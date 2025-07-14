  • Новость часаУкраинские СМИ: Убийцами полковника СБУ в Киеве оказались граждане Азербайджана
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Борец с лукашизмом» стал предметом презрения и насмешек
    Грэм пригрозил Китаю, Индии и Бразилии «кувалдой Трампа» из-за России
    Макрон назвал число стран в «коалиции желающих» поддерживать Украину
    Власти Германии отвергли «последнюю просьбу» Киева о поставках Taurus
    Трамп пообещал Украине «некоторое» число ракет к ЗРК Patriot
    Стало известно о планах ЕС снизить потолок цен на российскую нефть
    ЕС пригрозил США пошлинами на 21 млрд евро
    Госдума предложила рассмотреть введение новых госпошлин для мигрантов
    Контактировавшим с ВСУ украинцам закрыли въезд в Россию на 50 лет
    Мнения
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Потомки нацистов продолжают войну против России

    Потомки нацистов смотрят на нас глазами не только своих предков, но и глазами наших «политбеженцев», «нетвойняшек», иноагентов, внушающих ненависть к нам не меньше, чем геббельсовская пропаганда.

    0 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин У русской интеллигенции богатый опыт разочарований в Европе

    Европейская гуманность, которую впитали русские интеллигенты, в прошлом уже показывала свое лицемерие, побуждая русскую интеллектуальную элиту поворачиваться лицом на Восток.

    15 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Как правильно сравнивать Россию и Запад

    Почему-то мы стараемся быть очень справедливыми, когда дело касается наших западных соседей. Мы уверены, что даже малейшая критика в их адрес заставит нас забыть о своих собственных просчетах и недостатках.

    22 комментария
    14 июля 2025, 10:20 • Новости дня

    В Москве задержали продавцов опасных поддельных лекарств

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Столичные сотрудники полиции установили сбыт лекарств, не соответствующих стандартам, они продавали как препараты для диабета, похудения, так и для онкологических и других заболеваний, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Препараты ввозились из-за границы и распространялись через группы в популярных мессенджерах. Реклама размещалась в чатах, а доставка осуществлялась по всей стране через сервисы доставки, пояснила Волк в своем Telegram-канале.

    Во время проверочной закупки сотрудники полиции приобрели восемь упаковок поддельных препаратов на сумму свыше 100 тыс. рублей. Экспертиза признала лекарства недоброкачественными и опасными для здоровья и жизни потребителей.

    В ходе обысков у задержанных изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Помимо этого, обнаружено более 100 упаковок лекарств, хранившихся с нарушением температурного режима, а также выявлены каналы поступления товаров в Москву.

    В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следственные мероприятия продолжаются, устанавливаются дополнительные эпизоды и возможные соучастники преступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля полицейские выявили схему продажи хозяйственных перчаток медицинским учреждениям вместо хирургических. Преступный доход по этой схеме превысил 1,2 млрд рублей.

    12 июля 2025, 18:33 • Новости дня
    Посетители Красной площади увидели трогательную сцену с почетным караулом в жару
    Посетители Красной площади увидели трогательную сцену с почетным караулом в жару
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Жители и туристы на Красной площади стали свидетелями, как один из почетных караульных помог другому стойко перенести зной.

    Необычная и трогательная сцена развернулась на Красной площади во время несения службы почетным караулом у стен Кремля. В условиях рекордной жары один из военнослужащих почувствовал недомогание, но ему тут же помог сослуживец, который в буквальном смысле подставил плечо товарищу, передает «Царьград».

    В субботу москвичей предупредили о надвигающейся грозе с градом. Как писала газета ВЗГЛЯД, метеоролог пообещал прохладу москвичам со следующей недели.

