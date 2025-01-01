ДТП в Красногорске обернулось фейерверком на дороге

Дуров объяснил блокировку российских Telegram-каналов

Дуров объяснил блокировку Telegram-каналов в ЕС санкциями

Tекст: Вера Басилая

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о блокировке доступа к некоторым российским Telegram-каналам в странах Евросоюза в рамках санкций. Он отметил, что в то время как доступ к российским СМИ ограничен в ЕС, в России все каналы западных СМИ остаются в свободном доступе, передает РИА «Новости».

«Кто бы подумал, что в 2025 году российские пользователи Telegram будут наслаждаться большей свободой, чем европейских пользователи?» – подчеркнул Дуров.

Ранее о в странах Европы были заблокированы Telegram-каналы таких российских СМИ, как РИА Новости, «Известия», «Российская газета», Первый канал, телеканалы «Россия 1» и НТВ. При попытке просмотреть материалы этих каналов пользователи сталкиваются с сообщением о том, что каналы якобы нарушали местное законодательство.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в странах «коллективного Запада» продолжается зачистка информационного пространства от неугодных источников информации.

До этого Министерство финансов США ввело очередные санкции против российских СМИ.

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что США, Британия и Канада запускают «дипломатическую кампанию» для борьбы с угрозой от телеканала RT.