Таиланд сократил срок безвизового пребывания туристов до 30 дней

Tекст: Катерина Туманова

Новые правила вступят в силу 15 сентября 2026 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Royal Government Gazette». Соответствующие указы подготовило министерство внутренних дел страны. Документы отменяют введенное в 2024 году послабление для путешественников.

«Настоящим по решению премьер-министра и постановлению кабинета министров Таиланда отменяется действие правил, содержащихся в объявлении МВД Таиланда от 15 июля 2024 года о предоставлении 60-дневного безвизового въезда в страну», – указано в постановлении.

Данная мера вводилась для развития иностранного туризма. Теперь гражданам 60 государств разрешено находиться в королевстве без визы лишь 30 дней.

Туристы сохраняют право запросить продление отдыха еще на 30 дней, однако итоговое решение остается за сотрудниками иммиграционной полиции. Пересекать сухопутные границы без визы можно не более двух раз в год, ограничения для аэропортов отсутствуют.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Таиланда разъяснил правила въезда в страну россиян после отмены безвиза. Посол Китая Чжан Ханьхуэй заявил о необходимости постоянного безвиза с Россией. Посол Аргентины Виейра подтвердил сохранение соглашения о безвизовых поездках с Россией.