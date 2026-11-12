Кушнер оценил прошедшие переговоры с Путиным

Кушнер назвал переговоры с Путиным насыщенными и подробными

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Я думаю, что в целом мы провели очень насыщенные и подробные переговоры по всем темам, которые, я думаю, послужат основой для следующих многосторонних дискуссий», – сказал Кушнер CNN.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг переговорщики США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер вылетели из Москвы после встречи с Путиным.

Кушнер сообщил о начале обсуждения с европейскими представителями архитектуры безопасности на континенте.

Помощники президента России Юрий Ушаков и Владимир Мединский, а также глава РФПИ Кирилл Дмитриев присутствовали на переговорах.