В Москве задержали продавцов опасных поддельных лекарств

Tекст: Алексей Дегтярев

Препараты ввозились из-за границы и распространялись через группы в популярных мессенджерах. Реклама размещалась в чатах, а доставка осуществлялась по всей стране через сервисы доставки, пояснила Волк в своем Telegram-канале.

Во время проверочной закупки сотрудники полиции приобрели восемь упаковок поддельных препаратов на сумму свыше 100 тыс. рублей. Экспертиза признала лекарства недоброкачественными и опасными для здоровья и жизни потребителей.

В ходе обысков у задержанных изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Помимо этого, обнаружено более 100 упаковок лекарств, хранившихся с нарушением температурного режима, а также выявлены каналы поступления товаров в Москву.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следственные мероприятия продолжаются, устанавливаются дополнительные эпизоды и возможные соучастники преступления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля полицейские выявили схему продажи хозяйственных перчаток медицинским учреждениям вместо хирургических. Преступный доход по этой схеме превысил 1,2 млрд рублей.