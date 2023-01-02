Мэр Днепропетровска призвал отказаться от оливье и «шубы»

Мэр украинского Днепропетровска Филатов назвал салат оливье и сельдь под шубой советским наследием

Мэр Днепропетровска Борис Филатов предложил отказаться от салата оливье и сельди под шубой, чтобы быть подальше от Москвы.

Филатов честно признался в своем Telegram-канале, что на третий день празднования Нового года уже не может «жрать» оливье и сельдь под шубой, поэтому призвал постепенно отказываться от «этих советских привычек».

«Это, если по-честному, и на самом деле «прочь от Москвы», – считает мэр, добавив, что за холодец с горчицей, который он готов есть неделю, может «отдать душу».

Ранее мэр города Лебедин в Сумской области Украины написал заявление в СБУ из-за Деда Мороза на новогоднем празднике в местной школе, назвав мероприятие « советско-пропагандистским шабашем»