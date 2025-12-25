Скоропадский формально не был объявлен гетманом немецкими генералами, а был провозглашен монархом на всеукраинском съезде хлеборобов. Имя нового руководителя Украины не столь важно, его главной функцией будет заключить мир с Россией.0 комментариев
Bild: Человек в маске нарушил рождественское богослужение в Кельнском соборе
Во время праздничной вечерни накануне Рождества в Кёльнском соборе неизвестный в черном плаще и золотой маске с плюшевыми ушами устроил необычный танцевальный перформанс у алтаря, вызвав замешательство прихожан.
Неизвестный мужчина в маске нарушил праздничное рождественское богослужение в Кёльнском соборе, передает РИА «Новости» со ссылкой на немецкое издание Bild.
Инцидент произошёл вечером в сочельник, когда около 16.30 по местному времени (18.30 мск) мужчина в черном плаще и яркой золотой маске с плюшевыми ушами неожиданно выбежал к алтарю и исполнил танцевальный номер.
Служители собора оперативно вывели нарушителя из храма, при этом он не оказывал сопротивления. Вмешательство полиции не потребовалось, никто не пострадал, и праздничная вечерня продолжилась в обычном режиме. Видео происшествия быстро распространилось в Instagram* (принадлежит Meta*, запрещена в РФ как экстремистская).
Поведение мужчины резко раскритиковали как посетители храма, так и пользователи интернета. Один из прихожан рассказал: «Моим детям на мгновение стало по-настоящему страшно».
Мотивы неизвестного до сих пор не ясны, полиция не получала официальных заявлений против нарушителя.
Рождественские службы для католиков традиционно проходят накануне самой даты праздника – вечером 24 декабря.
Напомним, католическое Рождество отмечают в мире в четверг.
В четверг представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Запада превратили праздничную иллюминацию в Москве в политический спор.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