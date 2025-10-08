Эксперт оценил украинскую сеть батарейных парков на случай блэкаута

Эксперт Лизан: При попадании «Герани» украинская сеть батарейных парков будет гореть как сено

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Созданный на Украине парк аккумуляторов вырабатывает 200 МВт, а общая потребность страны в электроэнергии сейчас составляет около 15 ГВт, то есть – в 80 раз больше. Соответственно, этот проект покроет ничтожную часть запроса», – пояснил экономист Иван Лизан.

Собеседник также заметил, что указанные 600 тыс. домохозяйств, которые якобы сможет обеспечить этот парк – всего лишь удобная система подсчета, распространенная, по большей части, в США. «На самом деле, я уверен, что в случае ЧП эту энергию получат не жилые дома, а часть правительственного квартала в Киеве, а также различные дата-центры и электронные сервисы банков», – считает спикер.

«Возможно, также в этот список входят расположенные в Днепропетровской области колл-центры, занимающиеся мошенничеством. Это очень важный для команды Зеленского элемент гибридной войны против России», – продолжил эксперт.

«Сообщения о создании парка аккумуляторов похожи на рекламную акцию, а не на весомую помощь. Например, ранее Запад передал Украине различные газопоршневые и газотурбинные установки мобильной генерации электричества. И это гораздо более внушительное приращение объема энергии для запитывания объектов критической инфраструктуры, водоканалов, котельных, нежели сетевой аккумуляторный проект», – заметил он.

«Сеть аккумуляторов сыграла бы большую роль для Украины в октябре-ноябре 2022 года, когда украинские диспетчеры еще не имели опыта работы в условиях атак. Тогда российские удары приводили к тому, что из энергосистемы вываливались атомные энергоблоки и их приходилось аварийно отключать из-за неспособности удерживать частоту в 50 Гц в сети», – детализировал аналитик.

«Исходя из вышесказанного, я даже не уверен, что России стоит тратить ресурсы на обнаружение этой сети и ракеты для ее уничтожения. При этом, с последним этапом проблем не будет. Литий-ионные и даже железо-фосфатные аккумуляторы будут гореть при попадании нашей ракеты или БПЛА «Герань», как стог сена – невероятно быстро и почти без перспектив тушения», – объяснил собеседник.

«Россия может бить по электроподстанциям, это куда более эффективно с точки зрения нанесения урона украинской генерации. К тому же, если подстанция масляная, она будет гореть, как заправка или нефтехранилище», – резюмировал Лизан.

Ранее стало известно, что на Украине создана сеть аккумуляторных парков для предотвращения длительных отключений электроэнергии из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру, сообщает Wall Street Journal. Программа создания сети аккумуляторов компании Fluence, стоимость которой составила около 140 млн долларов, была завершена в августе этого года.

Суммарная мощность парков достигает 200 МВт, что позволяет накапливать до 400 МВт·ч электроэнергии. Этого достаточно для обеспечения 600 тыс. домохозяйств в течение двух часов. Отдельные блоки можно заменить в случае повреждения, не нарушая работу всей сети.

Шесть объектов в Киеве и Днепропетровской области уже подают электроэнергию, когда другие источники выходят из строя. Украина держит в секрете места расположения парков батарей и элементы их защиты, включая системы ПВО.

Ранее военный эксперт Алексей Анпилогов объяснял газете ВЗГЛЯД, что российские удары по энергообъектам ставят Украину на грань масштабного блэкаута, что грозит социальным взрывом и потерей поста Владимира Зеленского. Поэтому Киев требует перемирия в воздухе.