Госдеп призвал американцев не брать марихуану при поездках за границу

Tекст: Алексей Дегтярёв

Госдепартамент США настоятельно рекомендовал американцам воздержаться от провоза каннабиса и продуктов на его основе за границу, передает РИА «Новости».

Ведомство отметило, что правило действует даже в том случае, если эти вещества легальны в родном штате путешественника.

В Госдепе подчеркнули, что находящиеся за рубежом американцы обязаны подчиняться местным законам.

Во многих странах за хранение марихуаны предусмотрены суровые уголовные наказания. Даже если в государстве назначения вещество легализовано или декриминализовано, его провоз через международную границу может привести к немедленному аресту.

В августе 2022 года российский суд признал американскую баскетболистку Бриттни Грайнер виновной в контрабанде наркотических веществ.

За данное правонарушение спортсменку приговорили к девяти годам лишения свободы.

В декабре того же года состоялся обмен гражданки США на российского предпринимателя Виктора Бута.