Украинский транспортный самолет Ан-124 покинул аэропорт Лейпцига

Базирующийся в Германии украинский Ан-124 улетел в Ирландию

Tекст: Вера Басилая

Украинский транспортный самолет Ан-124, который постоянно находился в аэропорту Лейпцига, направился в Ирландию, передает ТАСС.

«Самолет Ан-124, принадлежащий украинскому перевозчику, улетел из Лейпцига в ирландский аэропорт Шеннон», – рассказал собеседник агентства. При этом он не уточнил, связано ли это с перебазированием судна или выполнением логистической задачи. Всего в немецком аэропорту размещается до шести украинских бортов.

Ранее 4 августа беспилотник со взрывчаткой врезался в крыло грузового самолета Ан в Лейпциге.

Сообщалось, что украинский борт оказался загружен боеприпасами.

После начала спецоперации компания Antonov Airlines перевела в эту немецкую авиагавань пять самолетов Ан-124.