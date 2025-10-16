В Ленобласти сотрудница салона связи продавала на Украину данные об абонентах

Tекст: Алексей Дегтярев

Подозреваемой 21 год, она работала в салоне мобильной связи, ее подозревают в продаже персональных данных абонентов, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Правоохранители установили, что задержанная фотографировала экран монитора с персональными данными клиентов и пересылала эту информацию кураторам с Украины через мессенджер. Для доступа к базе данных она использовала учетную запись руководительницы офиса.

Всего фигурантка успела передать сведения о 11 абонентах. За каждую передачу она получала по 3 тыс. рублей, всего она «заработала» 33 тыс. рублей. Следствие возбудило уголовное дело по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации».

Ранее ФСБ задержала жительницу Донецка, которая передавала в СБУ сведения об автомобилях чиновников, а также перемещала компоненты взрывного устройства.

До этого ФСБ выявила жителя Севастополя за шпионаж в пользу Украины. Еще раньше ФСБ задержала крымчанина за передачу данных о ЗРК Киеву.