На Украине отменили выходные на новогодние праздники

Tекст: Мария Иванова

Как сообщает украинское издание Insider, на Украине в этом году отменены выходные дни на новогодние праздники из-за продолжающегося военного положения. Рождество 25 декабря, а также 31 декабря и 1 января, которые ранее были нерабочими днями, теперь станут обычными рабочими днями, передает ТАСС.

В прошлом месяце мэр Киева Виталий Кличко заявил, что традиционная новогодняя елка будет установлена на Софийской площади, однако никаких массовых мероприятий проводиться не будет. Это решение было принято в рамках мер по обеспечению безопасности в условиях военного положения.

Отметим, что Украина также изменила даты празднования Рождества. Впервые 25 декабря Рождество было отмечено по новоюлианскому календарю раскольнической Православной церковью Украины и Украинской греко-католической церковью, после того как в июне 2022 года ПЦУ приняла решение о переходе на новый календарь. В результате в июле президент Владимир Зеленский подписал закон, который официально перенес празднование Рождества с 7 на 25 декабря. Несмотря на это, каноническая Украинская православная церковь продолжает праздновать Рождество 7 января.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр труда и социального развития Антон Котяков сообщил, что 28 декабря рабочий день в России не будет сокращен, несмотря на предстоящие три выходных с 29 по 31 декабря, отметив, что «работать-то все-таки надо».

Котяков также заявил, что придание 31 декабря официального статуса выходного дня не является актуальным, так как текущий график праздничных дней позволяет использовать для этого переносы.

Новогодние выходные будут длиться 11 дней – с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 -го.