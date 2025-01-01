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В Германии в новогоднюю ночь от взрывов пиротехники погибли пять человек
В Германии пять человек погибли в новогоднюю ночь из-за взрывов петард, большинство из которых были самодельными.
В новогоднюю ночь в Германии произошло несколько трагических инцидентов, связанных с использованием пиротехники, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Spiegel.
В результате взрывов петард погибли пять человек. ЧП произошли в разных частях страны: двое погибли в Саксонии, по одному – в Бранденбурге, Северном Рейне-Вестфалии и Гамбурге. В большинстве случаев использовались самодельные пиротехнические изделия, что и стало причиной взрывов.
В Берлине новогодняя ночь оказалась особенно напряженной. Полиция провела сотни операций, задержав около 330 человек за различные нарушения. Эти события сопровождались конфликтами, в результате которых 13 полицейских получили ранения, один из них – серьезные.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве, Одессе и Львове в новогоднюю ночь вопреки запрету на использование пиротехники всё же прозвучали салюты. А в Красногорске произошло ДТП, которое привело к неконтролируемому запуску фейерверка прямо на дороге.