    Жара в 34 градуса не повлияла на распорядок дня в Кремле, сотрудники продолжают работать в обычном режиме, отмечал накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Комментарии (13)
    11 июля 2025, 23:58 • Новости дня
    Арбитражный суд Москвы обратил 100% активов «Главпродукта» в доход государства

    Суд обратил 100% активов «Главпродукта» в доход государства

    Tекст: Ирма Каплан

    Компании, входящие в ГК «Главпродукт», а также собственность главы компании Леонида Смирнова обращены в доход государства после решения Арбитражного суда Москвы о конфискации из-за вывода их прибыли за рубеж в обход введенных в России контрсанкций.

    «Суд решил иск Генеральной прокуратуры об изъятии в пользу государства активов «Главпродукта» и собственности его главы Смирнова удовлетворить в полном объеме. Решение вступает в силу незамедлительно», – приводит ТАСС постановление суда.

    С 2022 по 2024 год через зарубежные головные компании на счета в американском банке JP Morgan Chase было выведено 1 млрд 379 млн 861 тыс. рублей прибыли. С целью создания видимости законности суммы дробились на части до 10 млн рублей.

    Генпрокуратура в иске отмечала, что в 2009 году Смирнов, с гражданством США, перерегистрировал группу на американские компании Universal Company 2000 Inc. и Universal Beverage Company.

    В октябре 2024 года указом президента России часть компаний «Главпродукта» была переведена под временное управление Росимущества.

    В иске уточнялось, что Смирнов препятствовал деятельности временной администрации, направляя с декабря 2024 года по февраль 2025 года письма с требованиями не сотрудничать с госуправлением и блокировать его работу, включая снабжение зоны СВО на Украине.

    Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Москвы арестовал денежные средства и имущество бенефициара холдинга «Главпродукт» Леонида Смирнова, а также активы более 30 юридических лиц холдинга.

    Комментарии (10)
    13 июля 2025, 17:34 • Видео
    Зеленский: хитрость или необразованность?

    Президент Польши Анджей Дуда рассказал историю о Владимире Зеленском, которая ярко характеризует руководство обеих стран. Если коротко, украинец держит поляка за идиота.

    Комментарии (0)
    11 июля 2025, 22:50 • Новости дня
    Кроссовер въехал в переходивших дорогу пешеходов на Бережковской набережной
    Кроссовер въехал в переходивших дорогу пешеходов на Бережковской набережной
    @ Скриншот с видео/Telegram-канал Прокуратуры Москвы

    Tекст: Ирма Каплан

    На Бережковской набережной в Москве кроссовер въехал в пешеходов, переходящих дорогу, сообщил Telegram-канал столичного Департамента здравоохранения.

    «Предварительно, пострадавших пятеро, из них двое детей 8-10 лет. На месте работает скорая медицинская помощь. Степень тяжести травм уточняется», – сказано в посте.

    По уточненной информации ведомства, двоих детей доставили в НИИ НДХиТ (Клиника доктора Рошаля) троих взрослых – в ГКБ №67, Боткинскую больницу и Первую градскую больницу.

    «Двое взрослых в тяжелом состоянии, остальные, в том числе дети, средней тяжести», – добавили там.

    Прокуратура Москвы подключилась к расследованию обстоятельств происшествия.

    «На Бережковской набережной легковой автомобиль совершил наезд на пешеходов, проехав регулируемый пешеходный пешеход на запрещающий сигнал светофора, и скрылся с места дорожной аварии», – сообщили в ведомстве.

    Прокуратура Западного административного округа взяла на контроль установление обстоятельств ДТП, ход и результаты процессуальной проверки.

    О проведении доследственной проверки по факту аварии сообщил столичный СК России, следователи осматривают место ДТП.

    «По данному факту следственными органами ГСУ СК России по городу Москве организована доследственная проверка», – говорится в Telegram-канале столичного СК.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, авария с участием рейсового автобуса и грузовика на трассе М-4 «Дон» в районе Домодедово привела к гибели водителя автобуса и пострадавшим среди пассажиров.

