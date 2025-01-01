2024 год в кино рискует остаться последним годом яркого возрождения русской киноиндустрии. Распустив в этом году свой невообразимо красивый хвост, этот павлин завтра рискует оказаться тем, кто он есть – крупной общипанной птицей, похожей на курицу обыкновенную, домашнюю.6 комментариев
ДТП в Красногорске обернулось фейерверком на дороге
В Красногорске на Волоколамском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля, перевозившего пиротехнические изделия.
После столкновения автомобиль загорелся, а огонь быстро перекинулся на груз фейерверков, что привело к их неконтролируемому запуску, передает телеканал «360» со ссылкой на Mash.
Очевидцы, оказавшиеся на месте происшествия, рассказали, что в результате инцидента прямо на дороге начался салют. По их словам, это потребовало закрытия движения в сторону Московской области.
В понедельник на объездной дороге Симферополя из-за тумана произошло массовое ДТП с 19 автомобилями, в результате которого три человека получили травмы.