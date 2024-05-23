Москва стала лидером в России по уровню развития государственно-частного партнерства

Москва в рейтинге набрала 98,9 балла, Нижегородская область – 53,2 балла, Петербург – 42,6 балла, Ленинградская область – 42,0 балла, Пермский край – 39,5 балла.

Позиция в рейтинге складывалась из оценки результатов реализации проектов ГЧП в 2023 году и в предшествующие годы, а также оценки работы органов власти, их открытости для инвесторов и готовности оказывать поддержку проектам ГЧП.

«ГЧП – эффективный инструмент, к которому растет интерес со стороны бизнеса. Объем инвестиций по концессионным соглашениям и ГЧП в 2023 году составил 955 млрд рублей. Это новый рекорд, на 31 млрд рублей превышающий аналогичный показатель 2022 года. Минэкономразвития как регулятор постоянно совершенствует сферу ГЧП. В 2023 году был принят законопроект, направленный на повышение прозрачности механизма ГЧП. В этом году ожидаем принятия поправок, которые позволят применять механизм в космической сфере и промышленности. Важно, чтобы органы власти в регионах и муниципалитетах активнее проводили работу по привлечению инвестиций в проекты ГЧП», – сказал первый замглавы ведомства Илья Торосов.

Свои позиции в топ-5 по сравнению с 2022 годом сохранили Нижегородская область и Пермский край. Москва улучшила свои позиции: столица набрала 100 баллов по итогам реализации проектов ГЧП в 2023 году и за прошлые периоды.

В Москве в 2023 году завершена инвестиционная стадия и введена в эксплуатацию созданная по концессии автодорога «Северный дублер Кутузовского проспекта» (проспект Багратиона), с общим объемом инвестиций более 68 млрд рублей. Кроме того, заключены соглашения и обеспечен ввод в эксплуатацию других объектов в рамках иных форм ГЧП.

«Мы поддерживаем инвесторов и по задаче мэра Москвы Сергея Собянина подписываем концессионные соглашения для привлечения предпринимателей к развитию города. С 2014 года Москва и частный бизнес заключили семь концессий. Два из них уже реализованы. В 2020 году был открыт Московский международный амбулаторно-онкологический центр, а в 2023 году запущено движение по проспекту Багратиона. В рамках соглашения о государственно-частном партнерстве в сфере экологии осенью 2023 года открылся Центр сбора электронного оборудования для последующей переработки», – сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В Нижегородской области в 2023 году состоялся запуск нескольких крупных концессионных соглашений. Одно из них – в отношении автодороги, дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде с общим объемом инвестиций более 64 млрд рублей. Другое соглашение – в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения на сумму более 42 млрд рублей.

«Нижегородская область активно внедряет механизм государственно-частного партнерства в экономику региона. Сегодня в рамках концессии реализуется более 30 проектов на 238 млрд рублей. К основной части проектов привлекаем капитальные гранты из федерального бюджета. В 2024 году активно подписываем «спортивные» концессии: будем строить ФОКи, центр развития детско-юношеского хоккея и комплекс по мини-футболу. Продолжаем реализовывать крупнейшие инфраструктурные проекты: строим ледовый дворец, ИТ-кампус и дублер проспекта Гагарина, реконструируем трамвайную сеть», – сказал замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков.