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Число жертв пожара на курорте в Турции выросло до шести человек
На горнолыжном курорте в Турции при пожаре погибли шесть человек, пострадали более 30
На курорте Карталкая в провинции Болу произошел пожар, в результате которого погибли шесть человек и пострадал 31, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.
В Турции на горнолыжном курорте Карталкая произошел пожар, в результате которого, по данным губернатора региона Абдулализа Айдына, погибли шесть человек и пострадал 31 человек, сообщает ТАСС. Губернатор уточнил, что состояние 26 пострадавших нормальное, а двое находятся в тяжелом состоянии.
Ранее сообщалось о трех погибших и 21 пострадавшем.
В посольстве России в Турции заявили, что среди пострадавших или погибших российских граждан нет. По данным властей, в отеле Карталкая на момент возгорания находилось 237 человек.
Пожар возник около 3.30 по местному времени на четвертом этаже 12-этажного здания. Пока огонь полностью потушить не удалось, но работы по ликвидации последствий продолжаются.
Прошлым летом лесной пожар начался в районе Лара турецкого курорта Анталья, где находятся отели, до этого огонь вспыхнул в турецком курортном городе Мармарис, пламя перекинулось на один из отелей, его постояльцы были эвакуированы.