Глава Минэнерго призвал к созданию новой архитектуры энергетики России

Глава Минэнерго Цивилев призвал к созданию новой архитектуры энергетики России

Tекст: Валерия Городецкая

В ходе своего выступления министр выделил главные тенденции развития мировой энергетики, подчеркнув, что «быстрый взрывной рост технологий всегда влечет за собой прежде всего потребность в энергии», а также отметил определяющую роль энергетики в будущем развитии страны и уровня жизни населения, сообщается на сайте Минэнерго.

Цивилев обратил внимание на ускоряющиеся темпы технологических изменений и влияние энергетики на все сферы – от цифровых технологий и искусственного интеллекта до транспорта и освоения космоса. Он обозначил принципиальную позицию России, подчеркнув отличие отечественного подхода от санкционной политики коллективного Запада. Россия, по его словам, выступает за «энергетическую справедливость», равноправный доступ к ресурсам и развитие через партнерство и доверие.

Министр отметил, что западные страны пытаются решить вопросы доступности к энергетическим ресурсам с помощью политического давления, санкций и военных действий, но Россия предлагает путь технологического суверенитета. По мнению Цивилева, давление и ограничения сдерживают мировую экономику и несут риски, тогда как кооперация и независимость в технологиях открывают новые возможности для устойчивого роста.

В заседании приняли участие представители государств СНГ, что подчеркивает важность сотрудничества с дружественными странами в энергетической сфере. Также был сделан акцент на исторической преемственности – министр напомнил о значении плана ГОЭЛРО и формировании единой энергетической системы как примерах успешной трансформации отрасли.

Сегодня, по мнению главы Минэнерго, отрасли предстоит задача схожего масштаба – построение новой архитектуры энергетики, направленной на технологическую независимость и долгосрочное развитие экономики. В завершение Цивилев подчеркнул, что для выполнения этих задач нужно участие властей, бизнеса, науки и граждан. «Строительство нового мира с новыми подходами требует участия каждого человека. Мы открыты к диалогу со всеми – с каждым, кто разделяет наши подходы. Мы будем вместе с вами строить будущее для наших детей и внуков», – добавил он.