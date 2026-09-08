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Госдеп призвал американцев не брать марихуану при поездках за границу
Власти Соединенных Штатов обратились к гражданам с призывом не брать с собой марихуану в зарубежные поездки из-за риска сурового уголовного преследования.
Госдепартамент США настоятельно рекомендовал американцам воздержаться от провоза каннабиса и продуктов на его основе за границу, передает РИА «Новости».
Ведомство отметило, что правило действует даже в том случае, если эти вещества легальны в родном штате путешественника.
В Госдепе подчеркнули, что находящиеся за рубежом американцы обязаны подчиняться местным законам.
Во многих странах за хранение марихуаны предусмотрены суровые уголовные наказания. Даже если в государстве назначения вещество легализовано или декриминализовано, его провоз через международную границу может привести к немедленному аресту.
В августе 2022 года российский суд признал американскую баскетболистку Бриттни Грайнер виновной в контрабанде наркотических веществ.
За данное правонарушение спортсменку приговорили к девяти годам лишения свободы.
В декабре того же года состоялся обмен гражданки США на российского предпринимателя Виктора Бута.