    Комментарии (3)
    12 июля 2025, 00:15 • Новости дня
    Полиция Москвы задержала подозреваемого в ДТП на Бережковской набережной

    Полиция Москвы задержала водителя, сбившего пешеходов на на Бережковской набережной

    Tекст: Ирма Каплан

    Двоих человек, находившихся в автомобиле HIPhi Z, который совершил наезд на пешеходов на Бережковской набережной вечером пятницы, задержали и доставили в полицию, сообщили в столичном ГУ МВД России.

    В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий столичная полиция установила местонахождение автомобиля, водитель которого допустил наезд на пешеходов на Бережковской набережной.

    «Лица, находившиеся автомобиле в момент дорожной аварии, установлены и задержаны. Они доставлены в территориальное подразделение органа внутренних дел», – передает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Москве.

    В прокуратуре города добавили, что автомобиль марки HIPhi Z обнаружили во 2-м Сетуньском проезде. При ДТП в его салоне находились мужчина 2001 года рождения и женщина 1988 года рождения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на Бережковской набережной в Москве в пятницу вечером кроссовер въехал в пешеходов, переходящих дорогу. Пострадавших, предварительно, пятеро, в том числе дети. Двое взрослых – в тяжелом состоянии.

    Комментарии (3)
    11 июля 2025, 15:36 • Новости дня
    В Москве спасли замурованных при ремонте теплотрассы кошек
    В Москве спасли замурованных при ремонте теплотрассы кошек
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Две кошки оказались под землей после замены труб на Лермонтовском проспекте, но были обнаружены и спасены живыми благодаря вмешательству зоозащитников.

    Две кошки были спасены из-под земли после того, как оказались замурованы в ходе работ по замене труб возле второго корпуса дома № 10 на Лермонтовском проспекте, сообщает РИА «Новости». Информация о происшествии стала известна после публикаций в Telegram-каналах и обращения в благотворительный фонд «Котоспас».

    В фонде сообщили, что кошки были закопаны заживо, однако «кошки даже не похудели и сразу побежали ласкаться и гладиться». Для спасения животных участок пришлось раскапывать вручную.

    Депутат Мосгордумы Александр Козлов пояснил, что по правилам содержания общего имущества в многоквартирных домах хотя бы один продух должен оставаться открытым. По его словам, управляющая организация или исполнители работ нарушили жилищные нормы, а если кошки были замурованы намеренно, речь может идти о жестоком обращении с животными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, рабочие засыпали котлован с двумя кошками в районе Выхино-Жулебино во время ремонта теплотрассы. Местная жительница пыталась остановить рабочих, но ее просьбы проигнорировали.

    Комментарии (6)
    12 июля 2025, 13:12 • Новости дня
    Прокуратура опубликовала видео наезда на пешеходов в Москве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правоохранители задержали 23-летнего водителя, который после наезда на пешеходов попытался скрыться и отказался проходить медицинское освидетельствование. Видео инцидента опубликовала Прокуратура Москвы.

    За рулем автомобиля, который сбил пешеходов и скрылся с места происшествия, находился 23-летний мужчина, сообщает Прокуратура Москвы. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался.

    Действия мужчины квалифицируются по пунктам «а, б» части 2 статьи 264 УК РФ. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

    В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение, а также с участием прокурора суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения. Прокуратура Москвы контролирует ход расследования уголовного дела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после инцидента на Бережковской набережной, где студент на электрокаре HiPhi Z сбил нескольких пешеходов на переходе, правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

    Комментарии (0)
    12 июля 2025, 01:14 • Новости дня
    Метеоролог пообещал прохладу москвичам со следующей недели

    Tекст: Ирма Каплан

    Грядущая неделя в столице будет сопровождаться жаркой погодой с кратковременными дождями и температурой выше климатической нормы, по в сравнении с уходящей погода покажется прохладнее и комфортнее, пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    «В понедельник и вторник облачности будет больше в Москве, возможны кратковременные дожди, местами сильные. По оценкам, выпадет 20-25% от месячной нормы осадков», – рассказал он ТАСС.

