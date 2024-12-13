Котяков: Закрепление выходного на 31 декабря не актуально

Министр труда Котяков заявил, что 31 декабря не нуждается в официальном статусе выходного дня

Tекст: Мария Иванова

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что вопрос о закреплении 31 декабря в качестве официального выходного дня на данный момент не актуален, сообщает ТАСС.

По словам Котякова, текущий график праздничных дней позволяет сделать 31 декабря выходным днем за счет переноса других дней. Таким образом, граждане смогут подготовиться к новогодним праздникам и встрече Нового года с семьей.

Котяков отметил, что благодаря существующему графику праздников, вопрос о закреплении этого дня как официального выходного не стоит на повестке дня ни в этом, ни в следующем году. Этот график позволяет гражданам иметь достаточно времени для подготовки к праздникам без изменения формального статуса 31 декабря.

В декабре 2024 года россиян ожидает шестидневная рабочая неделя с рабочей субботой 28 декабря.

Ранее Госдума отвергла законопроект, который предусматривал установление 31 декабря нерабочим днем, предложенный ЛДПР.

Новогодние выходные будут длиться 11 дней – с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025-го, сообщил глава Минтруда и соцзащиты Антон Котяков.