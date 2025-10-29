Путин призвал направлять российский улов на местные прилавки

Анпилогов: «Буревестник» стал революцией в сфере ядерного сдерживания

Военный эксперт Анпилогов: Факт существования «Буревестника» заставит США пересмотреть принципы обороны

Tекст: Евгений Поздняков

«Завершение испытаний «Буревестника» станет важной вехой в истории модернизации российских вооружений. К сожалению, мы не располагаем большим количеством данных о новой ракете, однако даже те осколки данных, с которыми ознакомлена общественность, указывают на то, что речь идет о прорывной разработке», – сказал военный эксперт Алексей Анпилогов.

«Буревестник» оснащен ядерным турбореактивным двигателем, что значительно повышает технические и боевые характеристики ракеты. Подобное решение формирует важную особенность модели: она не нуждается в химическом топливе. Соответственно, дальность ее полета и время пребывания в воздухе не определяется ресурсами двигателя», – акцентирует он.

«Что это означает на практике? Самое главное – ракета обладает неимоверным потенциалом в плане достижения той или иной цели. В рамках испытаний боеприпас преодолел около 14 тыс. км. Но это не конечная цифра. Итоговый порог, скорее всего, значительно превышает указанный показатель. Теоретически «Буревестник» способен обогнуть Землю», – продолжает собеседник.

«Кроме того, подобный двигатель позволяет ракете приближаться к цели с любого направления. Это очень важно в контексте ядерного сдерживания США. Американская система обороны заточена на перехват боеприпасов, двигающихся со стороны Северного полюса. Долгое время это был самый эффективный маршрут потенциальной атаки Штатов», – добавляет эксперт.

«Но теперь «Буревестник» значительным образом изменяет статус-кво. Сам факт его существования способен вынудить США начать строить круговую систему обороны, что встанет Вашингтону «в копеечку». Но выстроить необходимую инфраструктуру мало, ведь ее еще нужно содержать. То есть расходы Америки рискуют увеличиться в разы», – поясняет он.

«Еще одна значимая деталь: «Буревестник» представляет собой крылатую ракету. Особенность подобных боеприпасов заключается в том, что они достигают цели на крайне малых высотах. Это ставило перед классическими вооружениями целый ряд проблем. В первую очередь – им было необходимо преодолевать высокую плотность воздуха», – говорит собеседник.

«В таких условиях при маневрах обычная ракета расходует колоссальные объемы топлива, что негативно сказывается на ее дальности. С «Буревестником» этот вопрос снимается автоматически. Кроме того, его конструкция подразумевает возможности развития сверхзвуковой скорости – а значит, и при движении на малых высотах системы ПВО и ПРО не смогут на него среагировать», – уточнил эксперт.

«Сейчас необходимо дождаться, когда «Буревестник» сможет встать на полноценное боевое дежурство. В настоящий момент крайним сроком называют 2027 год. Это достаточно быстро. Что касается способа базирования, то, на мой взгляд, он будет сухопутным. Ракету могут разместить как на пусковых установках, так и в ж/д формате», – заключил Анпилогов.

Ранее Владимир Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник». По его словам, боеприпас представляет собой уникальную технологию, не имеющую аналогов в мире. «Когда мы заявили, что у нас разрабатывается такое оружие, даже специалисты очень высокого уровня и класса говорили мне о том, что эта цель хорошая и достойная, но в исторической, ближайшей перспективе нереализуемая», – напомнил президент.

Более подробно о характеристиках новой ракеты рассказал начальник Генштаба Валерий Герасимов. Он уточнил, что испытания были проведены на этой неделе – 21 октября. Боеприпас оснащен ядерной энергетической установкой, что делает его вооружением с неограниченной дальностью поражения.

В ходе текущих испытаний ракета пролетела 14 тыс. км. Таким образом она находилась в воздухе около 15 часов. Тем не менее, по словам Герасимова, эти показатели «не предел» возможностей новинки. Примечательно, что в ходе тестирования боеприпас выполнил все запланированные вертикальные и горизонтальные маневры.

В то же время, как отметил Путин, впереди специалистов ждет большая работа по принятию ракеты на боевое дежурство. Президент подчеркнул, что тренировка стратегических наступательных сил, которая прошла на этой неделе, подтвердила надежность ядерного щита России и способность обеспечить безопасность страны «в полном объеме».