    Ночью температура будет порядка +18...+20 градусов, в центре города +21...+23. Днем облака будут прикрывать город от солнечных лучей и температура понизится до +25...+30 градусов.

    Вильфанд отметил, что в дальнейшем облачность станет сильнее из-за понижения давления. Ночами на рабочей неделе прогнозируется +14...+19 градусов, днем +25...+27 градусов, по области до +29. Небольшие дожди ожидаются в течение всей недели. С субботы ожидается прояснение.

    «Небольшой дождь сохранится, но изменение циркуляции приведет к тому, что уже воздушные массы будут с севера. Температура ночью понизится до +12...+17 градусов, днем до +21...+26. Такие показатели являются нормой для июля», – резюмировал эксперт.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Москве установились необычно теплые ночи с температурой до +22 градусов, что специалисты связывают с возвращением погодного явления, называемого «египетские ночи».

    Комментарии (0)
    13 июля 2025, 05:24 • Новости дня
    Опубликовано видео удара молнии в Останкинскую телебашню в Москве

    Tекст: Антон Антонов

    Во время ливня в Москве 12 июля молния ударила в Останкинскую телебашню, сообщают СМИ и соцсети.

    «В Москве во время ливня днем 12 июля молния попала в Останкинскую телебашню», – передает РБК со ссылкой на соцсети.

    Известно, что за год башня принимает до 50 ударов молнии. При сильном ветре сооружение может отклоняться от вертикали до 10 м.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спутниковые аппараты «Электро-Л» и «Арктика-М» зафиксировали мощный циклон, который стал причиной сильного дождя и града в Москве.


    Комментарии (0)
    12 июля 2025, 02:01 • Новости дня
    Арбитражный суд поддержал решение ФАС о взимании с МТС 3 млрд рублей

    Tекст: Ирма Каплан

    Арбитражный суд Москвы поддержал решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) обязать крупнейшего сотового оператора МТС компенсировать излишне полученные средства после роста тарифов для абонентов весной.

    «В апреле и мае 2024 года компания в среднем на 8% повысила стоимость услуг сотовой связи для более чем 30 млн абонентов. ФАС России установила, что повышение является экономически необоснованным и ущемляет интересы потребителей», – сказано в сообщении антимонопольного ведомства.

    ФАС установила, что МТС нарушила Закон о защите конкуренции и должна перечислить в бюджет необоснованно полученную сумму – 3 098 087 251 рубль.

    Такой способ пресечения нарушений применяется впервые и назван соразмерным и эффективным для предотвращения аналогичных практик конкурентами.

    ПАО «МТС» пыталось оспорить решение и предписание ФАС, однако Арбитражный суд Москвы поддержал регулятора. В ФАС считают, что мера станет примером для отрасли и повысит ответственность операторов.

    Как писала в феврале газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Москвы подтвердил решение Федеральной антимонопольной службы, обязав МТС прекратить взимать дополнительную плату с абонентов в Крыму и Севастополе.

    В январе ФАС возбудила дело против МТС за рекламу, в которой усмотрели некорректное сравнение и отсутствие объективных критериев, что может вводить в заблуждение потребителей.

    Комментарии (0)
    12 июля 2025, 01:30 • Новости дня
    Подозреваемый в ДТП на Бережковской набережной признал вину и мог быть нетрезв

    Tекст: Ирма Каплан

    Предполагаемый водитель автомобиля, который врезался в переходивших дорогу пешеходов на Бережковской набережной, признал вину и мог быть не трезв, сообщили в правоохранительных органах.

    «Предполагаемый водитель признал вину в ДТП. <...> По предварительным данным, мужчина был в нетрезвом состоянии», – приводит РИА «Новости» слова правоохранителя.

    Источник добавил, что водитель, предварительно, студент 2001 года рождения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, двоих человек, находившихся в автомобиле HIPhi Z, который совершил наезд на пешеходов на Бережковской набережной вечером пятницы, задержали и доставили в полицию.

