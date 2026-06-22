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Против создателей Character.ai зарегистрирован протокол о пропаганде наркотиков
Разработчикам искусственного интеллекта Character.ai грозит штрафная санкция в размере до 1,5 млн рублей за распространение информации о наркотических средствах, говорится в электронной базе данных Таганского районного суда Москвы.
Компания Character Technologies столкнулась с угрозой административного наказания в России. В отношении создателей известного чат-бота составлен протокол о пропаганде наркотиков. Материалы дела уже поступили в судебную инстанцию, передает ТАСС.
«В суд поступил протокол об административном правонарушении в отношении Character Technologies по ч. 3 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств в информационно-телекоммуникационных сетях (включая интернет)», – указано в электронной базе Таганского районного суда Москвы.
Согласно действующему законодательству, за подобное правонарушение юридическому лицу могут назначить штраф до 1,5 млн рублей. В качестве альтернативной меры наказания суд имеет право приостановить деятельность компании на территории страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Character Technologies была наказана крупным штрафом за пропаганду нетрадиционных отношений движение ЛГБТ* (признано в России экстремистским и запрещено) среди несовершеннолетних и отказ удалять противоправные материалы.
Ранее Таганский суд Москвы назначил американской компании Roblox Corporation штрафы на общую сумму 8 млн рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