Число жертв пожара на курорте в Турции выросло до шести человек

На горнолыжном курорте в Турции при пожаре погибли шесть человек, пострадали более 30

Tекст: Мария Иванова

В Турции на горнолыжном курорте Карталкая произошел пожар, в результате которого, по данным губернатора региона Абдулализа Айдына, погибли шесть человек и пострадал 31 человек, сообщает ТАСС. Губернатор уточнил, что состояние 26 пострадавших нормальное, а двое находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось о трех погибших и 21 пострадавшем.

В посольстве России в Турции заявили, что среди пострадавших или погибших российских граждан нет. По данным властей, в отеле Карталкая на момент возгорания находилось 237 человек.

Пожар возник около 3.30 по местному времени на четвертом этаже 12-этажного здания. Пока огонь полностью потушить не удалось, но работы по ликвидации последствий продолжаются.

Прошлым летом лесной пожар начался в районе Лара турецкого курорта Анталья, где находятся отели, до этого огонь вспыхнул в турецком курортном городе Мармарис, пламя перекинулось на один из отелей, его постояльцы были эвакуированы.