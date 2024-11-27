В Киеве отменили новогодние гуляния ради экономии электроэнергии

Tекст: Вера Басилая

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что главную елку Украины установят на Софийской площади. Елка будет установлена за счет меценатов, а монтаж начнется 2 декабря. Окончание работ запланировано на 6 декабря, передает ТАСС.

По его словам, совет обороны города принял решение, что Новый год и Рождество в Киеве пройдут без массовых мероприятий и ярмарок, чтобы обеспечить соблюдение требований безопасности и режима ограниченного использования электроэнергии.

В прошлом году в Киеве установили новогоднюю елку на средства спонсоров, но из-за переноса празднования Рождества на 25 декабря сдвинули сроки.

Ранее мэр Днепропетровска предложил отказаться от салата оливье и сельди под шубой, чтобы быть подальше от Москвы.

Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Рождества на Украине на 25 декабря.