ФСБ задержала жителя Севастополя за шпионаж в пользу Украины
ФСБ задержала жителя Севастополя за передачу данных о ПВО Украине
В Крыму задержан мужчина, которого подозревают в передаче сведений о российской системе ПВО украинским спецслужбам через мессенджер Telegram.
Сотрудники ФСБ задержали 45-летнего жителя Севастополя по подозрению в госизмене, передает ТАСС.
Мужчина, имеющий гражданство России и Украины, собирал информацию о размещении средств противовоздушной обороны на полуострове.
«Федеральной службой безопасности в Республике Крым задержан гражданин России и Украины 1980 года рождения по подозрению в совершении государственной измены», – сообщили в ЦОС ФСБ. Он был завербован через мессенджер Telegram сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины для сбора данных о дислокации ПВО в Крыму и Севастополе.
Уголовное дело возбуждено по ст. 275 УК РФ (государственная измена), предусматривающей пожизненное лишение свободы. Ленинский районный суд Севастополя заключил задержанного под стражу на два месяца.
ФСБ призвала граждан к бдительности, напомнив об активной работе спецслужб Украины в интернете. Они вовлекают россиян в противоправную деятельность, за которую предусмотрены длительные сроки заключения.
Напомним, ранее сотрудники ФСБ задержали крымчанина по подозрению в передаче данных о зенитно-ракетных комплексах Киеву.
В Севастополе ФСБ также задержали женщину-повара, подозреваемую в шпионаже и подготовке теракта.
Житель Севастополя получил 15 лет лишения свободы за попытку подрыва железнодорожного моста по заданию спецслужб с Украины.