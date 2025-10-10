ФСБ задержала жителя Севастополя за шпионаж в пользу Украины

ФСБ задержала жителя Севастополя за передачу данных о ПВО Украине

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники ФСБ задержали 45-летнего жителя Севастополя по подозрению в госизмене, передает ТАСС.

Мужчина, имеющий гражданство России и Украины, собирал информацию о размещении средств противовоздушной обороны на полуострове.

«Федеральной службой безопасности в Республике Крым задержан гражданин России и Украины 1980 года рождения по подозрению в совершении государственной измены», – сообщили в ЦОС ФСБ. Он был завербован через мессенджер Telegram сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины для сбора данных о дислокации ПВО в Крыму и Севастополе.

Уголовное дело возбуждено по ст. 275 УК РФ (государственная измена), предусматривающей пожизненное лишение свободы. Ленинский районный суд Севастополя заключил задержанного под стражу на два месяца.

ФСБ призвала граждан к бдительности, напомнив об активной работе спецслужб Украины в интернете. Они вовлекают россиян в противоправную деятельность, за которую предусмотрены длительные сроки заключения.

Напомним, ранее сотрудники ФСБ задержали крымчанина по подозрению в передаче данных о зенитно-ракетных комплексах Киеву.

В Севастополе ФСБ также задержали женщину-повара, подозреваемую в шпионаже и подготовке теракта.

Житель Севастополя получил 15 лет лишения свободы за попытку подрыва железнодорожного моста по заданию спецслужб с Украины.