Онколог назвал условия участия в испытании вакцины от рака

Онколог Каприн сообщил об условиях участия в исследовании вакцины от рака

Tекст: Вера Басилая

Андрей Каприн написал в Telegram-канале, участие в клиническом исследовании онковакцины смогут принять мужчины и женщины в возрасте от 18 до 75 лет, у которых есть гистологически подтвержденный диагноз солидной опухоли. Исследование будет проводиться на базе НМИЦ радиологии Минздрава и направлено на изучение безопасности, переносимости и фармакокинетики препарата, основанного на энтеровирусах.

Каприн пояснил, что для участия в исследовании пациенты должны иметь общее состояние здоровья по шкале ECOG от 0 до 2, а с момента последнего лечения должно пройти не менее двух недель. Эти условия необходимы, чтобы гарантировать безопасность и точность результатов исследования. Хирургическое вмешательство и стандартные методы лечения для таких пациентов больше не возможны, добавил онколог.

Каприн также отметил, что набор пациентов для клинического исследования онколитической вакцины начнется в ближайшее время, а подробности об условиях участия будут доступны вскоре.

Ранее Каприн заявил, что российская мРНК-вакцина от рака, стоимость создания которой для государства составит около 300 тыс. рублей, будет предоставляться пациентам бесплатно.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что первые результаты доклинических исследований вакцины против рака ожидаются к концу 2024 года.

До этого Александр Гинцбург сообщил, что первыми участниками клинических исследований вакцины от рака станут пациенты с меланомой и мелкоклеточным раком легких.