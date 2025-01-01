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Городская елка сгорела в Лесном из-за фейерверка
Городская елка сгорела в уральском Лесном из-за фейерверка
Городская елка в Лесном загорелась в новогоднюю ночь из-за неосторожно запущенного фейерверка, что привело к ущербу более чем в 600 тыс. рублей.
В ночь на 1 января в закрытом административно-территориальном образовании Лесной Свердловской области сгорела городская елка, сообщает РИА «Новости». Причиной происшествия стал фейерверк, запущенный одним из жителей города.
Полиция ведет расследование для установления личности виновного.
По информации местных СМИ, мужчина, находившийся в сопровождении женщины и двух детей, нарушил правила использования пиротехники. Он не убедился в безопасной установке коробки с салютом, что привело к ее падению. Заряды полетели в сторону искусственной елки, которая мгновенно загорелась.
Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщил, что ущерб от происшествия превышает 600 тыс. рублей. В ближайшие дни представители МВД планируют вынести процессуальное решение по данному случаю.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Красногорске на Волоколамском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля, перевозившего пиротехнические изделия. А в Германии пять человек погибли в новогоднюю ночь из-за взрывов петард, большинство из которых были самодельными.