Госдума отклонила законопроект о выходном 31 декабря

Госдума отклонила законопроект о включении 31 декабря в новогодние выходные

Tекст: Ольга Иванова

Государственная дума отклонила законопроект, предлагающий сделать 31 декабря нерабочим праздничным днем, передает ТАСС. Инициатива принадлежала депутатам от ЛДПР, которые внесли документ в декабре 2020 года, с целью внесения изменений в Трудовой кодекс РФ. Законопроект предлагал установить новогодние каникулы с 31 декабря по 6 января, заменив таким образом праздничный день 8 января.

В настоящее время, согласно российскому законодательству, новогодние праздники начинаются с 1 января и продолжаются до 6 января, включая также 8 января. Авторы законопроекта утверждали, что перенос праздничного дня с 8 на 31 декабря позволил бы работникам России более рационально использовать нерабочие дни. Они также подчеркивали, что это изменение помогло бы соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами.

Однако, несмотря на эти аргументы, законопроект не нашел поддержки в Госдуме. Решение об отклонении проекта оставляет текущий порядок праздничных дней без изменений.

В июле глава Минтруда и соцзащиты Антон Котяков сообщил, что новогодние выходные будут длиться 11 дней – с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025-го. Кроме того, глава Минтруда сообщил о планах сделать 31 декабря 2025 года выходным днем за счет переноса выходных праздничных дней.