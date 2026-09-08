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    8 сентября 2026, 20:20 • Общество

    Как работает «второй слой» украинской агентуры в России

    Как работает «второй слой» украинской агентуры в России
    @ sledcom.ru

    Tекст: Евгений Крутиков

    Российские спецслужбы задержали еще одного агента украинских спецслужб – гражданина Молдавии, который пытался убить высокопоставленного офицера ВС РФ. Почему именно Молдавия стала поставщиком такого рода «одноразовых террористов» и кто дает им в руки оружие при попадании на российскую территорию?

    Сотрудники СК, ФСБ и МВД задержали в Астраханской области Николая Кочу, 21-летнего гражданина Молдовы, подозреваемого в покушении на убийство российского военнослужащего – как сообщается, «из числа высшего командного состава Минобороны». Высшими офицерами считаются военнослужащие в звании от генерал-майора и выше.

    Николай Кочу подробно рассказал о прохождении подготовки для организации заказного убийства высокопоставленного российского военнослужащего. Весной 2026 года Кочу, находясь на Украине, был завербован украинскими спецслужбами. «Я проходил подготовку на полигоне в Киеве. Там меня обучали стрелять и работать со взрывными веществами. Меня отправили в Россию с заданием убить российского генерала», – рассказал задержанный на видео, предоставленном ФСБ. За совершение этого преступления задержанному обещали 70 тыс. долларов.

    Транзитом через Эстонию на автобусе Кочу прибыл в Россию, где получил от кураторов в одном из мессенджеров указания о личности жертвы и оружии. По версии следствия, 3 сентября в поселке Пробуждение Энгельсского района Саратовской области Кочу произвел не менее шести выстрелов в российского офицера. Пострадавший госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

    Показания задержанного вполне укладываются в схему террористической деятельности Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Граждане Молдавии в последнее время все чаще используются украинскими спецслужбами как удобная «одноразовая» агентура.

    Во-первых, на территории РФ живет и работает, по разным подсчетам, от 150 до 350 тыс. граждан Молдавии, у них нет проблем с русским языком, и они не выделяются ни внешним видом, ни какими-либо особенностями бытового поведения. У многих из них есть российские паспорта, а также возможность легко получить вид на жительство и разрешение на работу.

    Во-вторых,

    для такого рода агентов не требуется долгое и дорогостоящее обеспечение, поскольку платить им по большому счету никто не собирается, как и организовывать пути отхода или повторное внедрение.

    Агентура молдавского происхождения может быть использована и как «одноразовые киллеры», и для организации актов саботажа, и как курьеры. Такую агентуру можно вербовать и готовить десятками, не считаясь с потерями. При этом в результате недавних реформ спецслужб Молдовы, они практически потеряли субъектность и могут быть использованы спецслужбами третьих стран в собственных целях.

    ГУР Украины не стесняется вербовать граждан Молдавии прямо на территории соседнего государства без согласия местных властей. Например, в апреле этого года в Москве был задержан гражданин Молдавии 1991 года рождения, который должен был совершить покушение на российского военнослужащего с использованием заминированного электроскутера. Украинскими спецслужбами он был завербован непосредственно в Кишиневе, а вот взрывчатку изъял из тайника уже в России.

    И на этой детали стоит остановиться подробнее. «Одноразовые террористы» пересекают границу РФ без оружия и взрывчатки, на профессиональном сленге «пустыми», все необходимое для осуществления террористических акций они получают уже в РФ. Пересечь российскую границу из Эстонии на участке Нарва – Ивангород не проблема. До сих пор из Таллина в Москву и Санкт-Петербург несколько раз в день ходят рейсовые автобусы, цена на которые вполне приемлемая, и молодые молдаване, приезжающие в Россию в поисках работы, особого подозрения не вызывают.

    Несложно в дальнейшем и получить через соцсети и мессенджеры указания от украинских кураторов. Даже целые группы исполнителей можно координировать таким образом, чтобы члены этой группы ни разу не пересекались друг с другом.

    Но такого рода агентура – лишь первый, очевидный слой. Есть и второй – те, кто обеспечивает эту агентуру оружием на территории России.

    Как это делается? Первый и самый очевидный способ – это банальный прорыв границы. Летом этого года появлялась информация со ссылкой на ФСБ РФ, что часть взрывчатки может быть доставлена на территорию РФ с помощью беспилотников. По данным российских спецслужб, к БПЛА прикрепляются ударопрочные контейнеры, которые сбрасываются над установленной точкой. Груз подбирают завербованные агенты.

    Другой способ – контрабанда, незаконный провоз через границу запрещенных веществ и предметов под видом легального груза. Например, Центр общественных связей ФСБ указывал, что «украинские спецслужбы доставляют в Россию компоненты взрывных устройств, спрятав их в электробытовых приборах, инструментах и автомобильных запчастях».

    Но опять же это способ рискованный и затратный. ГУР сейчас берет в основном количеством, потому такие прямолинейные прорывы границы не редкость. В Киеве исходят из того, что если из десяти таких «грузов» до цели дойдет хотя бы один, то операцию можно считать успешной.

    Но есть и еще один способ снабжения «одноразовой агентуры» взрывчаткой и оружием. Это расчет на чисто российские криминальные структуры.

    В России продолжает существовать специфическое криминальное направление деятельности по сбыту оружия, функционируют подпольные мастерские по его ремонту и изготовлению. Этой преступной деятельностью занимаются разнообразные криминальные группировки, в том числе и этнические.

    В последнее время российские полицейские и контрразведчики серьезно усилили работу по выявлению криминальных групп и целых сетей, занимающихся торговлей оружием. В начале лета ФСБ отчиталась о пресечении работы 45 нелегальных оружейных мастерских на территории 53 субъектов РФ. В числе изъятого оказалось без малого 800 гранат, полтора десятка гранатометов, две штурмовые винтовки, четыре пулемета, порядка трехсот единиц автоматов, пистолетов, револьверов, винтовок, карабинов и ружей, а также более 111 кг тротила и пороха. Количество патронов различного калибра приближается к 190 тыс.

    Эта операция, конечно, исключительная по масштабам. Но такая работа ведется последнее время постоянно. Не далее как в августе, например, у жителя Петербурга изъяли два автомата, два пистолета, пять винтовок и более тысячи патронов калибра 9 мм.

    Криминальные круги по определению беспринципны, им все равно, кому продавать оружие и боеприпасы.

    Как результат, террористы и спецслужбы прибегающих к террористическим методам стран используют организованную преступность как источник оружейного арсенала. Не исключено, что бандитов и торговцев оружием могут использовать втемную или даже под чужим флагом, но суть остается одна: внутренние источники поступления, например, огнестрельного оружия – один из основных ресурсов снабжения террористических группировок и «одноразовой агентуры» ГУР Украины на территории России. Таким образом, связанная с незаконной торговлей оружием организованная преступность вольно или невольно становится пособником врага, условно говоря, «вторым слоем» де-факто украинской агентуры в России.

    Основная часть нелегального оружия на черном рынке сейчас – это наследие 1990-х годов. Оценить масштабы количества пропавшего в те годы с военных и полицейских складов стволов, а также мин и гранат просто нереально. По некоторым оценкам, доля импортного оружия на черном рынке никогда не превышала 20%. Если в 1990-е годы на этом рынке попадались экзотические виды типа бразильских пистолетов, которые поставлялись через Эстонию, то сейчас преобладают китайские изделия, которые попадают в Россию через преступные группировки.

    И разумеется, с 1990-х годов масштабы этого криминального бизнеса заметно уменьшились. Борьба с этим направлением ведется совместными действиями МВД и ФСБ. Но окончательно искоренить этот вид криминальной активности еще не удавалось ни в одной стране. Отследить именно те экземпляры, которые были украдены или исчезли с военных складов в результате хаоса девяностых годов – сложная задача хотя бы в силу срока давности.

    Возможно, повысить эффективность мер по борьбе с криминальным оборотом оружия могла бы переквалификация уголовных дел по 222-й статье УК РФ (незаконный оборот оружия и взрывчатых материалов) на 205.1 (пособничество в террористической деятельности), которая предусматривает до пожизненного срока заключения при наличии сговора или особо тяжких обстоятельств. Кроме того, проведение расследований по связям ГУР с криминальными кругами способно привести к вскрытию схемы деятельности украинской «одноразовой агентуры» на территории РФ уже не на уровне исполнителей, а по всей организационной цепочке.

    Все это, в свою очередь, позволит выявить те скрытые уровни украинской агентуры, которые пока выпадают из поля зрения контрразведки. Нет сомнений, что системная работа в данном направлении уже ведется.

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