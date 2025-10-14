Люди часто с непониманием (или даже обидой) воспринимают нежелание православной Церкви рукополагать женщин в священный сан. Тем более, что в некоторых христианских Церквях это происходит. А недавно главой Англиканской церкви впервые в истории стала дама. Однако с таким рукоположением связано два вопроса.4 комментария
Париж не поддерживает «никаких затей» по конфискации российских активов в Евросоюзе, настаивает на неукоснительном соблюдении международного права, заявил посол Франции в Москве Николя де Ривьер.
Франция не поддерживает предложения о конфискации российских активов в Евросоюзе и выступает за строгое соблюдение международного права, пишут «Ведомости». Об этом заявил посол Франции в Москве Николя де Ривьер в интервью изданию.
«По этому вопросу президент Эммануэль Макрон был предельно конкретен: мы соблюдаем международное право, и вопрос о конфискации этих средств не стоит», – отметил дипломат.
Он уточнил, что единственной мерой в последние годы стало использование процентов, полученных с вложений замороженных средств, для поддержки Украины. По словам посла, Франция остается последовательной в своей позиции и считает, что конфискация самих активов невозможна.
Де Ривьер подчеркнул, что крайне важно для всех соблюдать закон. Он добавил, что нельзя распоряжаться средствами, которые не принадлежат Евросоюзу или отдельным странам, в обход международных норм.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупреждала, что любые несанкционированные действия Евросоюза по замороженным российским активам приведут к жестким политическим и экономическим ответным мерам Москвы.
Президент Франции Эммануэль Макрон усомнился в законности использования замороженных российских активов для кредита Киеву.
Посол России в Бельгии Денис Гончар предрек Евросоюзу убытки в случае попытки изъять российские активы.
Бельгия согласилась использовать российские активы только при наличии письменных гарантий от лидеров Евросоюза.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждения судьбы замороженных российских активов в Евросоюзе напоминают действия банды.