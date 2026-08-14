Разведка США спрогнозировала сроки восстановления энергосистемы Украины

Tекст: Мария Иванова

Оценку сроков восстановления энергетической инфраструктуры содержит отчет для американского конгресса, передает РИА «Новости».

В документе указано: «По данным разведывательного управления министерства обороны (DIA), Украина может отремонтировать большую часть поврежденных подстанций в течение шести месяцев, а поврежденных электростанций высокой мощности – по меньшей мере за год».

Вооруженные силы России начали наносить массированные удары по украинским объектам 10 октября 2022 года. Это произошло спустя два дня после теракта на Крымском мосту, ответственность за который Москва возложила на спецслужбы соседней страны.

Основными целями атак выступают предприятия оборонной промышленности, а также системы военного управления и связи.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что российская армия не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские энергетики восстановили менее половины поврежденных мощностей электрогенерации.

Компания ДТЭК сообщила о выводе из строя критически важной электроподстанции в Одесской области.

Российская армия приступила к системным ударам по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве.