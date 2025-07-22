А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.3 комментария
В России разработали прототип лекарства от СМА
Препарат для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) успешно прошел испытания на животных, показав высокую эффективность и меньшую токсичность по сравнению с западными аналогами.
Во время исследований новое средство продемонстрировало значительную эффективность: после инъекции мыши с патологией жили почти год при стандартных 20 днях жизни без лечения, передает ТАСС. Ученые отметили, что у прототипа меньше побочных эффектов в сравнении с западными аналогами – он оказывает слабое негативное влияние на сердце и печень.
Генеральный директор Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА Всеволод Белоусов подчеркнул, что основной целью было создание препарата с патентной чистотой на территории России и отсутствием выраженных побочных эффектов.
«Вот и нам удалось сделать такой, назовем это прототип препарата, потому что ему еще предстоит пройти множество регламентных испытаний», – заявил он.
Для финализации разработки и последующего выхода на рынок государство выделило финансирование на доклинические и клинические исследования. По словам Белоусова, получить регистрационное удостоверение ученые планируют в 2029–2030 годах.
Пока росийские ученые работают над новейшим лекарством, фонд «Круг добра» в конце февраля 2025 года обеспечил введение 300 дозы препарата «Золгенсма» для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА).