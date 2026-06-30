В Москве спрогнозировали повышение температуры

  • Новость часаНад Россией за ночь сбили 419 дронов ВСУ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Разгром окруженной группировки ВСУ станет прологом к битве за Славянск
    Times: На российском танкере в Балтийском море установили тяжелые пулеметы
    Минфин: Условия «Семейной ипотеки» сохранятся без изменений до 1 октября
    Химик дал рекомендации по выбору вуза набравшей 500 баллов на ЕГЭ школьнице
    Захарова: НАТО и Киев разрабатывают оружие для поражения авиабаз в глубине России
    Мишустин назначил нового торгового представителя России на Кубе
    Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 1,7 тыс. человек
    Словаки отказались голосовать за лишение Фицо привилегий
    Окружение Макрона объяснило его появление в темных очках
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Оторвавшись от христианских корней, Европа породила хаос

    Иностранец, прибывший в нашу страну, может стать одним из нас – это совершенно обычно для нашей истории, и многие выдающиеся русские люди не были русскими по происхождению. Но мы знаем, как кончаются эксперименты с мультикультурализмом.

    12 комментариев
    Олег Матвейчев Олег Матвейчев Перед россиянами на выборах-2026 стоит простой выбор

    Россия не может быть слабой державой. В противном случае ее просто не станет – ее разделят на части. У нас нет иной альтернативы, кроме как быть самостоятельной и сильной страной. Да, мы можем и должны совершенствовать телефоны, двигатели, технические решения, догонять и даже обгонять западные и восточные образцы. Однако все это имеет смысл только до тех пор, пока существует сама Россия.

    0 комментариев
    Антон Крылов Антон Крылов ИИ поможет в борьбе с русофобией

    Очень скоро требование любых государств к своим меньшинствам немедленно забыть родной язык станет бессмысленным (оно и раньше было бессмысленным, но доставляло серьезные неудобства). Никому не нужно будет учить украинский или латышский, достаточно скачать автопереводчик на смартфон.

    14 комментариев
    30 июня 2026, 06:35 • Новости дня

    В Москве спрогнозировали повышение температуры

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столичном регионе ожидается комфортная летняя погода с переменной облачностью и практически полным отсутствием осадков, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

    Днем во вторник воздух в столице прогреется до 26–28 градусов тепла, передает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра.

    В городе сохранится переменная облачность без существенных осадков. В ночь на среду температура может опуститься до 14 градусов.

    Скорость северного и северо-западного ветра составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление ожидается на уровне около 749 миллиметров ртутного столба.

    На территории Московской области дневные показатели термометров будут колебаться в пределах от 24 до 29 градусов тепла. В ночные часы возможно похолодание до 11 градусов.

    Ранее в Белоруссии был установлен абсолютный температурный рекорд в 39 градусов тепла.

    29 июня 2026, 20:42 • Новости дня
    Метеоролог объяснил, почему аномальная жара из Европы не дойдет до Москвы

    Метеоролог Голубев опроверг приход аномальной жары из Европы в Москву

    Метеоролог объяснил, почему аномальная жара из Европы не дойдет до Москвы
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Аномальная жара до плюс 40 градусов, зафиксированная в европейских странах, не дойдет до Москвы, сообщил начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

    Ранее в средствах массовой информации появились сообщения о надвигающемся на столицу экстремальном зное из-за пришедших из Африки воздушных масс, передает РИА «Новости».

    Голубев пояснил, что температурных рекордов ждать не стоит. «Такой жары, как в Европе – под +40 градусов – в Москве не ожидается. Причина в особенностях циркуляции атмосферы: «европейская» жара действительно возникла из-за воздушных масс, которые пришли из Африки, но до Москвы они в таком экстремальном виде не дойдут, так как западный перенос воздуха и большое расстояние до столицы препятствуют проникновению перегретого воздуха, охлаждая его по пути», – рассказал синоптик.

    По прогнозам метеоролога, в первые два дня июля воздух в столице прогреется максимум до 31 градуса, после чего температурный фон вернется к климатической норме. Специалист добавил, что второй месяц лета в целом ожидается достаточно теплым, а количество осадков не превысит средних многолетних значений.

    Напомним, экстремальная жара привела к отмене массовых мероприятий и росту смертности в Европе. В мае синоптики сообщали о превышении климатической нормы в Москве на семь градусов.

    Специалисты опровергали слухи о грядущем невероятно жарком лете в России.

    Комментарии (0)
    30 июня 2026, 05:23 • Новости дня
    Силами ПВО за час уничтожены 35 дронов ВСУ на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    В течение часа на подлете к Москве силы ПВО сбили 35 беспилотников, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Шесть вражеских беспилотников, летевших на Москву, сбиты силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в 5.10 утра в Max-канале.

    Ранее Собянин сообщил о ликвидации на подлете к Москве 11 дронов ВСУ.

    До этого аэропорты Домодедово и Жуковский временно ограничили полеты.

    При этом поздним вечером понедельника мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении на подлете к Москве двух дронов ВСУ.


    Комментарии (0)
    29 июня 2026, 20:32 • Видео
    Европа исторгает украинцев

    В Брюсселе поделились видением будущего для украинского народа. А именно – планами закрыть въезд для мужчин, чтобы не разбегались от ТЦК и войны с Россией. Основной закоперщик реформы – немцы. Они опять хотят строить украинцев в полки, как в 1940-х.

    Комментарии (0)
    29 июня 2026, 11:59 • Новости дня
    Жара в Калининграде побила исторический температурный рекорд

    Температура в Калининградской области достигла рекорда за всю историю наблюдений

    Tекст: Мария Иванова

    Столбики термометров на территории региона поднялись до отметки плюс 36,2 градуса, обновив максимальные показатели первого летнего месяца за последние восемь десятилетий.

    Аномальный зной накрыл регион из-за прихода теплых воздушных масс со стороны Средиземного моря, передает РИА «Новости». Максимальные значения зафиксировали на территории рыбного порта областного центра.

    «У нас в Мамоново было 36 [градусов] жары вчера, и рыбный порт у нас плюс 36,2, там было жарче всего. Остальные станции плюс 35, плюс 34, получается, побит рекорд июня. У нас в июне за все время наблюдений с 1947 года такой температуры не было», – сообщили представители гидрометцентра.

    Специалисты добавили, что абсолютный температурный максимум области пока устоял. Самым знойным за всю историю наблюдений остается день в августе 1992 года, когда воздух прогрелся до 36,5 градуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае аномальная жара установила новые температурные рекорды в семи городах Центральной России.

    В начале того же месяца воздух в Москве прогрелся до рекордных 27,4 градуса.

    Комментарии (0)
    30 июня 2026, 06:45 • Новости дня
    На подлете к Москве утром вторника уничтожено 50 дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Как сообщал мэр столицы Сергей Собянин в Max-канале, силами ПВО за почти два часа на подлете к городу ликвидированы полсотни беспилотников.

    «Сбит один БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в 5.40.

    За час, с 4 до 5 утра, было уничтожено 35 дронов ВСУ, до этого Собянин сообщил о ликвидации на подлете к Москве 11 дронов ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром вторника аэропорты Домодедово и Жуковский временно ограничили полеты, теперь они вернулись к штатному режиму работы.

    Комментарии (0)
    30 июня 2026, 04:05 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве 11 дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Как сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин, с 3.53 силами ПВО на подлете к Москве были сбиты 11 дронов ВСУ.

    «Системой ПВО Минобороны сбиты три БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в 4.03 утра.

    До этого аэропорты Домодедово и Жуковский временно ограничили полеты.

    При этом поздним вечером понедельника мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении на подлете к Москве двух дронов ВСУ.



    Комментарии (0)
    29 июня 2026, 16:28 • Новости дня
    Силы ПВО сбили два беспилотника на подлете к Москве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Системы противовоздушной обороны успешно перехватили очередные дроны ВСУ, направлявшиеся в сторону российской столицы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Еще два вражеских беспилотника, летевших на Москву, сбиты силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал глава города в своем канале в Max.

    Отмечается, что всего с начала текущих суток на подступах к столице уничтожено семь аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за минувшие сутки силы ПВО уничтожили 25 вражеских беспилотников на подлете к столице.

    В субботу вечером количество сбитых дронов достигло 12. Из-за угрозы атак Росавиация вводила временные ограничения на работу аэропортов Домодедово и Жуковский.

    Комментарии (0)
    29 июня 2026, 11:37 • Новости дня
    ABC: Смертельно опасная волна жары накроет 100 млн американцев

    ABC: США накроет смертельно опасная волна жары

    Tекст: Мария Иванова

    Аномальный летний зной грозит охватить территорию от Среднего Запада до Восточного побережья США, подвергая опасности более 100 млн человек.

    Масштабная погодная аномалия стремительно надвигается на центральные и восточные штаты. Опасная ситуация угрожает более 100 млн граждан, передает РИА «Новости» со ссылкой на американскую прессу.

    «Опасная волна жары принесет продолжительную экстремальную жаркую температуру воздуха на значительную часть страны, в связи с чем более 100 млн американцев находятся в состоянии повышенной готовности», – отмечает канал ABC.

    Температура воздуха в Миннеаполисе и Мемфисе в понедельник будет ощущаться как 41 градус Цельсия. В Чикаго ожидается чуть более прохладная погода на уровне 39,4 градуса.

    Аналогичные температурные показатели прогнозируются в Нью-Йорке и Вашингтоне в середине текущей недели.

    Ранее подобная климатическая обстановка установилась в Европе, где столбики термометров превысили отметку 40 градусов. Наивысший красный уровень опасности ввели во Франции, Британии, Нидерландах и Италии. По данным телеканала France 24, с тяжелыми последствиями аномального зноя столкнутся по меньшей мере 94 млн европейцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Европе с экстремальной жарой столкнулись порядка 193 млн человек.

    За минувшую неделю из-за высоких температур на континенте умерли более 1,3 тыс. жителей.

    Власти Франции из-за резкого скачка смертности отменили несколько крупных массовых мероприятий.

    Комментарии (0)
    30 июня 2026, 03:52 • Новости дня
    Аэропорты Домодедово и Жуковский временно ограничили полеты

    Tекст: Катерина Туманова

    Временные ограничения полетов введены в аэропортах Домодедово и Жуковский, сообщил представитель Росавиации.

    «Аэропорты Домодедово и Жуковский (Раменское): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – написал он в Max-канале.

    При этом поздним вечером понедельника мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении на подлете к Москве двух дронов ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за воскресенье силы ПВО уничтожили 25 вражеских беспилотников на подлете к столице. Столичные аэропорты Домодедово и Жуковский вечером понедельника вернулись к работе в штатном режиме.

    Комментарии (0)
    29 июня 2026, 12:45 • Новости дня
    Ученые показали распад гигантского пятна на поверхности Солнца

    Астрономы ИКИ РАН зафиксировали разрушение солнечного пятна больше Юпитера

    Tекст: Мария Иванова

    Колоссальная структура в самом центре Солнца внезапно раскололась на фрагменты, однако в сторону Земли по-прежнему направлены два потенциально опасных очага активности.

    Уникальные кадры распада гигантского образования опубликовала Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    На видеозаписи заметно разрушение огромного пятна в центре звезды, которое по своим размерам превосходит Юпитер. Монолитная структура раскололась на куски и утонула в солнечном океане.

    Специалисты отметили визуальное сходство процесса с поведением колонии бактерий. Кроме того, астрономы зафиксировали появление второй активной области к северу от экватора.

    В настоящий момент на Землю смотрят сразу два крупных активных центра. Нижний из них остается самым большим в текущем году. Любая солнечная вспышка уровня X в ближайшие двое или трое суток приведет к фронтальному удару по нашей планете, однако пока обе области сохраняют спокойствие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, выходящая на видимую сторону Солнца группа пятен 4478 достигла максимального в текущем году размера.

    Специалисты ИКИ РАН отнесли данный образовавшийся центр к опасной категории из-за постоянных выбросов плазмы.

    В конце мая космический аппарат Solar Orbiter зафиксировал в крупных солнечных пятнах быстрые процессы распада.

    Комментарии (0)
    29 июня 2026, 11:22 • Новости дня
    Молния ударила в шпиль Эйфелевой башни в Париже

    Tекст: Мария Иванова

    Во время шторма с порывами ветра свыше 100 километров в час ослепительная вспышка попала прямо в вершину главного символа французской столицы.

    Стихия обрушилась на центр Парижа, сопровождаясь ураганными порывами ветра до 104,8 километра в час на вершине знаменитой достопримечательности, передает РИА «Новости».

    «В Париже в Эйфелеву башню ударила невероятно яркая молния», – говорится в сообщении французского канала BFMTV.

    Из-за сильного шторма организаторам пришлось прервать финальный матч Топ-14 по регби, который проходил на стадионе «Стад де Франс» в пригороде столицы. По данным медиапроекта Meteo Nord Parisien, в выходные дни непогода в некоторых районах страны сопровождалась градом диаметром два-три сантиметра.

    Масштабные грозы пришли на смену затяжной аномальной жаре, охватившей Францию и ряд других европейских стран. Столбики термометров приближались к 40 градусам, а местами даже превышали эту отметку. Из-за экстремального зноя метеослужба ранее вводила рекордный наивысший уровень погодной опасности в 72 из 96 департаментов страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, метеорологи зафиксировали во Франции более 170 температурных рекордов из-за аномальной жары.

    Парижские морги полностью заполнились на фоне экстремальных температур.

    Подобные погодные условия спровоцировали гибель более тысячи человек.

    Комментарии (0)
    29 июня 2026, 08:59 • Новости дня
    Аномальная жара в Польше привела к смерти человека

    Жара в Польше убила женщину и остановила десятки поездов

    Tекст: Мария Иванова

    Экстремальная жара, установившаяся в Польше, уже привела к первой смерти женщины и отмене десятков межгородских поездов различных направлений.

    Власти польского Хельма сообщили о первой жертве погодной аномалии, передает РИА «Новости.» Сейчас по всей стране температура в тени превышает 27 градусов, а в Слубице зафиксирован абсолютный исторический рекорд – 40,5 градуса.

    «Сегодня на закрытом на ремонт пляже Глинянки скончалась женщина. Вероятной причиной смерти стала реакция организма на высокие температуры», – заявил мэр Хельма Якуб Банашек.

    В местной полиции подтвердили эту версию. Правоохранители исключают убийство или утопление, предполагая, что погибшая просто загорала у воды.

    Тяжелые погодные условия также нарушили работу железнодорожного транспорта. Перевозчик PKP Intercity сообщил об отмене десятков поездов из-за проблем с движением. Только в понедельник был аннулирован 21 рейс.

    Ограничения затронули маршруты на Варшаву, Краков, Берлин, Щецин и другие крупные города. Уже известно об отмене еще как минимум шести поездов во вторник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Европе более 1,3 тыс. человек за неделю скончались из-за сильной жары. Во Франции аномальная жара привела к более чем тысяче дополнительных смертей, в основном среди пожилых людей.

    В Бельгии власти из-за сильной жары отменили свыше ста пассажирских поездов ради безопасности.

    Комментарии (0)
    29 июня 2026, 11:48 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении двух летевших на Москву БПЛА

    Силы ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника

    Tекст: Вера Басилая

    Российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата, которые двигались в направлении Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Средства противовоздушной обороны Министерства обороны ликвидировали два дрона, направлявшихся в сторону российской столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Max.

    На местах падения фрагментов сбитых аппаратов уже приступили к работе профильные специалисты экстренных служб. Они проводят необходимые мероприятия по ликвидации последствий инцидента.

    Ранее сообщалось, что силы ПВО за сутки сбили 25 дронов на подлете к Москве.

    Комментарии (0)
    29 июня 2026, 12:36 • Новости дня
    Собянин сообщил об отражении новой атаки беспилотников

    Собянин сообщил об отражении атаки двух беспилотников на подлете к Москве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Как сообщил Собянин в Max, отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву.

    «Отражена атака еще двух беспилотников, летевших на Москву», – заявил градоначальник. В настоящее время специалисты экстренных служб оперативно работают на месте падения обломков сбитых аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщил об уничтожении двух летевших на Москву беспилотников.

    ПВО за сутки сбила 25 дронов на подлете к Москве.

    Комментарии (0)
    30 июня 2026, 06:13 • Новости дня
    Аэропорты Домодедово и Жуковский вернулись к штатной работе

    Tекст: Катерина Туманова

    Временные ограничения полетов в аэропортах Домодедово и Жуковский сняты, сообщил представитель Росавиации в Max-канале ведомства.

    «Аэропорты Домодедово и Жуковский (Раменское): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он в Max-канале.

    До этого аэропорты Домодедово и Жуковский временно ограничили полеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силами ПВО за час ранним утром вторника были уничтожены 35 дронов ВСУ на подлете к Москве. До этого Собянин сообщил о ликвидации на подлете к Москве 11 дронов ВСУ.


    Комментарии (0)
    30 июня 2026, 00:23 • Новости дня
    Силы ПВО за понедельник сбили на подлете к Москве 12 дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    В течение понедельника силы ПВО уничтожили на подлете к Москве 12 дронов ВСУ, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Сбит один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сообщил мэр в 23.38.

    Этот беспилотник стал последним за день. По состоянию на 23.10 понедельника  силами ПВО были уничтожены 11 беспилотников на подлете к столице.

    При этом Росавиация сообщила, что Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения полетов, но довольно скоро ограничения были сняты.

    Комментарии (0)
    Главное
    Здание украинской Запорожской администрации атаковано двумя FPV-дронами
    Российские войска вошли в Казачью Лопань в Харьковской области
    МИД: Зеленский перешел от угроз Белоруссии к террористическим атакам
    Сервисы стали предупреждать россиян об отключении входа через Apple и Google
    Названа причина стрельбы с шестью погибшими в немецком Штаде
    Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Эвра станцевал под песню «Седая ночь»
    Метеоролог объяснил, почему аномальная жара из Европы не дойдет до Москвы

    Газпром создает новый более доходный бизнес

    Газпром меняет традиционную модель бизнеса. Он хочет не просто добывать и поставлять газ покупателям. Теперь российский гигант намерен перерабатывать газ и создавать продукт добавленной стоимости. Это тот самый случай, когда из обычного сырьевого потока создается отдельный бизнес. И продукция этого нового бизнеса дороже газа и может применяться во многих сферах. Подробности

    Перейти в раздел

    Путин сделал «Единую Россию» опорой победы в СВО

    «Единой России» предстоит сделать все ради победы в спецоперации, а ее членам и кандидатам необходимо меньше сидеть в кабинетах и чаще встречаться с людьми. Такое напутствие партии дал Владимир Путин. Эксперты отмечают: президент доверяет единороссам важные задачи в деле развития страны – партия решает конкретные проблемы граждан, работает на результат, поддерживает бойцов на фронте. Подробности

    Перейти в раздел

    В России предложен новый способ борьбы с авианосцами США

    Появляются новые идеи того, как можно бороться с самым грозным на сегодняшний день инструментом ведения морской войны – авианосными ударными группами (АУГ) ВМС США. Почему американские авианосцы по-прежнему являются крайне сложной целью для поражения и что считают возможным в перспективе противопоставить им в структурах российского ВПК? Подробности

    Перейти в раздел

    Япония начинает собственный путь к ведению войны в космосе

    Новая военная структура создается в Японии – военно-воздушные силы станут аэрокосмическими уже в ближайший год. Это не просто переименование, перед нами важное управленческое решение. Каковы достижения Японии в космосе и почему японский милитаризм уже в обозримой перспективе способен стать для России реальной угрозой? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    • Олег Матвейчев Олег Матвейчев
      Перед россиянами на выборах-2026 стоит простой выбор

      Россия не может быть слабой державой. В противном случае ее просто не станет – ее разделят на части. У нас нет иной альтернативы, кроме как быть самостоятельной и сильной страной. Да, мы можем и должны совершенствовать телефоны, двигатели, технические решения, догонять и даже обгонять западные и восточные образцы. Однако все это имеет смысл только до тех пор, пока существует сама Россия.

      0 комментариев
    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Оторвавшись от христианских корней, Европа породила хаос

      Иностранец, прибывший в нашу страну, может стать одним из нас – это совершенно обычно для нашей истории, и многие выдающиеся русские люди не были русскими по происхождению. Но мы знаем, как кончаются эксперименты с мультикультурализмом.

      12 комментариев
    • Антон Крылов Антон Крылов
      ИИ поможет в борьбе с русофобией

      Очень скоро требование любых государств к своим меньшинствам немедленно забыть родной язык станет бессмысленным (оно и раньше было бессмысленным, но доставляло серьезные неудобства). Никому не нужно будет учить украинский или латышский, достаточно скачать автопереводчик на смартфон.

      14 комментариев
    Перейти в раздел

    • Европа исторгает украинцев

      В Брюсселе поделились видением будущего для украинского народа. А именно – планами закрыть въезд для мужчин, чтобы не разбегались от ТЦК и войны с Россией. Основной закоперщик реформы – немцы. Они опять хотят строить украинцев в полки, как в 1940-х.

    • Румыны покусились на Молдавию. Но есть нюанс

      После того, как нижняя палата парламента Румынии проголосовала за объединение с Молдавией, из России выслали румынского консула. Но этот конфликт сложнее, чем кажется: на земли молдаван претендуют полезные для наших интересов силы.

    • Зачем Зеленскому война с Белоруссией

      Главком ВСУ Александр Сырский заявил о создании дополнительных бригад у границ с Белоруссией. Ранее из Минска вернулись посланцы Владимира Зеленского, устроившего истерику из-за неких «ретрансляторов»? Что происходит между Украиной и Белоруссией?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Межевание земельного участка в 2026 году: нужно ли делать, сколько стоит и как провести

      Продажа земельного участка, регистрация дома, раздел земли между собственниками или споры с соседями по поводу границ – во всех этих ситуациях может понадобиться межевание. С марта 2025 года изменились правила проведения отдельных регистрационных действий с земельными участками: отсутствие сведений о границах в ЕГРН в ряде случаев может создавать сложности при оформлении недвижимости и совершении сделок. Разберем, когда межевание требуется, сколько стоит процедура, как проверить границы участка и можно ли продать землю без их уточнения.

    • Дарственная на квартиру в 2026 году: новые правила, оформление у нотариуса и стоимость

      Если вы хотите подарить квартиру ребенку, родственнику или другому человеку, важно учитывать действующий порядок оформления сделки. Дарственная на квартиру в 2026 году оформляется через нотариуса, а итоговые расходы могут включать не только госпошлину, но и нотариальные тарифы, регистрацию права и дополнительные платежи. Разбираемся, как оформить дарственную, какие документы понадобятся, сколько стоит процедура, когда возникает налог и в каких случаях вместо дарения выгоднее выбрать завещание или другие варианты передачи недвижимости.

    • Кредитная история: как проверить бесплатно и узнать, есть ли кредиты на ваше имя

      Кредитную историю стоит проверять не только перед оформлением нового займа. Она помогает увидеть все действующие и закрытые кредиты, оценить кредитный рейтинг, обнаружить ошибки в данных и вовремя заметить займы, которые могли оформить мошенники. Получить информацию можно бесплатно и онлайн – через Госуслуги и бюро кредитных историй (БКИ). Разбираемся, где посмотреть кредитную историю, как узнать, есть ли кредиты на ваше имя, и что делать, если вы обнаружили неизвестный долг.

    Перейти в раздел

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации