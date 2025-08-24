Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?0 комментариев
Собянин сообщил о двукратном росте производства фармсубстанций в Москве
Производство фармацевтических субстанций в Москве выросло почти вдвое за полгода
Объем выпуска фармацевтических субстанций в столице вырос почти в два раза за первое полугодие 2025 года по сравнению с прошлым годом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере MAX.
По его словам, производство фармсубстанций в Москве увеличилось почти в два раза за шесть месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, передает РИА «Новости». Собянин сообщил, что столица остается ведущим центром отечественной фармацевтической отрасли, где разрабатывают и производят инновационные препараты.
В Москве работают более 300 предприятий фармацевтической индустрии, часть из которых расположена на территории особой экономической зоны «Технополис Москва» в Алабушево. На этой площадке формируется крупнейший в стране фармацевтический кластер.
По данным мэра, один из резидентов «Технополиса Москва» увеличил выпуск субстанции противоопухолевого препарата почти в два раза. Зеленоградский фармзавод расширил производство иммуномодулирующего препарата и вакцины от гепатита В, а другая компания увеличила выпуск средств для лечения артрита, болезни Крона, гепатита С, анемии и почечных заболеваний.
Собянин подчеркнул, что рост производства позволяет снизить зависимость от импортных поставок и повысить конкурентоспособность российских препаратов на мировом рынке. По его словам, благодаря офсетным контрактам до конца 2025 года в Москве появятся 134 новых лекарственных препарата, из которых 49 ранее не производились в России.
