Отмена свинины в наших школьных столовых – это не мелочь, это первый шаг к уничтожению нашего мира. Новогодние ёлки в наших русских школах приезжие родители и их имамы уже пытались отменить.0 комментариев
В Киеве отменили новогодние гуляния ради экономии электроэнергии
Главная новогодняя елка Украины будет установлена на Софийской площади в Киеве за счет меценатов, однако все праздничные мероприятия пройдут без массовых собраний в целях соблюдения безопасности и экономии электроэнергии, заявил мэр Киева Виталий Кличко.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что главную елку Украины установят на Софийской площади. Елка будет установлена за счет меценатов, а монтаж начнется 2 декабря. Окончание работ запланировано на 6 декабря, передает ТАСС.
По его словам, совет обороны города принял решение, что Новый год и Рождество в Киеве пройдут без массовых мероприятий и ярмарок, чтобы обеспечить соблюдение требований безопасности и режима ограниченного использования электроэнергии.
В прошлом году в Киеве установили новогоднюю елку на средства спонсоров, но из-за переноса празднования Рождества на 25 декабря сдвинули сроки.
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