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В Ярославской области осужденный получил новый срок за комментарии на YouTube
Осужденный житель Рыбинска получил новый срок за оправдание терроризма в Сети
В Ярославской области 25-летний Денис Попов, отбывающий наказание в рыбинской колонии, приговорен к 10 годам лишения свободы за экстремистские призывы на YouTube.
Второй Западный окружной военный суд вынес приговор осужденному, оставлявшему с телефона оправдывающие терроризм комментарии на YouTube из колонии строгого режима в Рыбинске, сообщила пресс-служба суда на странице в соцсети «ВКонтакте».
По информации инстанции, 25-летний уроженец Ярославской области Денис Попов находился в рыбинской ИК-2, отбывая восьмилетнее наказание за покушение на теракт и публичные призывы к экстремистской деятельности. В колонии строгого режима он использовал мобильный телефон, с которого размещал на YouTube комментарии с призывами к взрывам мостов и поджогам военных комиссариатов.
Фигурант не признал вину, заявив, что уголовное дело сфабриковано сотрудниками колонии. Однако он подтвердил, что изъятый в ходе обыска в медсанчасти мобильный телефон принадлежал ему.
В совокупности с предыдущим приговором суд назначил Попову десять лет лишения свободы с лишением права администрировать сайты на пять лет. «Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в соответствии с действующим законодательством», – подчеркнули в пресс-службе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе суд отправил подмосковного студента в воспитательную колонию за публичное оправдание терроризма в интернете.
Ранее фигурант дела об оправдании теракта в «Крокус Сити Холле» получил шесть лет лишения свободы. До этого жителя Пермского края приговорили к десяти годам колонии за призывы к поджогам военкоматов.