    На Бережковской набережной в Москве в пятницу вечером кроссовер въехал в пешеходов, переходящих дорогу. Пострадавших, предварительно, пятеро, в том числе дети. Двое взрослых – в тяжелом состоянии.

    Комментарии (0)
    13 июля 2025, 03:54 • Новости дня
    Почти 40% месячной нормы осадков выпало за сутки в Москве

    Tекст: Антон Антонов

    В Москве выпало 39% месячной нормы осадков за прошедшие сутки, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    На центр города, по данным осадкомера Балчуга, пришлось 33 мм дождя, что сопоставимо с тремя ведрами воды на каждый квадратный метр, передает ТАСС.

    Тишковец отметил, что, несмотря на обильные осадки, температура воздуха на Балчуге достигла 36,1 градуса, а на ВДНХ – 34,6. В районе Домодедово порывы ветра достигали скорости 24 метров в секунду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки циклона, который принес сильный град в Москву.

    Комментарии (0)
    13 июля 2025, 09:49 • Новости дня
    На ВДНХ в Москве появился новый «освежающий маршрут»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посетители ВДНХ теперь могут воспользоваться маршрутом, который помогает находить самые тенистые и прохладные уголки выставочного комплекса, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

    На ВДНХ в Москве появился «Освежающий маршрут», который позволит посетителям находить самые тенистые и прохладные места даже в жару, передает РИА «Новости». Новый маршрут проходит под деревьями и вдоль фонтанов и водоемов, а всего включает 26 специально отобранных точек.

    Организаторы советуют начинать прогулку с главного входа, чтобы по пути можно было насладиться не только атмосферой выставки, но и прохладой. В сообщении подчеркивается: «Даже в самый жаркий день прогулка может быть приятной, если правильно выбрать маршрут».

    Для удобства гостей на сайте ВДНХ опубликована карта маршрута и специальный летний гид, который поможет легко ориентироваться и находить уютные уголки. С помощью этих материалов каждый желающий может заранее спланировать прогулку и открыть для себя новые комфортные пространства выставки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Москве ожидаются кратковременные ливни с грозами и температура воздуха до плюс 34 градусов при восточном ветре.

    Комментарии (0)
    13 июля 2025, 14:00 • Новости дня
    При пожаре на Комсомольской площади в Москве пострадали два человека

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате возгорания бытовки на Комсомольской площади в Москве помощь понадобилась двум пострадавшим, одного из них госпитализировали.

    Два человека получили травмы в результате пожара на Комсомольской площади в Москве, передает РИА «Новости». Инцидент произошел из-за возгорания бытовки, расположенной на территории площади.

    По данным столичного департамента здравоохранения, пострадавшим была оперативно оказана помощь силами бригад скорой и Центра медицины катастроф. Как уточняется, один из пострадавших госпитализирован в Институт Склифосовского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число погибших при пожаре на юго-западе Москвы увеличилось до трех человек. Соседи спасли девочку из горящей квартиры. Число пострадавших при пожаре на юго-западе Москвы достигло 15 человек.

    Комментарии (0)
    13 июля 2025, 09:41 • Новости дня
    В Московском зоопарке появились птенцы лебедей и журавлей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В столичном зоопарке на свет появились семь птенцов двух видов лебедей и японского журавля, которых заботливо растят в отдельных вольерах.

    В Московском зоопарке родились семь птенцов, передает РИА «Новости». По информации на сайте мэра и правительства Москвы, по два птенца появились у двух пар черных лебедей, еще два – у пары лебедей-шипунов, один – у японских журавлей, занесенных в Красную книгу.

    Птенец японского журавля появился на свет в конце мая и сейчас содержится вместе с родителями в вольере «Японский дворик» рядом с новой территорией зоопарка. В сообщении отмечается, что японские журавли создают стабильные пары и оба родителя по очереди насиживают яйцо около месяца, а затем вместе заботятся о потомстве.

    Птенцы лебедей вылупились в начале июня. Одна пара черных лебедей и пара лебедей-шипунов вывели птенцов на Большом пруду, а другая пара черных лебедей – на Гиббоньем пруду новой территории зоопарка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Московском зоопарке объяснили причину снижения веса манула Тимофея. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о появлении в зоопарке 1,5 тыс. детенышей за последний год. Капибары в Московском зоопарке вышли в открытый вольер.

    Комментарии (0)
    14 июля 2025, 09:27 • Новости дня
    Девочка выпала из окна девятого этажа в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице из окна высотки выпал малолетний ребенок, происшествие случилось в воскресенье, 13 июля, об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

    Из окна квартиры на девятом этаже жилого дома выпала девочка 2019 года рождения, ее госпитализировали, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    По предварительным данным, девочка осталась без присмотра взрослых, забралась на подоконник, оперлась на москитную сетку и выпала из окна.

    Проводится проверка, проверяются все обстоятельства происшествия.

    В начале мая в одном из торговых центров Великого Новгорода подросток выпал из окна, когда пытался снять видео.

    Комментарии (0)
    Главное
    ФСБ задержала планировавшую убийство российского офицера агентку СБУ
    ВСУ за сутки не предприняли ни одной попытки прорыва в Курскую область
    Залужный заявил, что Украина долго не протянет в «войне на истощение»
    Раскрыты подробности решения о приостановке поставок оружия США Украине
    ФСИН заявила об угрозе жизни осужденному за взятки экс-полковнику МВД Захарченко
    Российские звезды НХЛ с разгромным счетом обыграли команду КХЛ
    В Москве задержали продавцов опасных поддельных лекарств

    Кому слабый доллар помогает ставить исторические рекорды

    Пока доллар демонстрирует историческое падение, другие активы, наоборот, оказываются в плюсе. Кроме физического золота выиграет еще и так называемое цифровое золото – биткоин. В пятницу криптовалюта поставила новый исторический максимум, за что ей стоит благодарить американского президента. Что делает Трамп для роста биткоина и ждать ли новых рекордов? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев отказался от Стамбула и мира

    В МИД Украины заявили об «исчерпанности» стамбульского формата переговоров с Москвой. Украинские власти выбрали такой вектор после встречи Зеленского с европейскими лидерами в Риме, где был согласован курс на затягивание конфликта, полагают в Верховной раде. Почему киевский режим отказывается от мирных инициатив и как это связано с «важным заявлением» о России президента США Трампа, анонсированного на 14 июля? Подробности

    Перейти в раздел

    Против нефтяного экспорта России развязали тайную войну

    Целая серия загадочных инцидентов произошла в последние месяцы с торговыми кораблями, регулярно заходящими в порты России. Некоторые из происшествий закончились гибелью судов и даже несли угрозу массовых человеческих жертв. Из этих событий напрашиваются как минимум три вывода. Подробности

    Перейти в раздел

    «Борец с лукашизмом» стал предметом презрения и насмешек

    «За одну неделю стать посмешищем для всего интернета, похоронить последние надежды змагарства, внести раскол, всех со всеми перессорить». Такими, по мнению наблюдателей в Белоруссии, стали первые результаты деятельности когда-то ведущего оппозиционера страны, соперничавшего даже с президентом Лукашенко – Сергея Тихановского. Как же такое произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский: хитрость или необразованность?

      Президент Польши Анджей Дуда рассказал историю о Владимире Зеленском, которая ярко характеризует руководство обеих стран. Если коротко, украинец держит поляка за идиота.

    • Макрон нашел 50 тыс. солдат для Украины

      Великобритания и Франция договорились об увеличении военного контингента, который предполагается отправить на Украину, до 50 тыс. человек. Что это означает на практике?

    • Урсула устояла

      Накануне голосования в ЕС по «самому жесткому пакету антироссийских санкций», глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пережила попытку отстранения от власти. Попытка оказалась более успешной, чем предполагалось, но так просто с «королевой», как Урсулу называют в Европе, не справиться.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации