕС 23–24 октября будет обсуждаться усиление давления на Россию, в том числе дополнительные санкции сверх девятнадцатого пакета, передает ТАСС.

Мерц уточнил, что на встрече также рассмотрят возможность дальнейшей поддержки Киева. По его словам, он предложил использовать замороженные активы Центрального банка России для предоставления Украине примерно 140 млрд евро беспроцентных кредитов. Эти средства, как пояснил канцлер, планируется выделить исключительно на закупку военной техники.

Мерц отметил, что кредиты Украине будут подлежать погашению лишь после выплаты Россией репараций. Активы, как подчеркнул канцлер Германии, останутся замороженными из-за европейских санкций. Он добавил, что реализация такой схемы будет сложной, однако Евросоюз намерен создать необходимые юридические и практические условия.

Более 200 млрд евро российских суверенных активов сейчас заблокированы в Европе, преимущественно на площадке Euroclear в Бельгии. Руководство депозитария не раз заявляло о недопустимости экспроприации этих средств, предупреждая о возможных ответных шагах со стороны России в отношении европейских активов за рубежом.

Ранее дипломаты Евросоюза не смогли договориться о введении 19-го санкционного пакета против России.

Посол Франции в Москве Николя де Ривьер заявил, что Париж не поддерживает никаких инициатив по конфискации российских активов в Евросоюзе.

Бельгия согласилась использовать российские активы только при наличии письменных гарантий от лидеров Евросоюза.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обсуждения судьбы замороженных российских активов в Евросоюзе похожими на действия банды.