Гирлянда загорелась во время церемонии открытия главной елки Украины в Киеве

Возгорание гирлянды произошло во время церемонии зажжения огней на главной елке Украины на Софийской площади в Киеве, огонь удалось оперативно погасить, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«Мы не зря предупреждаем о «елочных» правилах пожарной безопасности. 19 декабря в Киеве во время проведения церемонии открытия новогодней елки на Софийской площади были зажжены пиротехнические огни, в результате чего произошло возгорание гирлянды на елке», – сообщило украинское ведомтсво, передает ТАСС.

В службе добавили, что с огнем удалось справиться оперативно, силы ГСЧС не привлекались. «Пострадавших в результате данного события нет», – подчеркнули спасатели.

Церемония открытия главной новогодней елки страны в Киеве транслировалась в прямом эфире, организованном городской администрацией. Возгорание произошло сразу после того, как при участии мэра столицы Виталия Кличко на елке торжественно в присутствии нескольких сотен человек были зажжены огни. После этого начался салют, и произошло возгорание. Ведущий церемонии постаралась успокоить собравшихся, над головами которых начал разгораться пожар. По информации ряда украинских СМИ, огонь потушили за минуту огнетушителями из ближайшего киоска, где продавали напитки.

Как передает РИА «Новости», главная елка Украины в этом году искусственная, в необычном оформлении «сказочный лес». Верхушку изначально украшала «шляпа чародея», однако после общественной критики и негативной реакции новой Православной церкви Украины верхушку заменили на звезду.